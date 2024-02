Yalnızım Kaybeden, kaybeden yine biz Sarsılan, sarsılan yine biz Kalp kıran, kalp kıran yine biz Sevgisiz kalıp kaybeden yine biz *** Yine biz Yine biz Yine biz Yine biz *** Yalnızım yalnız Yalnızım yalnız Yalnızım yalnız Yalnızım yalnız *** Elimdeki varken sıkı tutmasını bilmedim Sen de benim gibi pişman mısın, pişman dertli? Gözler hiç doymuyor ki, karanlık doğdu bak benim içime İnsanlık sardı bir yanımı, bir yanımı, yalnızım çok yalnız *** Satılığa koymadan ben satmışım Bir küçük mutluluk için aldan aldan aldanmışım Aldanmışım *** Aklını başından aldı yârin, kaldın tek ne olacak senin hâlin? Beni hiç görmez sandın, oldun âlim Vicdan teki döner zalim Bak bu derler, gösterirler, yanık kalpler Yandı her yer, çabuk terler Ağlar bulutlar, söndürürler, öldü derler Gözü kimseyi görmez oldu, durdu zaman geçmek bilmez, dinmez Kanayan yara sardım, dinmez İçimdeki sızı bitmez Onun dilinden mecnun anlar Yürek dağlar, yetim bulutlar Hep birbirini sorgular buldular, kopardılar Ama birdenbire yok oldular *** Yalnızım yalnız Yalnızım yalnız Yalnızım yalnız Yalnızım yalnız Yalnızım yalnız *** Satılığa koymadan ben satmışım Bir küçük mutluluk için aldan aldan aldanmışım Aldanmışım

Çok Geç - To Little To Late Çok geç canım, çok geç Umutlar artık bitti, çok geç Artık yolu sen geç *** What up do you like what you see Suddenly do you feel a little sorry Tell me baby Being alone has made us see things differently I use to love you crazily I could see it in your face your mind was in another place place You took to long anothers come and took your place Just like that took your place Sense a cold breeze Talking bout the deceit You're the one who gave me up so easily To little to late don't your know know I really don't care so go go I don't care to no no *** Ayrı kalmamız zaman tanıdı bize Sorguya aldım aşkımızı Yavaş yavaş gördüm gerçek yüzünü Hiç bilmezmişim seni ben, seni ben Lafların, şerbet gibi akan lafların Lokma gibi Yedikçe ben büyülendim Gerçeği görmemişim Meğer meğer ne zehirmiş yediğim *** Çok geç canım, çok geç Umutlar artık bitti, çok geç Artık yolu sen geç

Aman Tüm dünyanın yükü bende olsa Bugün aşkım beni bıraksa Kalbimi bin defa daha kırsa Yeniden yeniden düşüp kalksam İnancım yıkılsa, bildiğim doğrular yalan olsa, ah yalan olsa *** Can bu can benim, can yapılacak tek şey Amman unut her şeyi, amman salla dertleri Amman nasıl olursa yeni bir gün doğacak, bak gör sen Amman unut her şeyi, amman salla dertleri Amman tatlı düşünüp her şey güzel olacak, bak gör sen *** Artık dünyamda değilsin, umrumda hiç değilsin Üzülmem, boş konulara, anlamsız anılara Ne olmuş seni sevdiysem, bak yeniden doğdum ben Seni çok sevmiştim ben, canımdan çok sevdim ben İnancım yıkılsa, bildiğim doğrular yalan olsa, ah yalan olsa ben İnancım yıkılsa, bildiğim doğrular yalan olsa, ah yalan olsa *** Can bu can benim, can yapılacak tek şey Amman unut her şeyi, amman salla dertleri Amman nasıl olursa yeni bir gün doğacak, bak gör sen Amman unut her şeyi, amman salla dertleri Amman tatlı düşünüp her şey güzel olacak, bak gör sen *** Amman, amman Amman, amman, amman *** Can bu can benim, can yapılacak tek şey Amman unut her şeyi, amman salla dertleri Amman nasıl olursa yeni bir gün doğacak, bak gör sen Amman unut her şeyi, amman salla dertleri Amman tatlı düşünüp her şey güzel olacak, bak gör sen

Mız Mız Baby girl (make up your mind) You need to make up you mind *** Mızmız sevgilim, çok isteksizsin Mızmız sevgilim, çocuktan betersin Bir gidip gelirsin, ne istersin? (Come on girl) Mızmız olupta (yeah) beni kaybettin *** Hani beni sevgiyle saracaktın Beni sıkı sıkı tutup, benim olduğunu anlayacaktın Gökyüzünden yıldızları alacaktın Günden güne sevgimiz artacaktı Ben sana, sen bana tapacaktın *** Hiç sanmam fazla kalayım, senin gibi mızmız mızmızla eh Mızmızla eh Hiç sanmam fazla durayım, senin gibi mızmız mızmızla eh Mızmızla eh *** Mızmız sevgilim, çok isteksizsin Mızmız sevgilim, çocuktan betersin Bir gidip gelirsin, ne istersin Mızmız olupta, beni kaybettin *** Bu saçma yalanlardan, ben usandım Aslında ben seni ah çok şımarttım Yalan laflardan ben dinleyip dinleyip ben bıkmışım Ama sen de şaştın, hep dırdır yaptın Sende attın attın, bol keseden attın *** Canım birtanesi bile, bile tutmadı *** Sanmam fazla kalayım, senin gibi mızmız mızmızla eh Mızmızla eh Hiç sanmam fazla durayım, senin gibi mızmız mızmızla eh Mızmızla eh *** Mızmız sevgilim, çok isteksizsin Mızmız sevgilim, çocuktan betersin Bir gidip gelirsin, ne istersin Mızmız olupta beni kaybettin *** Hey Baby girl will you tell me why you bother To tell me you love me And that ah me fi be the father of the sucklings You want have, she love it bad When I'm giving her the good heart stop I do my job, do it well Sweetie, only you light my fire and No need to worry 'bout me swaying with another I think a likkle bit of faith is in order Sexy girl you me rather, you shoulda know *** Hani beni sevgiyle saracaktın Beni sıkı sıkı tutup, benim olduğunu anlayacaktın Gökyüzünden yıldızları alacaktın Günden güne sevgimiz artacaktı Ben sana, sen bana tapacaktın *** Hiç sanmam fazla kalayım, senin gibi mızmız mızmızla eh Mızmızla eh Hiç sanmam fazla durayım, senin gibi mızmız mızmızla eh Mızmızla eh *** Mızmız sevgilim, çok isteksizsin Mızmız sevgilim, çocuktan betersin (don't you question my love) Bir gidip gelirsin, ne istersin Mızmız olupta beni kaybettin

Masum Masum Masum masum, seyredip kırık kalpleri Yalanın yaptığı, kötü şeyleri Duyduğum aldatan sahte gülüşler Sevgi dolu dünyadan beni koparan *** Korudun ben kendimi (kalbim durdu) Korudun ben kalbimi, wow *** Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini *** Gel, gel canım hadi gel, gel Hazırım seni sevmeyi Gel, gel canım hadi gel, gel Hak ettim seni sevmeyi *** Şimdi anladım kırık kalplerin Aslında insana verdiği güçleri Taş gibi kalbim, gizlice Çok istedi sevmeyi, sevilmeyi *** Korudun ben kendimi (kalbim durdu) Korudun ben kalbimi, wow *** Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini *** Gel, gel canım hadi gel, gel Hazırım seni sevmeyi Gel, gel canım hadi gel, gel Hak ettim seni sevmeyi *** Çocuksu gülüşler her an duyduğum Soğuk düşler gibi acılar gibi Bakıp da seyredip kaybolup giden Yıllar her şey olunca Ben vermişim kendimi başka kalplerin kırıklığ *** Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini *** Gel, gel canım hadi gel, gel Hazırım seni sevmeyi Gel, gel canım hadi gel, gel Hak ettim seni sevmeyi *** Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini *** Gel, gel canım hadi gel, gel Hazırım seni sevmeyi Gel, gel canım hadi gel, gel Hak ettim seni sevmeyi *** Sebebin benle oldu (kalbim durdu) Sebebin derde kurudu, wow *** Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini *** Gel, gel canım hadi gel, gel Hazırım seni sevmeyi Gel, gel canım hadi gel, gel Hak ettim seni sevmeyi *** Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini Gel, gel canım hadi gel, gel Ver, ver bana o temiz sevgini *** Gel, gel canım hadi gel, gel Hazırım seni sevmeyi Gel, gel canım hadi gel, gel Hak ettim seni sevmeyi