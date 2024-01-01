-
Çok geç canım, çok geç
Umutlar artık bitti, çok geç
Artık yolu sen geç
***
What up do you like what you see
Suddenly do you feel a little sorry
Tell me baby
Being alone has made us see things differently
I use to love you crazily
I could see it in your face your mind was in another place place
You took to long anothers come and took your place
Just like that took your place
Sense a cold breeze
Talking bout the deceit
You're the one who gave me up so easily
To little to late don't your know know
I really don't care so go go
I don't care to no no
***
Ayrı kalmamız zaman tanıdı bize
Sorguya aldım aşkımızı
Yavaş yavaş gördüm gerçek yüzünü
Hiç bilmezmişim seni ben, seni ben
Lafların, şerbet gibi akan lafların
Lokma gibi
Yedikçe ben büyülendim
Gerçeği görmemişim
Meğer meğer ne zehirmiş yediğim
***
Çok geç canım, çok geç
Umutlar artık bitti, çok geç
Artık yolu sen geç
-
Tüm dünyanın yükü bende olsa
Bugün aşkım beni bıraksa
Kalbimi bin defa daha kırsa
Yeniden yeniden düşüp kalksam
İnancım yıkılsa, bildiğim doğrular yalan olsa, ah yalan olsa
***
Can bu can benim, can yapılacak tek şey
Amman unut her şeyi, amman salla dertleri
Amman nasıl olursa yeni bir gün doğacak, bak gör sen
Amman unut her şeyi, amman salla dertleri
Amman tatlı düşünüp her şey güzel olacak, bak gör sen
***
Artık dünyamda değilsin, umrumda hiç değilsin
Üzülmem, boş konulara, anlamsız anılara
Ne olmuş seni sevdiysem, bak yeniden doğdum ben
Seni çok sevmiştim ben, canımdan çok sevdim ben
İnancım yıkılsa, bildiğim doğrular yalan olsa, ah yalan olsa ben
İnancım yıkılsa, bildiğim doğrular yalan olsa, ah yalan olsa
***
Can bu can benim, can yapılacak tek şey
Amman unut her şeyi, amman salla dertleri
Amman nasıl olursa yeni bir gün doğacak, bak gör sen
Amman unut her şeyi, amman salla dertleri
Amman tatlı düşünüp her şey güzel olacak, bak gör sen
***
Amman, amman
Amman, amman, amman
***
Can bu can benim, can yapılacak tek şey
Amman unut her şeyi, amman salla dertleri
Amman nasıl olursa yeni bir gün doğacak, bak gör sen
Amman unut her şeyi, amman salla dertleri
Amman tatlı düşünüp her şey güzel olacak, bak gör sen
-
Baby girl (make up your mind)
You need to make up you mind
***
Mızmız sevgilim, çok isteksizsin
Mızmız sevgilim, çocuktan betersin
Bir gidip gelirsin, ne istersin? (Come on girl)
Mızmız olupta (yeah) beni kaybettin
***
Hani beni sevgiyle saracaktın
Beni sıkı sıkı tutup, benim olduğunu anlayacaktın
Gökyüzünden yıldızları alacaktın
Günden güne sevgimiz artacaktı
Ben sana, sen bana tapacaktın
***
Hiç sanmam fazla kalayım, senin gibi mızmız mızmızla eh
Mızmızla eh
Hiç sanmam fazla durayım, senin gibi mızmız mızmızla eh
Mızmızla eh
***
Mızmız sevgilim, çok isteksizsin
Mızmız sevgilim, çocuktan betersin
Bir gidip gelirsin, ne istersin
Mızmız olupta, beni kaybettin
***
Bu saçma yalanlardan, ben usandım
Aslında ben seni ah çok şımarttım
Yalan laflardan ben dinleyip dinleyip ben bıkmışım
Ama sen de şaştın, hep dırdır yaptın
Sende attın attın, bol keseden attın
***
Canım birtanesi bile, bile tutmadı
***
Sanmam fazla kalayım, senin gibi mızmız mızmızla eh
Mızmızla eh
Hiç sanmam fazla durayım, senin gibi mızmız mızmızla eh
Mızmızla eh
***
Mızmız sevgilim, çok isteksizsin
Mızmız sevgilim, çocuktan betersin
Bir gidip gelirsin, ne istersin
Mızmız olupta beni kaybettin
***
Hey
Baby girl will you tell me why you bother
To tell me you love me
And that ah me fi be the father of the sucklings
You want have, she love it bad
When I'm giving her the good heart stop
I do my job, do it well
Sweetie, only you light my fire and
No need to worry 'bout me swaying with another
I think a likkle bit of faith is in order
Sexy girl you me rather, you shoulda know
***
Hani beni sevgiyle saracaktın
Beni sıkı sıkı tutup, benim olduğunu anlayacaktın
Gökyüzünden yıldızları alacaktın
Günden güne sevgimiz artacaktı
Ben sana, sen bana tapacaktın
***
Hiç sanmam fazla kalayım, senin gibi mızmız mızmızla eh
Mızmızla eh
Hiç sanmam fazla durayım, senin gibi mızmız mızmızla eh
