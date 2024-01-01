-
evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var
evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var
***
bir fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri
gel beraber yiyelim yaptığım börekleri
bir fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri
gel beraber yiyelim yaptığım börekleri
***
evreşe yoları dar dar bana bakma benim yarim var
evreşe yoları dar dar bana bakma benim yarim var
***
arkandaki yeleği ben örmedim mi yarim
kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim
arkandaki yeleği ben örmedim mi yarim
kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim
***
evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var
evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var
***
yeleğimin içinde maviboncuk nazarlık
benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık
yeleğimin içinde maviboncuk nazarlık
benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık
***
evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var
evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var
evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var
evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var
-
bahçelerde börülce oynar gelin görümce
oynasınlar bakalım bir araya gelince
***
şşt mori yeleleli yar nina nom
şşt mori yeleleli yar nina nom
***
bahçelerde kereviz biz kereviz yemeyiz
oğlanların yanına dikoltesiz gelmeyiz
***
şşt mori yeleleli yar nina nom
şşt mori yeleleli yar nina nom
***
bahçelerde pırasa yaprağına kar yağsa
kızlar kocasız kalsa oğlanlara yalvarsa
***
şşt mori yeleleli yar nina nom
şşt mori yeleleli yar nina nom
-
Su sızıyor, sızıyor
Su sızıyor, sızıyor
Daşların arasından
Daşların arasından
***
Eğil, eğil, öpeyim
Eğil, eğil, öpeyim
Kaşların arasından
Kaşların arasından
***
Oğlan, mailem, oğlan
Sözüne de gailem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
***
Oğlan, mailem, oğlan
Sözüne de gailem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
***
Kar yağıyor yağıyor
Kar yağıyor yağıyor
Abamı giyeceğim
Abamı giyeceğim
***
Oğlan, mailem, oğlan
Sözüne de gailem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
***
Derenin kenarında
Derenin kenarında
Kalayladım kazanı
Kalayladım kazanı
***
Bir güzelin uğruna
Bir güzelin uğruna
Yedim Ramazan'ı
Yedim Ramazan'ı
***
Oğlan, mailem, oğlan
Sözüne de gailem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
***
Oğlan, mailem, oğlan
Sözüne de gailem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
***
Oğlan, mailem, oğlan
Sözüne de gailem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
***
Oğlan, mailem, oğlan
Sözüne de gailem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
-
Eyvanına vardım, eyvanı çamur
Odasına vardım, elleri hamur
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
***
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
***
İpek köynek giymiş, ayna dizinde
Sıralı benleri o mah yüzünde
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
***
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
***
Eyvanında elvan güller açıyor
Kokusunu dört bir yana saçıyor
Ne dedim de o yar benden kaçıyor
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
***
Ne dedim de o yar benden kaçıyor
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
-
Meşelidir engin de dağlar meşeli meşeli
Üç yıl oldu ben bu derde düşeli düşeli
***
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
***
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
***
Üç giderime beş ardıma bakarım bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim dökerim
***
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
***
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
***
Sen gideli ben ayrılık çekerim çekerim
O sebepten kapanmıyor gözlerim gözlerim
***
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
***
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
-
Dut ağacı boyunca
Dut yemedim Doyunca
Yari halvette gördüm
Sarılmadım doyunca
Aycan Aycan
Yari halvette gördüm
Sarılmadım doyunca
***
Benim balam kime neyler
Körpe balam kime neyler
Benim balam,ay balam, ah
Körpe balam aybalam
***
Gedirdim yavaş yavaş
Ayağıma deydi taş
Senden bana yar olmaz
Gel olak bacı gardaş
Aycan,Aycan
Senden bana yar olmaz
Gel olak bacı gardaş
***
Benim balam kime neyler
Körpe balam kime neyler
Benim balam ay balam,ah
Körpe balam ay balam
-
Gurbette ömrüm geçecek
Bir daracık yerim de yok
Oturup derdim dökecek
Bir vefalı yarim de yok
Oturup derdim dökecek
Bir vefalı yarim de yok
***
Aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman
Bir vefalı yarim de yok
Aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman
Bir vefalı yarim de yok
***
Gönlüm bir güzele düştü
Sarf edecek malım da yok
Özendim derviş olmaya
Hırka ile şalım da yok
Özendim derviş olmaya
Hırka ile şalım da yok
***
Aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman
Hırka ile şalım da yok
Aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman
Hırka ile şalım da yok
***
Dünya derler o da fani
Toprak alır tatlı canı
Hasta düştüm ilaç hani
Bir acısız ölüm de yok
Hasta düştüm ilaç hani
Bir acısız ölüm de yok
***
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Bir acısız ölüm de yok
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Bir acısız ölüm de yok
-
Hey on beşli on beşli, Tokat yolları taşlı
On beşliler gidiyor, kızların gözü yaşlı
***
Aslan yarim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi on yediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
***
Giderim ilinizden, kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam, su içmem gölünüzden
***
Aslan yarim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi on yediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
***
Gidiyom gidemiyom, sevdim terk edemiyom
Sevdiğim pek gönüllü, gönlünü edemiyom
***
Aslan yarim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi on yediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye