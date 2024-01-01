Eylem Aktaş

Dalgakıran Aşk herkesi kırar biraz Eksilmesin acısı şükret Varsın ağlasın dalda kiraz Herkes kendine sürgün biraz Varsın ağlasın dalda kiraz Herkes kendine sürgün biraz *** Çocuk gülüşün dünden bir yara Aşk bize sıla Günler gelir de büyürüz elbet Aşk bize gurbet *** Ay ışığı dalga kıran Yarada tuz aşktan kalan Ay ışığı tende bıçak Giden sürgün kalan kaçak *** Aşk bize sıla Aşk bize gurbet Aşk bize sıla Aşk bize gurbet *** Kapansın yarası şu gecenin Ayrılıklar örtsün üstünü Kimim kimsemdin ah gözlerim Gidecek yeri yok kimsenin Kimim kimsemdin ah gözlerim Gidecek yeri yok kimsenin *** Çocuk gülüşün dünden bir yara Aşk bize sıla Günler gelir de büyürüz elbet Aşk bize gurbet *** Ay ışığı dalga kıran Yarada tuz aşktan kalan Ay ışığı tende bıçak Giden sürgün kalan kaçak *** Aşk bize sıla Aşk bize gurbet Aşk bize sıla Aşk bize gurbet

Geçmişten Geleceğe Sevdamız bir uzun bakış Ey memleket ey soylu düş Ömrümüze girip oturdu kış Ömrümüze girip oturdu kış *** Bir gül idim derilmemiş Daha gün yüzü görmemiş Örselenip kırılmamış oy *** Bir gül idim derilmemiş Daha gün yüzü görmemiş Örselenip kırılmamış oy *** Ne bu sürgün ne bu gidiş Ey memleket sevdalı düş Katlimize ferman bu son gülüş Katlimize ferman bu son gülüş *** Bir gül idim derilmemiş Daha gün yüzü görmemiş Örselenip kırılmamış oy *** Bir gül idim derilmemiş Daha gün yüzü görmemiş Örselenip kırılmamış oy

Gün Doğdu Gündoğdu hep uyandık siperlere dayandık Gündoğdu hep uyandık siperlere dayandık Bağımsızlık uğruna da al kanlara boyandık Bağımsızlık uğruna da al kanlara boyandık *** Yolumuz devrim yolu gelin kardaşlar gelin Yolumuz devrim yolu gelin kardaşlar gelin Yurdumuza yanki doldu vurun kardaşlar vurun Yurdumuza yanki doldu vurun kardaşlar vurun

Hatırla Sevgili Hatırla sevgili o mesut geceyi Çamların altında verdiğım buseyi Hatırla sevgili o mesut geceyi Çamların altında verdiğim buseyi *** Beni mecnun ettin, sende olasın Aşkımı inkar edersen Allahtan bulasın *** Beni mecnun ettin, sende olasın Aşkımı inkar edersen Allahtan bulasın *** Bana sen öğrettin, bu aşkı sevdayı Ne çabuk unuttun beni sen hercai Bana sen öğrettin, aşkı sevdayı Ne çabuk unuttun beni sen hercai *** Beni mecnun ettin, sende olasın Aşkımı inkar edersen Allahtan bulasın *** Beni mecnun ettin, sende olasın Aşkımı inkar edersen Allahtan bulasın *** Aşkımı inkar edersen Allahtan bulasın *** Aşkımı inkar edersen Allahtan bulasın