Ölene kadar, dibine kadar Yeminler derin, bitene kadar *** Yüreğim susar, içime akar Sen misin o başka kalbe? Giden bir sözle *** Koydum elimi sol göğsüne Yeller esiyordu yerinde Bu yüzden suskunmuş dilin Dualar hep kalpten gelir *** Koydum elimi sol göğsüne Yeller esiyordu yerinde Bu yüzden suskunmuş dilin Dualar hep kalpten gelir *** Ölene kadar, dibine kadar Yeminler derin, bitene kadar *** Yüreğim susar, içime akar Sen misin o başka kalbe? Giden bir sözle *** Koydum elimi sol göğsüne Yeller esiyordu yerinde Bu yüzden suskunmuş dilin Dualar hep kalpten gelir *** Koydum elimi sol göğsüne Yeller esiyordu yerinde Bu yüzden suskunmuş dilin Dualar hep kalpten gelir *** Koydum elimi sol göğsüne Yeller esiyordu yerinde Bu yüzden suskunmuş dilin Dualar hep kalpten gelir *** Koydum elimi sol göğsüne Yeller esiyordu yerinde Bu yüzden suskunmuş dilin Dualar hep kalpten gelir