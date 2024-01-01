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7/24 Dinle Bugün Burda

Bugün Burda Şarkı Sözleri

Eylem Bugün Burda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eylem Bugün Burda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bugün Burda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eylem

Eylem

Bugün Burda

  • Çarp Kalbim Çarp

  • Kaldır Elleri

  • Yapışırım Yakana

  • Hayat Devam Eder

  • Koptuysa Bırak

  • Helal Olsun

  • Aşkım Diye Bağırırım

  • Yana Yana

  • Feslikan

  • 2010 İstanbul

  • Hayat Devam Eder - Remix

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