Mızmızla eh
***
Mızmız sevgilim, çok isteksizsin
Mızmız sevgilim, çocuktan betersin (don't you question my love)
Bir gidip gelirsin, ne istersin
Mızmız olupta beni kaybettin
-
Masum masum, seyredip kırık kalpleri
Yalanın yaptığı, kötü şeyleri
Duyduğum aldatan sahte gülüşler
Sevgi dolu dünyadan beni koparan
***
Korudun ben kendimi (kalbim durdu)
Korudun ben kalbimi, wow
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hazırım seni sevmeyi
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hak ettim seni sevmeyi
***
Şimdi anladım kırık kalplerin
Aslında insana verdiği güçleri
Taş gibi kalbim, gizlice
Çok istedi sevmeyi, sevilmeyi
***
Korudun ben kendimi (kalbim durdu)
Korudun ben kalbimi, wow
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hazırım seni sevmeyi
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hak ettim seni sevmeyi
***
Çocuksu gülüşler her an duyduğum
Soğuk düşler gibi acılar gibi
Bakıp da seyredip kaybolup giden
Yıllar her şey olunca
Ben vermişim kendimi başka kalplerin kırıklığ
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hazırım seni sevmeyi
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hak ettim seni sevmeyi
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hazırım seni sevmeyi
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hak ettim seni sevmeyi
***
Sebebin benle oldu (kalbim durdu)
Sebebin derde kurudu, wow
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hazırım seni sevmeyi
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hak ettim seni sevmeyi
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
Gel, gel canım hadi gel, gel
Ver, ver bana o temiz sevgini
***
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hazırım seni sevmeyi
Gel, gel canım hadi gel, gel
Hak ettim seni sevmeyi
-
Kaybeden, kaybeden yine biz
Sarsılan, sarsılan yine biz
Kalp kıran, kalp kıran yine biz
Sevgisiz kalıp kaybeden yine biz
***
Yine biz
Yine biz
Yine biz
Yine biz
***
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
***
Elimdeki varken sıkı tutmasını bilmedim
Sen de benim gibi pişman mısın, pişman dertli?
Gözler hiç doymuyor ki, karanlık doğdu bak benim içime
İnsanlık sardı bir yanımı, bir yanımı, yalnızım çok yalnız
***
Satılığa koymadan ben satmışım
Bir küçük mutluluk için aldan aldan aldanmışım
Aldanmışım
***
Aklını başından aldı yârin, kaldın tek ne olacak senin hâlin?
Beni hiç görmez sandın, oldun âlim
Vicdan teki döner zalim
Bak bu derler, gösterirler, yanık kalpler
Yandı her yer, çabuk terler
Ağlar bulutlar, söndürürler, öldü derler
Gözü kimseyi görmez oldu, durdu zaman geçmek bilmez, dinmez
Kanayan yara sardım, dinmez
İçimdeki sızı bitmez
Onun dilinden mecnun anlar
Yürek dağlar, yetim bulutlar
Hep birbirini sorgular buldular, kopardılar
Ama birdenbire yok oldular
***
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
***
Satılığa koymadan ben satmışım
Bir küçük mutluluk için aldan aldan aldanmışım
Aldanmışım
-
Kaybeden, kaybeden yine biz
Sarsılan, sarsılan yine biz
Kalp kıran, kalp kıran yine biz
Sevgisiz kalıp kaybeden yine biz
***
Yine biz
Yine biz
Yine biz
Yine biz
***
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
***
Elimdeki varken sıkı tutmasını bilmedim
Sen de benim gibi pişman mısın, pişman dertli?
Gözler hiç doymuyor ki, karanlık doğdu bak benim içime
İnsanlık sardı bir yanımı, bir yanımı, yalnızım çok yalnız
***
Satılığa koymadan ben satmışım
Bir küçük mutluluk için aldan aldan aldanmışım
Aldanmışım
***
Aklını başından aldı yârin, kaldın tek ne olacak senin hâlin?
Beni hiç görmez sandın, oldun âlim
Vicdan teki döner zalim
Bak bu derler, gösterirler, yanık kalpler
Yandı her yer, çabuk terler
Ağlar bulutlar, söndürürler, öldü derler
Gözü kimseyi görmez oldu, durdu zaman geçmek bilmez, dinmez
Kanayan yara sardım, dinmez
İçimdeki sızı bitmez
Onun dilinden mecnun anlar
Yürek dağlar, yetim bulutlar
Hep birbirini sorgular buldular, kopardılar
Ama birdenbire yok oldular
***
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
Yalnızım yalnız
***
Satılığa koymadan ben satmışım
Bir küçük mutluluk için aldan aldan aldanmışım
Aldanmışım