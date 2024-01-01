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7/24 Dinle Beşmevsim

Beşmevsim Şarkı Sözleri

Eylül Beşmevsim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eylül Beşmevsim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beşmevsim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eylül

Eylül

Beşmevsim

  • Hey Onbeşli

  • Bahçelerde Börülce

  • Su Sızıyor

  • Türkmen Gelini

  • Evreşe Yolları

  • Meşelidir Engin Dağlar

  • Dut Ağacı

  • Gurbette Ömrüm Geçecek

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