Çemberimde Gül Oya Şarkı Sözleri
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Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
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Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
***
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
***
Pembe gül idim, soldum
Ak güle İbret oldum
Pembe gül idim, soldum
Ak güle İbret oldum
***
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım
Al beni kıyamam seni
***
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım
Al beni kıyamam seni
***
Köşe başı beklerim
Vay Benim Emeklerim
Köşe başı beklerim
Vay Benim Emeklerim
***
Dümbeği Çala Çala
Yoruldu Bileklerim
Al Beni Kıyamam Seni
Dümbeği Çala Çala
Yoruldu Bileklerim
Al Beni Kıyamam Seni
***
Dümbeği Çala Çala
Yoruldu Bileklerim
Al Beni Kıyamam Seni
Dümbeği Çala Çala
Yoruldu Bileklerim
Al Beni Kıyamam Seni
***
Dümbeği Çala Çala
Yoruldu Bileklerim
Al Beni Kıyamam Seni
Dümbeği Çala Çala
Yoruldu Bileklerim
Al Beni Kıyamam Seni
***
Dümbeği Çala Çala
Yoruldu Bileklerim
Al Beni Kıyamam Seni
Dümbeği Çala Çala
Yoruldu Bileklerim
Al Beni Kıyamam