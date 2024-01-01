-
Ah senin, ah senin, ah senin, ah senin
Ah, ah, ah, ah, ah senin gibisi yok İstanbul
***
Gümbür, gümbür darbuka
Sazın tatlı ahengi
Gir keman gir kanıma
(Gerçekten)
Nay, nay, nay, nay
***
Canı sıkkın mı? Üzgün mü?
O zaman gel benimle
Sana anlatacak öyle bir yer var
Herşey kalsın geride
Eski öykü, hikâyeler, İstanbul, tarihsel
Işık, sesler, atmosfer, heyecanla sizi bekler
***
Ah senin gibisi yok İstanbul
Anlat, anlat bitiremem İstanbul
Dur taksi götür beni Taksim'e
Bütün havasını hissedeyim içimde
***
Eski bir nağme, yeni bir tempo, bu tatlı bir melodi
Sihirli bir köprü bağlar iki güzel cenneti
Pazar, hamam, kız kulesi, gecesi gündüzü
Sihirli biri rüya görüntüsü, hiç bitmeyen cümbüşü
***
Ah senin gibisi yok İstanbul
Anlat anlat bitiremem İstanbul
Dur taksi götür beni Taksim'e
Bütün havasını hissedeyim içimde
***
Gümbür, gümbür darbuka
Sazın tatlı ahengi
Gir keman gir kanıma
Nay, nay, nay, nay
***
Hadi, hadi, neyi bekliyosun
Hadi, hadi
Hadi, hadi, neyi bekliyosun
Hadi, hadi
***
Ah senin gibisi yok İstanbul
Mistanbul
Kisstanbul
Nay, nay, nay, nay
İstanbul
-
Ben bu oyundan bıktım
Sınıfta kaldım zalim dersinden
Hiç köşenden kalkma
Ben havlu attım gittiysem dönmem
***
Sandın ki çaresiz biriyim avucunda
Girince ben burada beklerim
Sen kal ben bu gece dans etmek istersem
Kendimi tutacak değilim
***
İster gül ister ağla uçup gider zamanla
Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem
İster bil ister anla ömür geçerken hızla
Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem
***
Hiç köşenden kalkma
Ben havlu attım gittiysem dönmem
***
Sandın ki çaresiz biriyim avucunda
Girince ben burada beklerim
Sen kal ben bu gece dans etmek istersem
Kendimi tutacak değilim
***
İster gül ister ağla uçup gider zamanla
Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem
İster bil ister anla ömür geçerken hızla
Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem
***
Ahh yeni bir iş bulsan
Her iyi anımda karşımda bitmektense
Dört yanımı sen sardın
Kabus gibi nolursun çökme üstüme
***
Sandın ki çaresiz biriyim avucunda
Girince ben burada beklerim
Sen kal ben bu gece dans etmek istersem
Kendimi tutacak değilim
***
İster gül ister ağla uçup gider zamanla
Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem
İster bil ister anla ömür geçerken hızla
Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem
-
Hiç olacak sanmazdım oldu
Bakış o bakış kaldım, kovdu
Aklımı başımdan, n'oldu?
Anlayamam
***
Gece yarısı güneş doğdu
Sağıma bir baktım, soldu
Bana böyle neler oldu?
