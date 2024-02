Sen ve ben canım Aşkımız çok güzel Sen ve ben canım Kimse kıramaz bizi Aşkımız Bitemez Kimse kıramaz bizi *** İki kalp sevince Sevinir cennette tüm melekler *** Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel ** Şiirler bile anlatamaz bizim sevgimizi Senin kalbin benimdir benim de senin Elin elime değdiğinde de dünyalar benim *** İki kalp sevince Sevinir cennette tüm melekler *** Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel *** Sen ve ben Kimse kıramaz bizi Aşkımız bitmez Kimse kıramaz bizi *** İki kalp sevince Sevinir cennette tüm melekler *** Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel *** Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel Bu his mükemmel canım Bu his çok güzel