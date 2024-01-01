Meşelidir Engin Dağlar Meşelidir engin de dağlar meşeli meşeli Üç yıl oldu ben bu derde düşeli düşeli *** Yumurtanın kulbu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok *** Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı *** Üç giderime beş ardıma bakarım bakarım Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim dökerim *** Yumurtanın kulbu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok *** Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı *** Sen gideli ben ayrılık çekerim çekerim O sebepten kapanmıyor gözlerim gözlerim *** Yumurtanın kulbu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok *** Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı

Bahçelerde Börülce bahçelerde börülce oynar gelin görümce oynasınlar bakalım bir araya gelince *** şşt mori yeleleli yar nina nom şşt mori yeleleli yar nina nom *** bahçelerde kereviz biz kereviz yemeyiz oğlanların yanına dikoltesiz gelmeyiz *** şşt mori yeleleli yar nina nom şşt mori yeleleli yar nina nom *** bahçelerde pırasa yaprağına kar yağsa kızlar kocasız kalsa oğlanlara yalvarsa *** şşt mori yeleleli yar nina nom şşt mori yeleleli yar nina nom

Su Sızıyor Su sızıyor, sızıyor Su sızıyor, sızıyor Daşların arasından Daşların arasından *** Eğil, eğil, öpeyim Eğil, eğil, öpeyim Kaşların arasından Kaşların arasından *** Oğlan, mailem, oğlan Sözüne de gailem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan *** Oğlan, mailem, oğlan Sözüne de gailem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan *** Kar yağıyor yağıyor Kar yağıyor yağıyor Abamı giyeceğim Abamı giyeceğim *** Oğlan, mailem, oğlan Sözüne de gailem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan *** Derenin kenarında Derenin kenarında Kalayladım kazanı Kalayladım kazanı *** Bir güzelin uğruna Bir güzelin uğruna Yedim Ramazan'ı Yedim Ramazan'ı *** Oğlan, mailem, oğlan Sözüne de gailem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan *** Oğlan, mailem, oğlan Sözüne de gailem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan *** Oğlan, mailem, oğlan Sözüne de gailem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan *** Oğlan, mailem, oğlan Sözüne de gailem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan

Türkmen Gelini Eyvanına vardım, eyvanı çamur Odasına vardım, elleri hamur Uykudan uyanmış, gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini, türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi *** Uykudan uyanmış, gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini, türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi *** İpek köynek giymiş, ayna dizinde Sıralı benleri o mah yüzünde Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi *** Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi *** Eyvanında elvan güller açıyor Kokusunu dört bir yana saçıyor Ne dedim de o yar benden kaçıyor Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi *** Ne dedim de o yar benden kaçıyor Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi

Evreşe Yolları evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var *** bir fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri gel beraber yiyelim yaptığım börekleri bir fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri gel beraber yiyelim yaptığım börekleri *** evreşe yoları dar dar bana bakma benim yarim var evreşe yoları dar dar bana bakma benim yarim var *** arkandaki yeleği ben örmedim mi yarim kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim arkandaki yeleği ben örmedim mi yarim kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim *** evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var *** yeleğimin içinde maviboncuk nazarlık benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık yeleğimin içinde maviboncuk nazarlık benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık *** evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var

Dut Ağacı Dut ağacı boyunca Dut yemedim Doyunca Yari halvette gördüm Sarılmadım doyunca Aycan Aycan Yari halvette gördüm Sarılmadım doyunca *** Benim balam kime neyler Körpe balam kime neyler Benim balam,ay balam, ah Körpe balam aybalam *** Gedirdim yavaş yavaş Ayağıma deydi taş Senden bana yar olmaz Gel olak bacı gardaş Aycan,Aycan Senden bana yar olmaz Gel olak bacı gardaş *** Benim balam kime neyler Körpe balam kime neyler Benim balam ay balam,ah Körpe balam ay balam

Gurbette Ömrüm Geçecek Gurbette ömrüm geçecek Bir daracık yerim de yok Oturup derdim dökecek Bir vefalı yarim de yok Oturup derdim dökecek Bir vefalı yarim de yok *** Aman, aman, aman, aman Aman, aman, aman, aman Bir vefalı yarim de yok Aman, aman, aman, aman Aman, aman, aman, aman Bir vefalı yarim de yok *** Gönlüm bir güzele düştü Sarf edecek malım da yok Özendim derviş olmaya Hırka ile şalım da yok Özendim derviş olmaya Hırka ile şalım da yok *** Aman, aman, aman, aman Aman, aman, aman, aman Hırka ile şalım da yok Aman, aman, aman, aman Aman, aman, aman, aman Hırka ile şalım da yok *** Dünya derler o da fani Toprak alır tatlı canı Hasta düştüm ilaç hani Bir acısız ölüm de yok Hasta düştüm ilaç hani Bir acısız ölüm de yok *** Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Bir acısız ölüm de yok Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Bir acısız ölüm de yok