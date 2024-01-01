Hatırla Sevgili Şarkı Sözleri
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Eylem Aktaş
Hatırla Sevgili
-
Dudağımda yarım kalan
Söylenmemiş son sözümdün
Baki olsa da ayrılık
Aşk her daim ölümsüzdür
***
Hatırla sevgili o eski günleri çocuklar gibi
Efkar mektubudur aşkın sözsüz okunur
Yalan dünya dört mevsimde bir bahar olur
Varsın eller gönül yarası kapanır sansın
Kabuğun altında sevgili sen kanayansın
***
Ömrümüzün son demidir
Dönülmeyen o vedalar
Kuşatıldık zor yıllarda
Yarım kaldı hep o sevdalar
***
Hatırla sevgili o eski günleri çocuklar gibi
Efkar mektubudur aşkın sözsüz okunur
Yalan dünya dört mevsimde bir bahar olur
Varsın eller gönül yarası kapanır sansın
Kabuğun altında sevgili sen kanayansın
Hatırla sevgili o eski günleri çocuklar gibi
-
-
Sevdamız bir uzun bakış
Ey memleket ey soylu düş
Ömrümüze girip oturdu kış
Ömrümüze girip oturdu kış
***
Bir gül idim derilmemiş
Daha gün yüzü görmemiş
Örselenip kırılmamış oy
***
Bir gül idim derilmemiş
Daha gün yüzü görmemiş
Örselenip kırılmamış oy
***
Ne bu sürgün ne bu gidiş
Ey memleket sevdalı düş
Katlimize ferman bu son gülüş
Katlimize ferman bu son gülüş
***
Bir gül idim derilmemiş
Daha gün yüzü görmemiş
Örselenip kırılmamış oy
***
Bir gül idim derilmemiş
Daha gün yüzü görmemiş
Örselenip kırılmamış oy
-
Gündoğdu hep uyandık siperlere dayandık
Gündoğdu hep uyandık siperlere dayandık
Bağımsızlık uğruna da al kanlara boyandık
Bağımsızlık uğruna da al kanlara boyandık
***
Yolumuz devrim yolu gelin kardaşlar gelin
Yolumuz devrim yolu gelin kardaşlar gelin
Yurdumuza yanki doldu vurun kardaşlar vurun
Yurdumuza yanki doldu vurun kardaşlar vurun
-
Aşk herkesi kırar biraz
Eksilmesin acısı şükret
Varsın ağlasın dalda kiraz
Herkes kendine sürgün biraz
Varsın ağlasın dalda kiraz
Herkes kendine sürgün biraz
***
Çocuk gülüşün dünden bir yara
Aşk bize sıla
Günler gelir de büyürüz elbet
Aşk bize gurbet
***
Ay ışığı dalga kıran
Yarada tuz aşktan kalan
Ay ışığı tende bıçak
Giden sürgün kalan kaçak
***
Aşk bize sıla
Aşk bize gurbet
Aşk bize sıla
Aşk bize gurbet
***
Kapansın yarası şu gecenin
Ayrılıklar örtsün üstünü
Kimim kimsemdin ah gözlerim
Gidecek yeri yok kimsenin
Kimim kimsemdin ah gözlerim
Gidecek yeri yok kimsenin
***
Çocuk gülüşün dünden bir yara
Aşk bize sıla
Günler gelir de büyürüz elbet
Aşk bize gurbet
***
Ay ışığı dalga kıran
Yarada tuz aşktan kalan
Ay ışığı tende bıçak
Giden sürgün kalan kaçak
***
Aşk bize sıla
Aşk bize gurbet
Aşk bize sıla
Aşk bize gurbet
-
Hatırla sevgili o mesut geceyi
Çamların altında verdiğım buseyi
Hatırla sevgili o mesut geceyi
Çamların altında verdiğim buseyi
***
Beni mecnun ettin, sende olasın
Aşkımı inkar edersen
Allahtan bulasın
***
Beni mecnun ettin, sende olasın
Aşkımı inkar edersen
Allahtan bulasın
***
Bana sen öğrettin, bu aşkı sevdayı
Ne çabuk unuttun beni sen hercai
Bana sen öğrettin, aşkı sevdayı
Ne çabuk unuttun beni sen hercai
***
Beni mecnun ettin, sende olasın
Aşkımı inkar edersen
Allahtan bulasın
***
Beni mecnun ettin, sende olasın
Aşkımı inkar edersen
Allahtan bulasın
***
Aşkımı inkar edersen
Allahtan bulasın
***
Aşkımı inkar edersen
Allahtan bulasın