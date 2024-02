Bir yara gibi açık Senin bendeki yerin Sarmadım bile bile Sızlıyor geceleyin *** Sanki tüm yükünü Geçmişin geleceğin Topladım Yine sabah edeceğim *** Bu saatlerden sonra Açılır bu defterler Geceler iflah olmaz Feda olsun *** Beni kendimden aldın Yaralandım her yerden Yine de sende kaldım Helal olsun *** Bir zaman geldiğinde Bitse bu işkence Böyleyim her gece, her gece, her gece, her gece

Tepetaklak baş aşağı Oldu her şey bir anda Engeller beni aştı Her yeni çıktığım yolda *** Tepetaklak baş aşağı Oldu her şey bir anda Engeller beni aştı Her yeni çıktığım yolda *** Ha ha ha ha Gözüm dolsa da yaşlarla Göze aldım her şeyi en başta Sağ ayakla çıktım kapıdan Hadi hayırlısı olsun inşallah *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim Kimseyi örnek almam ben Yoluma devam ederim *** Tepetaklak baş aşağı Oldu her şey bir anda Engeller beni aştı Her yeni çıktığım yolda *** Ha ha ha ha Gözüm dolsa da yaşlarla Göze aldım her şeyi en başta Sağ ayakla çıktım kapıdan Hadi hayırlısı olsun inşallah *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Kimseyi örnek almam ben Yoluma devam ederim Yanar dünya döner dünya Sanki bana sarıyor *** Yanar dünya döner dünya Sanki beni deniyor Yanar dünya döner dünya Sanki bana sarıyor *** Yanar dünya döner dünya Sanki beni deniyor Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim Kimseyi örnek almam ben Yoluma devam ederim