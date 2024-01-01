Yan Cebe Yan Cebe İstemiyorum ben baksana havama istemiyorum ben gitsene burdan Yan Cebe Yan Cebe *** Program yapıldı geceden Kızlarla konuştum msnden Hazırlık yapmalı yarına Off.. ne giycem şimdi ben Karar vermeli acele acele Enerjim yerlere düşmeden Tamopofocuk kokoş olduk Sanki kızlar farklı benden *** Zır zır çaldı telefon Arayan tikky boyum Sıkıldım aramadan açmıyorum meşgulum Ne zannediyor bu kendini Hemen bir aşk İstemiyorum ben *** İstemiyorum ben baksana havama istemiyorum ben gitsene burdan Yan Cebe Yan Cebe *** Cadde de yürüyoruz tıkır tıkır Elbiselerimiz şıkır şıkır Sevmese de işte böyle Tarzımız son moda akımıdır Mesajlar gelir ard ardına (Alo alo alo alo) Karnım tok bu laflara Özgürüm sen anlasana *** Zır zır çaldı telefonumun Arayan tikky bobim Sıkıldım aramadan açmıyorum meşgulüm Ne zannediyor bu kendini Hemen bir aşk İstemiyorum ben *** İstemiyorum ben baksana havama istemiyorum ben gitsene burdan Yan cebe yan ceb *** Enerji bitmez kızlar haydi coşmaya Bu şekli beyendik firstal korkmadan Uzak sandık mutluluklar Üzüntüler zordalar Aramasanda olur tatlım Her nerdeysen orda kal Kıyafetler hazırlandı Full enerji kokoş gibi Sanki onlar farklı mı Bizde ki fark çok hoş cici Sürekli telefon ve Arayansa benim tikky İstemiyorum dedim lakin Anlamıyor ki kayık tipi Meşgule verdik aşkım meşguboy Mesaj atmanı istemiyorum tikky boy Tarzla farkı koyduk fazla geldi boy Ölçüşemezki benimle auto boy *** Amane aslında çok hoşsun Amane yürümeden koşuyorsun Amane bu taş ağır kaldıramazsın Anladın sen onu yan cebe yan cebe *** İstemiyorum ben baksana havama istemiyorum ben gitsene burdan Yan cebe yan cebe