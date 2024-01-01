Yana Yana Tepetaklak baş aşağı Oldu her şey bir anda Engeller beni aştı Her yeni çıktığım yolda *** Tepetaklak baş aşağı Oldu her şey bir anda Engeller beni aştı Her yeni çıktığım yolda *** Ha ha ha ha Gözüm dolsa da yaşlarla Göze aldım her şeyi en başta Sağ ayakla çıktım kapıdan Hadi hayırlısı olsun inşallah *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim Kimseyi örnek almam ben Yoluma devam ederim *** Tepetaklak baş aşağı Oldu her şey bir anda Engeller beni aştı Her yeni çıktığım yolda *** Ha ha ha ha Gözüm dolsa da yaşlarla Göze aldım her şeyi en başta Sağ ayakla çıktım kapıdan Hadi hayırlısı olsun inşallah *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Kimseyi örnek almam ben Yoluma devam ederim Yanar dünya döner dünya Sanki bana sarıyor *** Yanar dünya döner dünya Sanki beni deniyor Yanar dünya döner dünya Sanki bana sarıyor *** Yanar dünya döner dünya Sanki beni deniyor Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim *** Yana yana yana pişersin Hayatının kuralı olabilir Kimseyi örnek almam ben Kendimi bilirim Kimseyi örnek almam ben Yoluma devam ederim

Kaldır Elleri Ben bu oyundan bıktım Sınıfta kaldım zalim dersinden Hiç köşenden kalkma Ben havlu attım gittiysem dönmem *** Sandın ki çaresiz biriyim avucunda Girince ben burada beklerim Sen kal ben bu gece dans etmek istersem Kendimi tutacak değilim *** İster gül ister ağla uçup gider zamanla Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem İster bil ister anla ömür geçerken hızla Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem *** Hiç köşenden kalkma Ben havlu attım gittiysem dönmem *** Sandın ki çaresiz biriyim avucunda Girince ben burada beklerim Sen kal ben bu gece dans etmek istersem Kendimi tutacak değilim *** İster gül ister ağla uçup gider zamanla Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem İster bil ister anla ömür geçerken hızla Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem *** Ahh yeni bir iş bulsan Her iyi anımda karşımda bitmektense Dört yanımı sen sardın Kabus gibi nolursun çökme üstüme *** Sandın ki çaresiz biriyim avucunda Girince ben burada beklerim Sen kal ben bu gece dans etmek istersem Kendimi tutacak değilim *** İster gül ister ağla uçup gider zamanla Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem İster bil ister anla ömür geçerken hızla Kaldır elleri eğlen der bugün burada Eylem

Yapışırım Yakana Hiç olacak sanmazdım oldu Bakış o bakış kaldım, kovdu Aklımı başımdan, n'oldu? Anlayamam *** Gece yarısı güneş doğdu Sağıma bir baktım, soldu Bana böyle neler oldu? Anlayamam *** Teslime yaklaşmam Azına da anlaşmam Bana tek yeter sensin ah *** Gel bana gel buraya Yakışırım yanına Yarı yolda cayarsan Yapışırım yakana *** Yere baktın yürek yaktın Soluyordum çiçek açtım Beni nasıl esir aldın Anlatamam *** Gel gel gel Gel gel gel Gel gel gel Yapışırım yakana

Hayat Devam Eder Bazen senle düşler kurdum, öyle bağlandım Bazen zincir oldun, ayaklarıma dolandın Bazen yara açar, bazen savar geçer Olan olur, biten biter, hayat devam eder *** Bazen senle düşler kurdum, öyle bağlandım Bazen zincir oldun, ayaklarıma dolandın Bazen yara açar, bazen savar geçer Olan olur, biten biter, hayat devam eder *** Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım Ben tırmandıkça geride kalır küller Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım Olan olur, biten biter, hayat devam eder *** Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım Ben tırmandıkça geride kalır küller Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım Olan olur, biten biter, hayat devam eder *** Bazen gözün görmez, kulaklarınla duymazsın En başta, en sonda, yarı yolda anlarsın Kimler gelir kalır, kimler gelir geçer Olan olur, biten biter, hayat devam eder *** Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım Ben tırmandıkça geride kalır küller Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım Olan olur, biten biter, hayat devam eder *** Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım Ben tırmandıkça geride kalır küller Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım Olan olur, biten biter, hayat devam eder *** Bir gün gelir kader, tüm borçları öder Gönlümdeki yangın söner, yola devam eder *** Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım Ben tırmandıkça geride kalır küller Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım Olan olur, biten biter, hayat devam eder

Koptuysa Bırak Üzülme sen ağlama sen Boşver geçer bak gör sen Yaşadıkça öğrenirsin sen, sen, *** Gölgede üstüme gölge düştü Eğrile doğrula hayata küstüm Koskoca dünyayı bölüşemedik evlerden uzak *** Beni yollara serdin onlarda tuzak Bana bunları verdin koptuysa bırak *** Üzülme sen ağlama sen Boşver geçer bunlar biter Bak gör sen tek bir günde acılar diner Boşver geçer bunlar biter Bak gör sen tek bir günde acılar diner *** Yok yere bazen yerle bir oldum Küllere döndüm bir daha doğdum Bak beni yedin, yedin bitiremedin evlerden uzak *** Beni yollara sendeyim.com serdin onlarda tuzak Bana bunları verdin koptuysa bırak *** Üzülme sen ağlama sen Boşver geçer bunlar biter Bak gör sen tek bir günde acılar diner *** Üzülme sen ağlama sen Boşver geçer bunlar biter Bak gör sen tek bir günde acılar diner Boşver geçer bunlar biter Bak gör sen tek bir günde acılar diner