Anlayamam
***
Teslime yaklaşmam
Azına da anlaşmam
Bana tek yeter sensin ah
***
Gel bana gel buraya
Yakışırım yanına
Yarı yolda cayarsan
Yapışırım yakana
***
Yere baktın yürek yaktın
Soluyordum çiçek açtım
Beni nasıl esir aldın
Anlatamam
***
Gel gel gel
Gel gel gel
Gel gel gel
Yapışırım yakana
-
Bazen senle düşler kurdum, öyle bağlandım
Bazen zincir oldun, ayaklarıma dolandın
Bazen yara açar, bazen savar geçer
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Bazen senle düşler kurdum, öyle bağlandım
Bazen zincir oldun, ayaklarıma dolandın
Bazen yara açar, bazen savar geçer
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Bazen gözün görmez, kulaklarınla duymazsın
En başta, en sonda, yarı yolda anlarsın
Kimler gelir kalır, kimler gelir geçer
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Bir gün gelir kader, tüm borçları öder
Gönlümdeki yangın söner, yola devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
-
Üzülme sen ağlama sen
Boşver geçer bak gör sen
Yaşadıkça öğrenirsin sen, sen,
***
Gölgede üstüme gölge düştü
Eğrile doğrula hayata küstüm
Koskoca dünyayı bölüşemedik evlerden uzak
***
Beni yollara serdin onlarda tuzak
Bana bunları verdin koptuysa bırak
***
Üzülme sen ağlama sen
Boşver geçer bunlar biter
Bak gör sen tek bir günde acılar diner
Boşver geçer bunlar biter
Bak gör sen tek bir günde acılar diner
***
Yok yere bazen yerle bir oldum
Küllere döndüm bir daha doğdum
Bak beni yedin, yedin bitiremedin evlerden uzak
***
Beni yollara sendeyim.com serdin onlarda tuzak
Bana bunları verdin koptuysa bırak
***
Üzülme sen ağlama sen
Boşver geçer bunlar biter
Bak gör sen tek bir günde acılar diner
***
Üzülme sen ağlama sen
Boşver geçer bunlar biter
Bak gör sen tek bir günde acılar diner
Boşver geçer bunlar biter
Bak gör sen tek bir günde acılar diner
-
Bir yara gibi açık
Senin bendeki yerin
Sarmadım bile bile
Sızlıyor geceleyin
***
Sanki tüm yükünü
Geçmişin geleceğin
Topladım
Yine sabah edeceğim
***
Bu saatlerden sonra
Açılır bu defterler
Geceler iflah olmaz
Feda olsun
***
Beni kendimden aldın
Yaralandım her yerden
Yine de sende kaldım
Helal olsun
***
Bir zaman geldiğinde
Bitse bu işkence
Böyleyim her gece, her gece, her gece, her gece
-
Yok ki senden ayrı kalmak gibisi
Acısı içimde yanar her zaman
Gitme sen, başkası yapsın işini
Sen hep kal yanımda
***
Hem seni hem de güldüğümüz şeyleri
Görmeden saatler geçmez yarına
Seni üzmem, başkasıyla değişmem
Kimse yerini tutmaz ondan sonra
***
Evrenden çağırırım
En güzel günleri sana sıralarım
Ne varsa her istediğini yaparım
Ben sana aşkım diye bağırırım
La la la la
***
İlla göreceksen büyüklerini
Benden de bir şeyler çıtlat arada
Bayramda yerime öp ellerini
İyi ki seni yapmışlar ya ya ya ya
-
Tepetaklak baş aşağı
Oldu her şey bir anda
Engeller beni aştı
Her yeni çıktığım yolda
***
Tepetaklak baş aşağı
Oldu her şey bir anda
Engeller beni aştı
Her yeni çıktığım yolda
***
Ha ha ha ha
Gözüm dolsa da yaşlarla
Göze aldım her şeyi en başta
Sağ ayakla çıktım kapıdan
Hadi hayırlısı olsun inşallah
***
Yana yana yana pişersin
Hayatının kuralı olabilir
Kimseyi örnek almam ben
Kendimi bilirim
***
Yana yana yana pişersin
Hayatının kuralı olabilir
Kimseyi örnek almam ben
Kendimi bilirim
Kimseyi örnek almam ben
Yoluma devam ederim
***
Tepetaklak baş aşağı
Oldu her şey bir anda
Engeller beni aştı
Her yeni çıktığım yolda
***
Ha ha ha ha
Gözüm dolsa da yaşlarla
Göze aldım her şeyi en başta
Sağ ayakla çıktım kapıdan
Hadi hayırlısı olsun inşallah
***
Yana yana yana pişersin
Hayatının kuralı olabilir
Kimseyi örnek almam ben
Kendimi bilirim
***
Yana yana yana pişersin
Hayatının kuralı olabilir
Kimseyi örnek almam ben
Kendimi bilirim
***
Kimseyi örnek almam ben
Yoluma devam ederim
Yanar dünya döner dünya
Sanki bana sarıyor
***
Yanar dünya döner dünya
Sanki beni deniyor
Yanar dünya döner dünya
Sanki bana sarıyor
***
Yanar dünya döner dünya
Sanki beni deniyor
Yana yana yana pişersin
Hayatının kuralı olabilir
Kimseyi örnek almam ben
Kendimi bilirim
***
Yana yana yana pişersin
Hayatının kuralı olabilir
Kimseyi örnek almam ben
Kendimi bilirim
***
Yana yana yana pişersin
Hayatının kuralı olabilir
Kimseyi örnek almam ben
Kendimi bilirim
***
Yana yana yana pişersin
Hayatının kuralı olabilir
Kimseyi örnek almam ben
Kendimi bilirim
Kimseyi örnek almam ben
Yoluma devam ederim
-
Sensin benim canım tatlı sevgilim
Sensin benim canım tatlı sevgilim
Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim
Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim
***
Yâr seni görünce oynar yüreğim
Yâr seni görünce oynar yüreğim
Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam
Yârin tatlı dudağından ayrı kalamam
***
Feslikan ekerken yâr saksısına
Feslikan ekerken yâr saksısına
Usul usul dolandım onun arkasına
Usul usul dolandım onun arkasına
***
Püf deyip üfledim ben lambasına
Püf deyip üfledim ben lambasına
Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam
Yârin tatlı dudağından ayrı kalamam
***
Feslikan takınmış yârim koynuna
Feslikan takınmış yârim koynuna
Bendo lira bağlamış güzel boynuna
Bendo lira bağlamış güzel boynuna
***
Soyunup da girsem pamuk koynuna
Soyunup da girsem pamuk koynuna
Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam
Yârin tatlı dudağından ayrı kalamam
***
Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam
Kucak kucak uyur iken ben uyanamam
-
Öyle bir hayalki aslı gibidir
Ektiğin tohumlar yarın serpilir
Çektiğin çile yükler var üstünde
Doğru zamanda hepsi kıymetlenir
***
Sarsa da bugün seni yarın endişesi
Her biten günün ardından gelir ertesi
Kır kabuğunu sözler kalmasın içinde
Bir çığlıkta yüzbinlerce insanın sesi
***
Korkma bu umutlar solmayacak
Kalpler hiç yalnız atmayacak
Gücü bulup en güçsüz anında
Kendinden hiç vazgeçme çarp
Çarp kalbim çarp
***
O gün bugündür çok yol geldim
Gücüm bitti ama çok güçlendim
Hayat benim ne kadar da zor olsa
Düşmem bu daldan istediğin kadar salla
Ben değiştim sende ayak uydursana
***
Sarsa da bugün seni yarın endişesi
Her biten günün ardından gelir ertesi
Kır kabuğunu sözler kalmasın içinde
Bir çığlıkta yüzbinlerce insanın sesi
***
Korkma bu umutlar solmayacak
Kalpler hiç yalnız atmayacak
Gücü bulup en güçsüz anında
Kendinden hiç vazgeçme çarp
Çarp kalbim çarp
***
çarp çarp çarp çarp
çarp çarp çarp çarp
çarp çarp çarp çarp
çarp çarp çarp çarp
***
Korkma bu umutlar solmayacak
Kalpler hiç yalnız atmayacak
Gücü bulup en güçsüz anında
Kendinden hiç vazgeçme çarp
***
Korkma bu umutlar solmayacak
Kalpler hiç yalnız atmayacak
Gücü bulup en güçsüz anında
Kendinden hiç vazgeçme çarp
Çarp kalbim çarp
-
Bazen senle düşler kurdum, öyle bağlandım
Bazen zincir oldun, ayaklarıma dolandın
Bazen yara açar, bazen savar geçer
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Bazen senle düşler kurdum, öyle bağlandım
Bazen zincir oldun, ayaklarıma dolandın
Bazen yara açar, bazen savar geçer
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Bazen gözün görmez, kulaklarınla duymazsın
En başta, en sonda, yarı yolda anlarsın
Kimler gelir kalır, kimler gelir geçer
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder
***
Bir gün gelir kader, tüm borçları öder
Gönlümdeki yangın söner, yola devam eder
***
Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım
Ben tırmandıkça geride kalır küller
Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım
Olan olur, biten biter, hayat devam eder