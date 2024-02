Adım adım koşmak istiyordum Adım adım uçmak istiyordum Cesaretim vardı seninle kalıp mutsuz hayata Cesaretim yoktu sensiz bir dakika Elini ateşe atsan yanmaz mı yanar Elini ateşe atsan yanmaz mı yanar *** Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle Sana dedim, sana dedim Güle güle, güle güle Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle Sana dedim, sana dedim Güle güle, güle güle *** Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna *** Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle Sana dedim, sana dedim Güle güle, güle güle Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle Sana dedim, sana dedim Güle güle, güle güle *** Yettin artık ha (noldu) pişman mısın ha Yettin artık ha (noldu) pişman mısın ha Yettin artık ha (noldu) pişman mısın ha Yettin artık ha (noldu) pişman mısın ha *** Şimdi geldin bana aşktan bahsediyorsun Aşk varken bir gün bile ederini bilmiyordun Gözlerime bakıp da kırıldığımı anlasan Elini ateşe atsan yanmaz mı yanar Elini ateşe atsan yanmaz mı yanar *** So I say to you now Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle So I say to you now Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle *** Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna *** Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle Sana dedim, sana dedim Güle güle, güle güle Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle Sana dedim, sana dedim Güle güle, güle güle

Bu hayat benimdir bu canım da benimdir Şu zor dünyada eyvallah her şey bizimdir Bu hayat benimdir bu canım da benimdir Bu zor dünyada eyvallah herşey bizimdir. *** Kurcalayıp durdum Nasıl yordum Kendimi yine Çiçek gibi soldum *** Kurcalayıp durdum Nasıl yordum Kendimi yine Çiçek gibi soldum *** At gitsin Nefes al biraz Kayalık gibi bu dünya İlerlerken duru bir anda Güneşte gizli fırtına İter seni deli sulara Ama sen sakın ha batma İnan rüyalara *** Bu hayat benimdir bu canım da benimdir Şu zor dünyada eyvallah her şey bizimdir. Bu hayat benimdir bu canım da benimdir Bu zor dünyada eyvallah her şey bizimdir. *** Bir kötü söze Güzel bir şey söyle Bir gülüş yeter Değişir düşünceler *** Bir kötü söze Güzel bir şey söyle Zaman hızla Akıpta gider *** At gitsin Nefes al biraz Kayalık gibi bu dünya ilerlerken duru bir anda güneşte gizli fırtına iter seni deli sulara ama sen sakın ha batma inan rüyalarına *** Bu hayat benimdir bu canım da benimdir Şu zor dünyada eyvallah her şey bizimdir Bu hayat benimdir bu canım da benimdir Bu zor dünyada eyvallah her şey bizimdir *** Bilir misiniz bana verdiğiniz sevgiyi Sözler satırlar yetmiyor içimdeki Bilir misiniz bana verdiğiniz sevgiyi Bilir misiniz sizi ne kadar sevdiğimi *** At gitsin Nefes al biraz Kayalık gibi bu dünya İlerlerken duru bir anda Güneşli gizli fırtına İter seni deli sulara Ama sen sakın ha batma İnan rüyalarına *** Bu hayat benimdir bu canım da benimdir Şu zor dünyada eyvallah her şey bizimdir Bu hayat benimdir bu canım da benimdir Bu zor dünyada eyvallah her şey bizimdir *** Yanar döner dünya yanar döner dünya Hadi bakalım yoluna Yanar döner dünya yanar döner dünya Saçmalık arama *** Yanar döner dünya yanar döner dünya Hadi bakalım yoluna Yanar döner dünya yanar döner dünya Saçmalık arama *** Ayşe Yiğit Zara Irmak Fatma Hakan Merve Deniz Yasmin Mustafa Ebru Ahmet Gamze Ercan Aslı Gürcan Rana Mehmet...

Sen ve ben canım Aşkımız çok güzel Sen ve ben canım Kimse kıramaz bizi Aşkımız Bitemez Kimse kıramaz bizi *** İki kalp sevince Sevinir cennette tüm melekler *** Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel ** Şiirler bile anlatamaz bizim sevgimizi Senin kalbin benimdir benim de senin Elin elime değdiğinde de dünyalar benim *** İki kalp sevince Sevinir cennette tüm melekler *** Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel *** Sen ve ben Kimse kıramaz bizi Aşkımız bitmez Kimse kıramaz bizi *** İki kalp sevince Sevinir cennette tüm melekler *** Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel *** Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel