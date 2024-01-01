Derin Yemin Şarkı Sözleri
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Ölene kadar, dibine kadar
Yeminler derin, bitene kadar
***
Yüreğim susar, içime akar
Sen misin o başka kalbe?
Giden bir sözle
***
Koydum elimi sol göğsüne
Yeller esiyordu yerinde
Bu yüzden suskunmuş dilin
Dualar hep kalpten gelir
***
Koydum elimi sol göğsüne
Yeller esiyordu yerinde
Bu yüzden suskunmuş dilin
Dualar hep kalpten gelir
***
Ölene kadar, dibine kadar
Yeminler derin, bitene kadar
***
Yüreğim susar, içime akar
Sen misin o başka kalbe?
Giden bir sözle
***
Koydum elimi sol göğsüne
Yeller esiyordu yerinde
Bu yüzden suskunmuş dilin
Dualar hep kalpten gelir
***
Koydum elimi sol göğsüne
Yeller esiyordu yerinde
Bu yüzden suskunmuş dilin
Dualar hep kalpten gelir
***
Koydum elimi sol göğsüne
Yeller esiyordu yerinde
Bu yüzden suskunmuş dilin
Dualar hep kalpten gelir
***
Koydum elimi sol göğsüne
Yeller esiyordu yerinde
Bu yüzden suskunmuş dilin
Dualar hep kalpten gelir