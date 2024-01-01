Şehidin Mektubu Ağıtlar yakıyor asker anası Yüzünü kapatmış yanmış babası Kalbinde bulunmuş kurşun yarası Şehit düşmüş dağda asker Memed'im *** Kalbinde bulunmuş kurşun yarası Şehit düşmüş dağda asker Memed'im Ağlamayın diye bir mektup yazmış Rüya gördüm anam ayrılacağız Mektubun içine göz yaşı akmış Al Bayrak içinde geldi Memed'im *** Memed'im Memed'im Memed'im Vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im Memed'im Memed'im Memed'im Vay vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im Anası kucaklar cansız bedeni Toprağa verecek oğlu Memed'i Yar gelmiş ağlıyor yanar yüreği Al Bayrak içinde şehit Memed'im Yar gelmiş ağlıyor yanar yüreği Al Bayrak içinde geldi Memed'im *** Ağlamayın diye bir mektup yazmış Rüya gördüm anam ayrılacağız Mektubun içine göz yaşı akmış Al Bayrak içinde geldi Memed'im *** Memed'im Memed'im Memed'im Vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im Memed'im Memed'im Memed'im Vay vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im Memed'im Memed'im Memed'im Vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im Memed'im Memed'im

Ekmeği Kazanmak Zor Ben mi yanlış geldim adres mi yanlış Bu ne insan seli kimden bu kaçış Şaşırdım görmedim ben böyle yarış Ekmeği kazanmak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Ben miyim yürüyen daracık yolda Gözümde sitem var yüreğim darda İnsana kıymet yok bu garip handa İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Körelmiş gönüller gözler görmüyor Hiç kimse kimseyi gerçek sevmiyor İnsanlık çok ucuz para etmiyor İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Ben miyim yuruyen daracik yolda Gozumde sitem var yureğim darda İnsana kiymet yok bu garip handa İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Ben miyim yürüyen daracık yolda Gözümde sitem var yüreğim darda İnsana kıymet yok

Üzerime Üşüştüler Üzerime üşüştüler Kışı bitmez dağlarımın Üzerime üşüştüler Kışı bitmez dağlarımın Parça parça bölüştüler Kışı bitmez dağlarımın Parça parça bölüştüler Kışı bitmez dağlarımın *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş *** Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler Hatır gönül bilmediler Kışı bitmez dağlarımın Hatır gönül bilmediler Kışı bitmez dağlarımın *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş