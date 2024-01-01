İste Şarkı Sözleri
Eylem İste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eylem İste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yan Cebe Yan Cebe
İstemiyorum ben baksana havama
istemiyorum ben gitsene burdan
Yan Cebe Yan Cebe
***
Program yapıldı geceden
Kızlarla konuştum msnden
Hazırlık yapmalı yarına
Off.. ne giycem şimdi ben
Karar vermeli acele acele
Enerjim yerlere düşmeden
Tamopofocuk kokoş olduk
Sanki kızlar farklı benden
***
Zır zır çaldı telefon
Arayan tikky boyum
Sıkıldım aramadan açmıyorum meşgulum
Ne zannediyor bu kendini
Hemen bir aşk İstemiyorum ben
***
İstemiyorum ben baksana havama
istemiyorum ben gitsene burdan
Yan Cebe Yan Cebe
***
Cadde de yürüyoruz tıkır tıkır
Elbiselerimiz şıkır şıkır
Sevmese de işte böyle
Tarzımız son moda akımıdır
Mesajlar gelir ard ardına
(Alo alo alo alo)
Karnım tok bu laflara
Özgürüm sen anlasana
***
Zır zır çaldı telefonumun
Arayan tikky bobim
Sıkıldım aramadan açmıyorum meşgulüm
Ne zannediyor bu kendini
Hemen bir aşk İstemiyorum ben
***
İstemiyorum ben baksana havama
istemiyorum ben gitsene burdan
Yan cebe yan ceb
***
Enerji bitmez kızlar haydi coşmaya
Bu şekli beyendik firstal korkmadan
Uzak sandık mutluluklar
Üzüntüler zordalar
Aramasanda olur tatlım
Her nerdeysen orda kal
Kıyafetler hazırlandı
Full enerji kokoş gibi
Sanki onlar farklı mı
Bizde ki fark çok hoş cici
Sürekli telefon ve
Arayansa benim tikky
İstemiyorum dedim lakin
Anlamıyor ki kayık tipi
Meşgule verdik aşkım meşguboy
Mesaj atmanı istemiyorum tikky boy
Tarzla farkı koyduk fazla geldi boy
Ölçüşemezki benimle auto boy
***
Amane aslında çok hoşsun
Amane yürümeden koşuyorsun
Amane bu taş ağır kaldıramazsın
Anladın sen onu yan cebe yan cebe
***
İstemiyorum ben baksana havama
istemiyorum ben gitsene burdan
Yan cebe yan cebe
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Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalandan macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalan bir macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Gel aşkım gel
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım
Hadi gel aşkım gel
(Oo)
-
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
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