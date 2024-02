O güzeli gördüm anne Üç gecedir yatamadım Sardı beni, sarmaladı, ey Yüreğimden atamadım Sardı beni, sarmaladı Yüreğimden atamadım Üç gecedir yatamadım Sardı beni, sarmalad, ey Yüreğimden atamadım Kaç gecedir yatamadım *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma Sana bir söz verdim ama Ben sözümü tutamadım *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma Sana bir söz verdim ama Ben sözümü tutamadım *** O güzeli gördüm anne Ona meyil verdim anne Her güzeli beğenmezdim Ona yandım, bittim anne Her güzeli beğenmezdim Ona yandım, bittim anne Yıkık, viran oldum anne Her güzeli beğenmezdim Ona yandım bittim anne Yıkık, viran oldum anne *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma Sana bir söz verdim ama Ben sözümü tutamadım *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma Sana bir söz verdim ama Ben sözümü tutamadım *** Kekevi unutur sanma, ey Gönül sevdi, gel de kardeş yanma