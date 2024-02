Hey on beşli on beşli, Tokat yolları taşlı On beşliler gidiyor, kızların gözü yaşlı *** Aslan yarim kız senin adın hediye Ben dolandım sen de dolan gel beriye Fistan aldım endazesi on yediye Ben dolandım sen de dolan gel beriye *** Giderim ilinizden, kurtulam dilinizden Yeşil baş ördek olsam, su içmem gölünüzden *** Aslan yarim kız senin adın hediye Ben dolandım sen de dolan gel beriye Fistan aldım endazesi on yediye Ben dolandım sen de dolan gel beriye *** Gidiyom gidemiyom, sevdim terk edemiyom Sevdiğim pek gönüllü, gönlünü edemiyom *** Aslan yarim kız senin adın hediye Ben dolandım sen de dolan gel beriye Fistan aldım endazesi on yediye Ben dolandım sen de dolan gel beriye