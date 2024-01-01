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7/24 Dinle İste

İste Şarkı Sözleri

Eylem İste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eylem İste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eylem

Eylem

İste

  • Yan Cebe

  • Gel Aşkım (remix)

  • Gel Aşkım

  • İsyankar

  • Kavrulduk

  • Fıkra

  • İsyankar (Oryantal Remix)

  • Özetle

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