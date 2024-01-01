Şehidin Mektubu Şarkı Sözleri
Eyüphan Şehidin Mektubu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eyüphan Şehidin Mektubu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şehidin Mektubu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Üzerime üşüştüler
Kışı bitmez dağlarımın
Üzerime üşüştüler
Kışı bitmez dağlarımın
Parça parça bölüştüler
Kışı bitmez dağlarımın
Parça parça bölüştüler
Kışı bitmez dağlarımın
***
Kötü zaman oy
Bu ne telaş oy
Geçer ömrüm
Yavaş yavaş
***
Kötü zaman oy
Bu ne telaş oy
Geçer ömrüm
Yavaş yavaş
***
Ben ölmeden öldürdüler
Ocağımı söndürdüler
Ben ölmeden öldürdüler
Ocağımı söndürdüler
Hatır gönül bilmediler
Kışı bitmez dağlarımın
Hatır gönül bilmediler
Kışı bitmez dağlarımın
***
Kötü zaman oy
Bu ne telaş oy
Geçer ömrüm
Yavaş yavaş
***
Kötü zaman oy
Bu ne telaş oy
Geçer ömrüm
Yavaş yavaş
***
Kötü zaman oy
Bu ne telaş oy
Geçer ömrüm
Yavaş yavaş
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Ben mi yanlış geldim adres mi yanlış
Bu ne insan seli kimden bu kaçış
Şaşırdım görmedim ben böyle yarış
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
***
Ben miyim yürüyen daracık yolda
Gözümde sitem var yüreğim darda
İnsana kıymet yok bu garip handa
İnsanca yaşamak zor bu zamanda
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
***
Körelmiş gönüller gözler görmüyor
Hiç kimse kimseyi gerçek sevmiyor
İnsanlık çok ucuz para etmiyor
İnsanca yaşamak zor bu zamanda
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
***
Ben miyim yuruyen daracik yolda
Gozumde sitem var yureğim darda
İnsana kiymet yok bu garip handa
İnsanca yaşamak zor bu zamanda
Ekmeği kazanmak zor bu zamanda
***
Ben miyim yürüyen daracık yolda
Gözümde sitem var yüreğim darda
İnsana kıymet yok
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O güzeli gördüm anne
Üç gecedir yatamadım
Sardı beni, sarmaladı, ey
Yüreğimden atamadım
Sardı beni, sarmaladı
Yüreğimden atamadım
Üç gecedir yatamadım
Sardı beni, sarmalad, ey
Yüreğimden atamadım
Kaç gecedir yatamadım
***
Kekevi unutur sanma, ey
Gönül sevdi, gel de kardeş yanma
Sana bir söz verdim ama
Ben sözümü tutamadım
***
Kekevi unutur sanma, ey
Gönül sevdi, gel de kardeş yanma
Sana bir söz verdim ama
Ben sözümü tutamadım
***
O güzeli gördüm anne
Ona meyil verdim anne
Her güzeli beğenmezdim
Ona yandım, bittim anne
Her güzeli beğenmezdim
Ona yandım, bittim anne
Yıkık, viran oldum anne
Her güzeli beğenmezdim
Ona yandım bittim anne
Yıkık, viran oldum anne
***
Kekevi unutur sanma, ey
Gönül sevdi, gel de kardeş yanma
Sana bir söz verdim ama
Ben sözümü tutamadım
***
Kekevi unutur sanma, ey
Gönül sevdi, gel de kardeş yanma
Sana bir söz verdim ama
Ben sözümü tutamadım
***
Kekevi unutur sanma, ey
Gönül sevdi, gel de kardeş yanma
-
Ağıtlar yakıyor asker anası
Yüzünü kapatmış yanmış babası
Kalbinde bulunmuş kurşun yarası
Şehit düşmüş dağda asker Memed'im
***
Kalbinde bulunmuş kurşun yarası
Şehit düşmüş dağda asker Memed'im
Ağlamayın diye bir mektup yazmış
Rüya gördüm anam ayrılacağız
Mektubun içine göz yaşı akmış
Al Bayrak içinde geldi Memed'im
***
Memed'im Memed'im Memed'im
Vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im
Memed'im Memed'im Memed'im
Vay vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im
Anası kucaklar cansız bedeni
Toprağa verecek oğlu Memed'i
Yar gelmiş ağlıyor yanar yüreği
Al Bayrak içinde şehit Memed'im
Yar gelmiş ağlıyor yanar yüreği
Al Bayrak içinde geldi Memed'im
***
Ağlamayın diye bir mektup yazmış
Rüya gördüm anam ayrılacağız
Mektubun içine göz yaşı akmış
Al Bayrak içinde geldi Memed'im
***
Memed'im Memed'im Memed'im
Vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im
Memed'im Memed'im Memed'im
Vay vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im
Memed'im Memed'im Memed'im
Vay vay vay vay toprağa yar oldu asker Memed'im
Memed'im Memed'im