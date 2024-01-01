Adım adım koşmak istiyordum
Adım adım uçmak istiyordum
Cesaretim vardı seninle kalıp mutsuz hayata
Cesaretim yoktu sensiz bir dakika
Elini ateşe atsan yanmaz mı yanar
Elini ateşe atsan yanmaz mı yanar
***
Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle
Sana dedim, sana dedim
Güle güle, güle güle
Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle
Sana dedim, sana dedim
Güle güle, güle güle
***
Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna
Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna
***
Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle
Sana dedim, sana dedim
Güle güle, güle güle
Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle
Sana dedim, sana dedim
Güle güle, güle güle
***
Yettin artık ha (noldu) pişman mısın ha
Yettin artık ha (noldu) pişman mısın ha
Yettin artık ha (noldu) pişman mısın ha
Yettin artık ha (noldu) pişman mısın ha
***
Şimdi geldin bana aşktan bahsediyorsun
Aşk varken bir gün bile ederini bilmiyordun
Gözlerime bakıp da kırıldığımı anlasan
Elini ateşe atsan yanmaz mı yanar
Elini ateşe atsan yanmaz mı yanar
***
So I say to you now
Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle
So I say to you now
Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle
***
Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna
Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna
***
Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle
Sana dedim, sana dedim
Güle güle, güle güle
Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle
Sana dedim, sana dedim
Güle güle, güle güle