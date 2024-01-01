Ezginin Günlüğü

1980 Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni *** Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni *** Akşam vakti sardı yine hüzünler Kalbim yangın yeri gel kurtar beni senden Akşam vakti dolaştım sokaklarda Yırtık bir afiş seni gördüm duvarda *** Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni *** Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni Gitme gitmе gittiğin yollardan dönülmez geri Gitme gitmе el olursun sevdiğim incitir beni

İlk Aşk Şimdi ben oldum yeniden Kaçıncı kez yitirdiğim bulduğum Kardeşim kadar eski bir sokakta seni gördüm *** Anladım artık beyaz bir vapurdur aşk Makine dairesinde söylemediğimiz sözler Uyutmaz yolcuları sabaha kadar *** Seni mi gördüm, çözüldüm geçmiş gibi Bir karanfil açmış gibi yakamda Kokladım yalnızlığımı, acıdım kendime sana Zamanın üzümleri hep şarap olmuş *** İlk aşkım deli aşkım bana çare bul, kendine çare bul Bağlandı elim kolum neyleyim İlk aşkım deli aşkım bana çare bul, kendine çare bul Gel çöz beni azat et benden *** Bu dünya naylon, anlamak güç Bırak yıkasın içimizi geçmiş Bu dünya naylon, anlamak güç Bırak yıkasın içimizi geçmiş *** İlk aşkım deli aşkım bana çare bul, kendine çare bul Bağlandı elim kolum neyleyim İlk aşkım deli aşkım bana çare bul, kendine çare bul Gel çöz beni azat et benden *** Bu dünya naylon, anlamak güç Bırak yıkasın içimizi geçmiş Bu dünya naylon, anlamak güç Bırak yıkasın içimizi geçmiş *** Şimdi ben oldum yeniden Kaçıncı kez yitirdiğim bulduğum Kardeşim kadar eski bir sokakta seni gördüm

İstanbul İstanbul İstanbul dedim, sana geldim İstanbul İstanbul, geldim de ne buldum *** Anam ayırmazdı benden gözünü Söylemişti, dinlemedim sözünü Yıllardır unuttum artık yüzünü Beni ne dertlere saldın İstanbul Beni ne dertlere saldın İstanbul *** Bir ateş buldum, yandım yakıldım Esti geçti, rüzgârına kapıldım Bir ateş buldum, yandım yakıldım Esti geçti, rüzgârına kapıldım *** Bir o yana, bir bu yana yıkıldım Hayallerim vardı, çaldın İstanbul Ne ümitle geldim, ama ne buldum Hani taş toprağın altın İstanbul *** İstanbul İstanbul dedim de geldim Bu koca şehirde ben yalnız kaldım İstanbul İstanbul dedim de geldim Bu koca şehirde ben yalnız kaldım *** Bir o yana, bir bu yana yıkıldım Hayallerim vardı, çaldın İstanbul Ne ümitle geldim, ama ne buldum Hani taş toprağın altın İstanbul *** İstanbul İstanbul diye özendim Beyaz mermerlere yattım uzandım İstanbul İstanbul diye özendim Beyaz mermerlere yattım uzandım *** Çalış çalış üç beş kuruş kazandım Onu da elimden aldın İstanbul Çalış çalış üç beş kuruş kazandım Beni ne dertlere saldın İstanbul *** Bir o yana, bir bu yana yıkıldım Hayallerim vardı, çaldın İstanbul Ne ümitle geldim, ama ne buldum Hani taş toprağın altın İstanbul

Zerdaliler Ay nerde doğsa oradaydık Dallarda zerdali çiçekleri Savrulup gider rüzgâr esince Bütün bir bahar böyle geçti *** Anlardım aklından geçenleri Sustukça konuştuk sanki Sevdaymış meğer içimizde Yıllardır uyuyan deli *** Sessizlik sensin geceleri Fincana kahve koydum gel Bugün şeytana uydum gel Ay doğdu dağın üstünden aman aman Dallarda beyaz çiçekler *** Dağıldım gecenin karasına Artık kimse kıramaz beni O kül gibi deniz o sesiz kız Kayıp bir sandala binip gitti *** Ne sen söyledin derdini Ne ben sevdiğime inandım Unut geçen eski günleri Bunca yıl sonra nasılsın? *** Anlardım aklından geçenleri Sustukça konuştuk sanki Sevdaymış meğer içimizde Yıllardır uyuyan deli *** Sessizlik sensin geceleri Fincana kahve koydum gel Bugün şeytana uydum gel Ay doğdu dağın üstünden aman aman Dallarda beyaz çiçekler *** Fincana kahve koydum gel Bugün şeytana uydum gel Ay doğdu dağın üstünden aman aman Dallarda beyaz çiçekler