Helal Olsun Bir yara gibi açık Senin bendeki yerin Sarmadım bile bile Sızlıyor geceleyin *** Sanki tüm yükünü Geçmişin geleceğin Topladım Yine sabah edeceğim *** Bu saatlerden sonra Açılır bu defterler Geceler iflah olmaz Feda olsun *** Beni kendimden aldın Yaralandım her yerden Yine de sende kaldım Helal olsun *** Bir zaman geldiğinde Bitse bu işkence Böyleyim her gece, her gece, her gece, her gece

Aşkım Diye Bağırırım Yok ki senden ayrı kalmak gibisi Acısı içimde yanar her zaman Gitme sen, başkası yapsın işini Sen hep kal yanımda *** Hem seni hem de güldüğümüz şeyleri Görmeden saatler geçmez yarına Seni üzmem, başkasıyla değişmem Kimse yerini tutmaz ondan sonra *** Evrenden çağırırım En güzel günleri sana sıralarım Ne varsa her istediğini yaparım Ben sana aşkım diye bağırırım La la la la *** İlla göreceksen büyüklerini Benden de bir şeyler çıtlat arada Bayramda yerime öp ellerini İyi ki seni yapmışlar ya ya ya ya

Feslikan Sensin benim canım tatlı sevgilim Sensin benim canım tatlı sevgilim Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim *** Yâr seni görünce oynar yüreğim Yâr seni görünce oynar yüreğim Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam Yârin tatlı dudağından ayrı kalamam *** Feslikan ekerken yâr saksısına Feslikan ekerken yâr saksısına Usul usul dolandım onun arkasına Usul usul dolandım onun arkasına *** Püf deyip üfledim ben lambasına Püf deyip üfledim ben lambasına Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam Yârin tatlı dudağından ayrı kalamam *** Feslikan takınmış yârim koynuna Feslikan takınmış yârim koynuna Bendo lira bağlamış güzel boynuna Bendo lira bağlamış güzel boynuna *** Soyunup da girsem pamuk koynuna Soyunup da girsem pamuk koynuna Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam Yârin tatlı dudağından ayrı kalamam *** Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam Kucak kucak uyur iken ben uyanamam

Çarp Kalbim Çarp Öyle bir hayalki aslı gibidir Ektiğin tohumlar yarın serpilir Çektiğin çile yükler var üstünde Doğru zamanda hepsi kıymetlenir *** Sarsa da bugün seni yarın endişesi Her biten günün ardından gelir ertesi Kır kabuğunu sözler kalmasın içinde Bir çığlıkta yüzbinlerce insanın sesi *** Korkma bu umutlar solmayacak Kalpler hiç yalnız atmayacak Gücü bulup en güçsüz anında Kendinden hiç vazgeçme çarp Çarp kalbim çarp *** O gün bugündür çok yol geldim Gücüm bitti ama çok güçlendim Hayat benim ne kadar da zor olsa Düşmem bu daldan istediğin kadar salla Ben değiştim sende ayak uydursana *** Sarsa da bugün seni yarın endişesi Her biten günün ardından gelir ertesi Kır kabuğunu sözler kalmasın içinde Bir çığlıkta yüzbinlerce insanın sesi *** Korkma bu umutlar solmayacak Kalpler hiç yalnız atmayacak Gücü bulup en güçsüz anında Kendinden hiç vazgeçme çarp Çarp kalbim çarp *** çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp çarp *** Korkma bu umutlar solmayacak Kalpler hiç yalnız atmayacak Gücü bulup en güçsüz anında Kendinden hiç vazgeçme çarp *** Korkma bu umutlar solmayacak Kalpler hiç yalnız atmayacak Gücü bulup en güçsüz anında Kendinden hiç vazgeçme çarp Çarp kalbim çarp

2010 İstanbul Ah senin, ah senin, ah senin, ah senin Ah, ah, ah, ah, ah senin gibisi yok İstanbul *** Gümbür, gümbür darbuka Sazın tatlı ahengi Gir keman gir kanıma (Gerçekten) Nay, nay, nay, nay *** Canı sıkkın mı? Üzgün mü? O zaman gel benimle Sana anlatacak öyle bir yer var Herşey kalsın geride Eski öykü, hikâyeler, İstanbul, tarihsel Işık, sesler, atmosfer, heyecanla sizi bekler *** Ah senin gibisi yok İstanbul Anlat, anlat bitiremem İstanbul Dur taksi götür beni Taksim'e Bütün havasını hissedeyim içimde *** Eski bir nağme, yeni bir tempo, bu tatlı bir melodi Sihirli bir köprü bağlar iki güzel cenneti Pazar, hamam, kız kulesi, gecesi gündüzü Sihirli biri rüya görüntüsü, hiç bitmeyen cümbüşü *** Ah senin gibisi yok İstanbul Anlat anlat bitiremem İstanbul Dur taksi götür beni Taksim'e Bütün havasını hissedeyim içimde *** Gümbür, gümbür darbuka Sazın tatlı ahengi Gir keman gir kanıma Nay, nay, nay, nay *** Hadi, hadi, neyi bekliyosun Hadi, hadi Hadi, hadi, neyi bekliyosun Hadi, hadi *** Ah senin gibisi yok İstanbul Mistanbul Kisstanbul Nay, nay, nay, nay İstanbul