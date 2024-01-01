-
Damlarında asması var
evlerinde yosması var
kavuşmuyor düğmeleri
gerdanında bir beni var
***
Zamparan vermez seni
gel kaçalım yar
***
(Hızmalım)
Boynuna dolanım
beri gel oynayalım
(Hızmalım)
pullu da oyalım
tomurcuk gül fidanım
***
(Hızmalım, Hızmalım, Hızmalım)
pullu da oyalım
beri gel oynayalım
(Hızmalım)
Boynuna dolanım
beri gel oynayalım
***
Ayağında çizmeleri
hiç bitmiyor gezmeleri
seni sevmezdim ama
sensin gönlümün Dilber'i
kaş göz edip üzme beni
Dayanamam yar
***
(Hızmalım)
Boynuna dolanım
beri gel oynayalım
(Hızmalım)
pullu da oyalım
tomurcuk gül fidanım
***
(Hızmalım, Hızmalım, Hızmalım)
Boynuna dolanım
beri gel oynayalım
(Hızmalım)
pullu da oyalım
beri gel oynayalım
-
Dağ, tepe, toprak aşk kokuyor
Savulun a dostlar yar geliyor
Bu eda bu naz bir ömre bedel
İşvesi, cilvesi çıldırtıyor
***
Bıkmadım, yılmadım
Peşindeyim yine yorulmadım
Tutunamadım gülüm sana doyamadım
Ömrümü adadım yaranamadım
***
Bir sağa, bir sola hop oynarım
Uğruna kul köle olurum
Pervaneyim sana divaneyim ama,
Başına bela olurum
***
Bir hoş oldum bana bir haller oluyor
Sarhoş oldum bedenim sarsılıyor
Bu eda bu naz bir ömre bedel
Işvesi, cilvesi çıldırtıyor.
-
Beni sev sev de anlama
Dokun hisset ne olur sorgulama
Sakın beni yargılama
Yapma değiştirmeye çalışma
***
Ah vazgeçme
Arzula sev okşa beni üzme ne olur üzme
***
Ele geçirmeye çalışma hiç böyle beni
Sen bana ben sana benzersek ne olur
Nasıl dayanır ki aşk bu kadar ayrılığa
Beni neden sevdiğini hatırla ne olur
O ilk günler nasıl da aşkla sevişirdik
***
Aşk incelik ister canım hoyrat olma
Beni böyle sev değiştirme boş ver anlama
Bir güç savaşı değil bu kendi haline bırak
Galibi yoktur ki hiç aşk bu unutma
***
Aşk bu aşk olacak
Sen izin verirsen yaşanacak
-
sevdim çok sevdim
tanıdım aşkın en saf halini
kokladım gecelerce
bıraktığın eşya ve boş evi
uzanamadı elim telefona
defalarca gidip geldim
***
yenik düştüm kendime göre göre
gurur sandım aslında ümitsizliğimdin
anladım temelli gittiğini
haklıydın üstelik suç benimdi
***
sen üzülme gülüm incinme
canımın içi iki gözüm sakın küsme
bana hediye bırak bütün kederleri
ben ağlarım ikimizin yerine
***
bilirsin aslında adaletsizliğini
istemezdin hani sen de bittiğini
ama kendinden yanadır ya hep yürek
feda edip aşkı korur ya kendini
***
yenik düştüm kendime göre göre
gurur sandım aslında ümitsizliğimdin
anladım temelli gittiğini
haklıydın üstelik suç benimdi
***
sen üzülme gülüm incinme
canımın içi iki gözüm sakın küsme
bana hediye bırak bütün kederleri
ben ağlarım ikimizin yerine
-
Çaresizim mecbur bu veda
Kokun üzerimde gidiyorum uzaklara
***
Sığınıp anılara bu hasrete dayanırız elbet
Ümidimiz muradına erecek sabret
***
Sabret inci tanem bekle beni
Döneceğim mutlaka sabret
Ağlama ne olur vazgeçme bekle beni
Döneceğim mutlaka sabret
***
Vız gelir dağlar denizler yaban eller
Sevmeye engel değil mesafeler
***
Geçici bu ayrılık bir rüya farz et
Sonunda zafer bizim olacak sabret
***
Sabret inci tanem bekle beni
Döneceğim mutlaka sabret
Ağlama ne olur vazgeçme bekle beni
Döneceğim mutlaka sabret
-
Seninle son gecemiz bu
Bu son sevişmemiz belki de
Bırak alev alsın bedenin
Hissettiğin gibi ol bu gece
***
Tüm oyunları oynayalım sırayla
Günaha bulanalım biteviye
Şşş konuşma hiç soru sorma
Sırlarımı keşfet bu gece
***
Kır zincirlerini gel
Aşka kanalım seninle
Yum gözlerini
Soluksuz uçalım göklerde
***
Geriye sayım başladı
Ayrılık anı çok yakın
Bırak tutuşsun bedenin
Tadına varalım her dakikanın
Tüm yasakları delelim
Yudum yudum içelim aşkı bu gece
-
Ah nihayet aşk kapımı araladı
Usul usul yanıma sokulup
Özüme daldı
***
Sen daha önceleri nerelerdeydin
Demlendim kollarında
Ateşinde
***
Ben nasıl da senden böyle habersizdim
Yenilendim dudaklarında
Yok yok sende
***
O da benim gibi gözü kara belli
Serserim deli dolu terelelli
Bu aşk bizi yola getirmeli
Ölürüm sana olurum şşşt zilli
***
Yaktın beni hain
Tiryakin oldum yarim
Çaldın beni benden
Düştüm ağına zalim
***
Teslim oldum sana bile bile
Kapıldım göz göre göre
Ah! Başım dönüyor
Kanım kaynıyor
-
Sıradan bir akşamüstü
Durgun bir pazar günüydü
Ben bedbaht dolanırken aylak aylak
Olan oldu aniden
***
Bir telaş sardı mahalleyi
Böylesini gözler hiç görmedi
Tutuldum bu afet bir içim su
Allah'ım rüya mı bu?