Akıntıya Karşı Uzun bir yol vardı nehir boyunca Derin yamaçlardan dağlara doğru Bir çocuk bulutlara çıkardı gördüğü düşün kanadıyla Saçlarında bir yaz yağmuruydu, ellerinde nergis kokusu *** Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk Bir dümensiz sandal, belki oyuncak bir kayık Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk Eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk *** Geceydi ay vardı, bütün hayatımız Uzak bir yıldızdan düşmüş gibiydi Dilimde bir gençlik şarkısıyla aradım eski hayalleri Vakitsiz gelip geçen trenlerde sevgili arkadaş yüzleri *** Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk Bir dümensiz sandal, belki oyuncak bir kayık Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk Eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk *** Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk Bir dümensiz sandal, belki oyuncak bir kayık Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk Eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk *** Akıntıya karşı yolculuk Akıntıya karşı yolculuk

Bilmiyorum Ne Olacak Bilmiyorum ne olacak Bakabilsem yarına Bilmiyorum ne olacak Bakabilsem yarına *** Karanlık geldi her yol bana Her liman bana Düşmüşüm bir de üstelik hayat kavgasına Düşmüşüm bir de üstelik hayat dalgasına *** Ah anam benim garip anam Gene al beni kollarına Ah anam benim garip anam Gene düşmüşüm aşk yollarına *** Bir dokun bin ah dinle Döner dünya dert içinde Ademoğlu nisyan ile Biz isyan ile *** Ah bir aşka yandım ki Yelkeni yok rüzgarı yok Derdi çok dermanı yok *** Gemileri yola çıkmış Küreği yok kaptanı yok Gemileri çoktan yakmış Ateşi yok dumanı yok *** Ah anam benim garip anam Gene al beni kollarına Ah anam benim garip anam Gene düşmüşüm aşk yollarına *** Ah anam benim garip anam Gene al beni kollarına Ah anam benim garip anam Gene düşmüşüm aşk yollarına

Sevmek Kolay Bir sıcak söz, bir demlik çay İşte sevmek bu kadar kolay Bastığımız toprak, gökyüzünde ay Al tut elimi, bu kadar kolay *** Göklere çıkmasak olmaz mı, olmaz mı? Yıldızları tutmasak? Dağları delmesek olmaz mı, olmaz mı? Mecnun gibi yanmasak? *** Bir sıcak söz, bir demlik çay İşte sevmek bu kadar kolay Bastığımız toprak, gökyüzünde ay Al tut elimi, bu kadar kolay *** Her mevsim bahar, ılık bi' rüzgâr Kapılsam gitsem, bu kadar kolay Samanlık seyran, gönlüm saray Al tut elimi, bu kadar kolay *** Göklere çıkmasak olmaz mı, olmaz mı? Yıldızları tutmasak? Dağları delmesek olmaz mı, olmaz mı? Mecnun gibi yanmasak? *** Bir sıcak söz, bir demlik çay İşte sevmek bu kadar kolay Bastığımız toprak, gökyüzünde ay Al tut elimi, bu kadar kolay *** Bir sıcak söz, bir demlik çay İşte sevmek bu kadar kolay Bastığımız toprak, gökyüzünde ay Al tut elimi, bu kadar kolay

Teninle Konuşmak Parmak uçlarım tanımak istiyor seni Dokunmak istiyor çocuklar gibi Parmak uçlarım tanımak istiyor seni Dokunmak istiyor çocuklar gibi *** Önümde uzayıp aksın bir su gibi Merak ettiğim gövden Ateşte çaydanlık, camda yağmur Bahçede ıhlamur Masamda incir rakısı, yatağımda ten kokusu *** Teninle tanışmanın zamanı Teninle konuşmanın zamanı Teninle tanışmanın zamanı Teninle konuşmanın zamanı *** Senin tenin sıcak Benim içimde bir kedi Yumdu gözlerini "İşte aşk" dedi

Mutlu Aşk Vardır Kalbim sana ne yaptım, sen beni yaktın bir zalime Çaldı gitti elimden yılları, koyamadım yerine Kafesimden kaçıp kuş gibi, yine geri dönerdi Sevdiğini hiç söylemedi, bazen çok döverdi *** Şu giden gemi benim olsun, olsun Yakarım yangınım olsun, olsun Yedi cihan gülsün halime Yeter yanımda olsun *** Duydum birini vurmuş, firari, saçlarım kan kırmızı Dışarda kış beyazı kar sesi, ayrılık ayazı Hayat bir denizmiş, kirlenir, benim kalbim çok temiz Nasıl geçerse geçsin gündüzüm, mutlu bitsin gecemiz *** Benim sevdam dile düşmüş, olsun Ateşimle alem tutuşmuş, olsun Yedi cihan gülsün halime Mutluluk benim olsun *** Şu giden gemi benim olsun, olsun Yakarım yangınım olsun, olsun Yedi cihan gülsün halime Yeter yanımda olsun *** Kalbim sana ne yaptım, sen beni yaktın bir zalime Çaldı gitti elimden yılları, koyamadım yerine Kalbim sana ne yaptım ah

Selluka Yağmur yağdı, gene damlar boyandı Sellukalar uyandı Yağmur yağdı, gene yıkandı kalbim Aşk kapıma dayandı *** Dilimde şarkılar, hepsi aşktan yakınır Yüreğimde kuşlar, hepsi aşktan sakınır Yar senin kalbin kırılmış, sözler sana dokunur Ama bak aşk sende de var, gözlerinden okunur Yar senin kalbin kırılmış, sözler sana dokunur Ama bak aşk sende de var, gözlerinden okunur *** Sen sen sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen Sen sen sen aşkı bulsan, selluka gibi sarılsan Sen sen sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen Sen sen sen aşkı bulsan, selluka gibi sarılsan *** Dilimde şarkılar, hepsi aşktan yakınır Yüreğimde kuşlar, hepsi aşktan sakınır Yar senin kalbin kırılmış, sözler sana dokunur Ama bak aşk sende de var, gözlerinden okunur Yar senin kalbin kırılmış, sözler sana dokunur Ama bak aşk sende de var, gözlerinden okunur *** Sen sen sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen Sen sen sen aşkı bulsan, selluka gibi sarılsan Sen sen sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen Sen sen sen aşkı bulsan, selluka gibi sarılsan Sen sen sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen Sen sen sen aşkı bulsan, selluka gibi sarılsan

Yalnız Kuş Çok küçüktük biz, o zaman ölüm yoktu aşk vardı (aşk vardı) Her bahar açsın, o beyaz çiçek bizdik dağlarda Sen şarkılar söylerdin sevdalı, sen şarkılar söylerdin Kanadı kırılmış bir beyaz kuş, rüzgârları beklerdin Şimdi bu gökyüzü bu bulutlar, bilsen nasıl sensiz *** Madem bu kadar dünya, yalansız ol iyi ol Bir kuş uçarsa ömrüm gibi, dostum gibi ağla Belki bir düş kalır içimizde, bilsen nasıl yalnız *** Kal bu akşam da, bu deli yağmur dinsin öyle git Sanki bir daha geri dönmeyecekmiş gibisin Sen şarkılar söylerdin sevdalı, sen şarkılar söylerdin Kanadı kırılmış bir beyaz kuş, rüzgârları beklerdin Şimdi bir düş çalsa kapımızı, açsak nasıl aydınlık *** Madem bu kadar dünya, yalansız ol iyi ol Bir kuş uçarsa ömrüm gibi, dostum gibi ağla Belki bir düş kalır içimizde, bilsen nasıl yalnız *** Belki bir düş kalır içimizde, bilsen nasıl yalnız Bilsen nasıl yalnız, bilsen nasıl yalnız

Bana Kalsın Yağmurlar ve sen, ayrıldık neden? Sen yokken bu dünya nasıl dönüyor bilmem Aşk geldi kapımı çaldı, aklımı başımdan aldı Yani şimdi dünyanın bütün derdi bana mı kaldı? *** Kalsın, bana kalsın, hayat çiçek, sen balsın Kalsın, bana kalsın, hayat güzel, sen varsın ** Ay bana kalsın, güller bana Şarkılar bana kalsın, geceler bana Ay bana kalsın, güller bana Yalnızlık bana kalsın, kediler bana *** Yağmurlar ve sen, gözyaşlarım neden? Hem sevip hem ayrılmak kader miymiş bilmem Aşk tuttu dağı deldi, balık olup denize daldı Yani şimdi dünyayı kurtarmak bana mı kaldı?