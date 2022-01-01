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7/24 Dinle Ezgi Ayçe

Ezgi Ayçe

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01

Yarım Sevda (Akustik Versiyon)

02

Yarım Sevda (Flamenko Versiyon)

03

Derin Yemin

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Albümler

Derin Yemin Ezgi Ayçe

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