***
Sen, başa bela, dilber
Her derde deva, esmer
Salına salına sinsice
Girdin kanıma gizlice
***
Belindeki kemer olayım
Saçındaki toka olayım
Nefesin olup içine dolayım
Ez geç yürüdüğün yollar olayım
***
Belindeki kemer olayım
Saçındaki toka olayım
Nefesin olup içine dolayım
İste kölen olayım
***
Sensiz geçen günlere düşman oldum
Bittim mahvoldum yar deli gönlüm
Tarumar
Uzat elini aşk yolunda kayboldum
Düştüm dillere bir ümit ver
Eriyorum yar
-
Takmış koluna elin adamını
Beni orta yerimden çatlatıyor
Ağzında sakızı şişirip şişirip
Arsız arsız patlatıyor
***
Belki de bu yüzden vuruldum
Sahibin olamadım ya
Sığar mı erkekliğe seni şımarık
Değişti mi bu dünya
***
Çekmiş kaşına gözüne sürme
Dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor
Bi de karşıma geçmiş utanması yok
İnadıma inadıma sırıtıyor
***
Biz böyle mi gördük babamızdan
Ele güne rezil olduk
Yeni adet gelmiş eski köye vah
Dostlar mahvolduk
***
Seni gidi fındıkkıran
Yılanı deliğinden çıkaran
Kaderim püsküllü belam
Yakalarsam muck muck
***
Ocağına düştüm yavru
Kucağına düştüm yavru
Sıcağına düştüm yavru
El aman
-
Uçsuz bucaksız bir çölün ortasındayım
Dayanılır gibi değil çıkmazdayım
Adım adım izimde yalnızlığım
Reva mı hep kırık dökük sevdalarım
***
Ah düşlerim berduş sevgilerim
Kalmadı hiç mecaliniz
Dargın ümitlerim
***
Ah yanarım hep virane anılarım
Bırakmadı yakamı yaslar
Faydasız dualarım
***
Geç olmadan vazgeç bırak beni
Ardına bile bakma git unut beni
(Uzak dur yar kederimden, unut beni)
***
Unut beni
Hüznüm yaralar seni dayanamazsın
Unut beni
Üşütür karanlığım alışamazsın
***
Duy feryadımı Tanrım dardayım
Bu yol gidilir gibi değil çıkmazdayım
Dayandı kapıma yine arsız yalnızlığım
Reva mi hep boynu bükük sevdalarım
-
Her gece sensiz
Yatağa girince sessiz
Geceyi örterken üstüme her gece
***
Her gece sensiz (sensiz)
Uykuya dalınca renksiz
Gecemin ürkek kanatlarında her gece, her gece
***
Ve beni karanlıklar sarar
Kendimi ararken çıkmazında bilmecemin
Ay bile bulutlardan düşer
Bağrımı deşerken melekleri her gecemin
***
Her gece sensiz
Kanıma girince tekinsiz
Geceyi yırtar çığlıklarım her gece, her gece
***
Beni karanlıklar sarar
Kendimi ararken çıkmazında bilmecemin
Ay bile bulutlardan düşer
Bağrımı deşerken melekleri her gecemin
-
Bir sabah penceremden
Süzüldü odama ilkbahar
Kıpır kıpır aman bir telaş
Bülbülle gül sarmaş dolaş
***
Kalbim düştü yine yollara
Başıboş avare aşklar peşine
Hiç niyetim yok uslanmaya
Koklamalı her çiçeği kana kana
***
Hazırım al al uçur beni
Gel sabaha kadar hırpala beni
Seninim al kalbimi çal
Günahlarınla kavur beni ouv
***
Hazırım al al uçur beni
Gel sabaha kadar hırpala beni
Seninim al kalbimi çal
Günahlarınla kavur beni
***
Hayat kısa hızlı yaşamalı
Boş ver düşüver ellerin diline
Her hoş an kısa günün karı
Sal kendini kapılıver aşk seline
***
Kalbim düştü yine yollara
Başıboş avare aşklar peşine
Hiç niyetim yok uslanmaya
Koklamalı her çiçeği kana kana
***
Hazırım al al uçur beni
Gel sabaha kadar hırpala beni
Seninim al kalbimi çal
Günahlarınla kavur beni ouv
***
Hazırım al al uçur beni
Gel sabaha kadar tırmala beni
Seninim al kalbimi çal
Günahlarınla kavur beni
***
Houv
***
Bir gün elbet diner hararetim
Durulurum ben de gönül bağlarım
Ama bu aralar gelmeyin üstüme
Şimdi delikanlı çağlarım
***
Kalbim düştü yine yollara
Başıboş avare aşklar peşine
Hiç niyetim yok uslanmaya
Koklamalı her çiçeği kana kana
***
Hazırım al al uçur beni
Gel sabaha kadar hırpala beni
Seninim al kalbimi çal
Günahlarınla kavur beni ouv
***
Hazırım al al uçur beni
Gel sabaha kadar hırpala beni
Seninim al kalbimi çal
Günahlarınla kavur beni
***
Seninim al kalbimi çal
Günahlarınla kavur beni
***
Houv