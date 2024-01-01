İste Şarkı Sözleri
Eyüphan İste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eyüphan İste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben mi yanlış geldim adres mi yanlış
Bu ne insan seli kimden bu kaçış
Şaşırdım görmedim ben böyle yarış
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
***
Ben miyim yürüyen daracık yolda
Gözümde sitem var yüreğim darda
İnsana kıymet yok bu garip handa
İnsanca yaşamak zor bu zamanda
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
***
Körelmiş gönüller gözler görmüyor
Hiç kimse kimseyi gerçek sevmiyor
İnsanlık çok ucuz para etmiyor
İnsanca yaşamak zor bu zamanda
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
***
Ben miyim yuruyen daracik yolda
Gozumde sitem var yureğim darda
İnsana kiymet yok bu garip handa
İnsanca yaşamak zor bu zamanda
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
***
Ben miyim yürüyen daracık yolda
Gözümde sitem var yüreğim darda
İnsana kıymet yok
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Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalandan macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalan bir macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Gel aşkım gel
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım
Hadi gel aşkım gel
(Oo)
-
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
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