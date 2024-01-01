Ekmeği Kazanmak Zor Ben mi yanlış geldim adres mi yanlış Bu ne insan seli kimden bu kaçış Şaşırdım görmedim ben böyle yarış Ekmeği kazanmak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Ben miyim yürüyen daracık yolda Gözümde sitem var yüreğim darda İnsana kıymet yok bu garip handa İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Körelmiş gönüller gözler görmüyor Hiç kimse kimseyi gerçek sevmiyor İnsanlık çok ucuz para etmiyor İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Ben miyim yuruyen daracik yolda Gozumde sitem var yureğim darda İnsana kiymet yok bu garip handa İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Ben miyim yürüyen daracık yolda Gözümde sitem var yüreğim darda İnsana kıymet yok

Gel Aşkım Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalandan macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalan bir macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Gel aşkım gel Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım Hadi gel aşkım gel (Oo)