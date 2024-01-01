Üzerime Üşüştüler Üzerime üşüştüler Kışı bitmez dağlarımın Üzerime üşüştüler Kışı bitmez dağlarımın Parça parça bölüştüler Kışı bitmez dağlarımın Parça parça bölüştüler Kışı bitmez dağlarımın *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş *** Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler Hatır gönül bilmediler Kışı bitmez dağlarımın Hatır gönül bilmediler Kışı bitmez dağlarımın *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş *** Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçer ömrüm Yavaş yavaş

Ekmeği Kazanmak Zor Ben mi yanlış geldim adres mi yanlış Bu ne insan seli kimden bu kaçış Şaşırdım görmedim ben böyle yarış Ekmeği kazanmak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Ben miyim yürüyen daracık yolda Gözümde sitem var yüreğim darda İnsana kıymet yok bu garip handa İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Körelmiş gönüller gözler görmüyor Hiç kimse kimseyi gerçek sevmiyor İnsanlık çok ucuz para etmiyor İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Ben miyim yuruyen daracik yolda Gozumde sitem var yureğim darda İnsana kiymet yok bu garip handa İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda *** Ben miyim yürüyen daracık yolda Gözümde sitem var yüreğim darda İnsana kıymet yok

Üç Gecedir Yatamadım O güzeli gördüm anne Üç gecedir yatamadım Sardı beni, sarmaladı, ey Yüreğimden atamadım Sardı beni, sarmaladı Yüreğimden atamadım Üç gecedir yatamadım Sardı beni, sarmalad, ey Yüreğimden atamadım Kaç gecedir yatamadım *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma Sana bir söz verdim ama Ben sözümü tutamadım *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma Sana bir söz verdim ama Ben sözümü tutamadım *** O güzeli gördüm anne Ona meyil verdim anne Her güzeli beğenmezdim Ona yandım, bittim anne Her güzeli beğenmezdim Ona yandım, bittim anne Yıkık, viran oldum anne Her güzeli beğenmezdim Ona yandım bittim anne Yıkık, viran oldum anne *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma Sana bir söz verdim ama Ben sözümü tutamadım *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma Sana bir söz verdim ama Ben sözümü tutamadım *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma