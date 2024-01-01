Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya *** Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni *** Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni *** Pembe gül idim, soldum Ak güle İbret oldum Pembe gül idim, soldum Ak güle İbret oldum *** Karşı karşı dururken Yüzüne hasret kaldım Al beni kıyamam seni *** Karşı karşı dururken Yüzüne hasret kaldım Al beni kıyamam seni *** Köşe başı beklerim Vay Benim Emeklerim Köşe başı beklerim Vay Benim Emeklerim *** Dümbeği Çala Çala Yoruldu Bileklerim Al Beni Kıyamam Seni Dümbeği Çala Çala Yoruldu Bileklerim Al Beni Kıyamam Seni *** Dümbeği Çala Çala Yoruldu Bileklerim Al Beni Kıyamam Seni Dümbeği Çala Çala Yoruldu Bileklerim Al Beni Kıyamam Seni *** Dümbeği Çala Çala Yoruldu Bileklerim Al Beni Kıyamam Seni Dümbeği Çala Çala Yoruldu Bileklerim Al Beni Kıyamam Seni *** Dümbeği Çala Çala Yoruldu Bileklerim Al Beni Kıyamam Seni Dümbeği Çala Çala Yoruldu Bileklerim Al Beni Kıyamam