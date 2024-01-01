Ezginin Günlüğü

Acemi Aşık Ben ne sarhoş ne de deliyim Galiba aşkta acemiyim İlk defa sevdim bir kuş gibiyim Kanatlanıp ilk defa uçmuş gibiyim Kendimi sokaklara atmak istiyorum Caddelerde uzanıp yatmak istiyorum Kaldırımlarda koşmak bir kuş gibi Çarpmak ona buna sarhoş gibi Kendimi sokaklara atmak istiyorum Herkese selam verip hatır sormak istiyorum Kadınlara teyzeciğim adamlara amca bey Bebekleri eğilip öpmek istiyorum

Aşkın Rüyası Saklarım hatıran diye yıllarca Bırak saçından bir kaç tel çalayım Ne olur eller gibi bir parça Bırak aşkın rüyasına dalayım Varsın kollarım dolaşsın boynunda Sevdanın ateşi yansın koynunda Haydi yalvarırım ne var ki bunda Bırak bu gece seninle kalayım Ah sular karardı soldu benzim Adresim kayıp silindi izim Vallahi billahi kimsesizim Bırak bu gece seninle kalayım

Aşıkçı Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım *** Gözlerinize güzel bakarım, saçlarınıza güller takarım Ellerinize dokunup yakarım, âşıkçı geldi hanım Önce aşk şarabından içerim, sonra sevip sevip kaçarım Kalbinize derin yara açarım, âşıkçı geldi hanım, âşıkçı geldi hanım *** Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım *** Hayallerinizi itinayla yamarım, tepeden tırnağa aşkla boyarım Yalanlarınıza kanmış gibi yaparım, âşıkçı geldi hanım Düşlerinize girip gezerim, hem kalp hem ok çizerim Her isme akrostiş yazarım, âşıkçı geldi hanım, âşıkçı geldi hanım *** Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım *** Âşıkçı geldi hanım, âşıkçı geldi hanım

Diyarbekir Açar kan kırmızı yediverenler Ve kar yağar bir yandan Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan *** Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan *** Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi *** Bak ellerim buz tuttu, üşüyorum da Zemheri de uzadıkça uzadı Nelere, nelere baskın gelmez ki? Seni düşünmenin tadı *** Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi *** Açar kan kırmızı yediverenler Ve kar yağar bir yandan Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan *** Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan Ve kar yağar bir yandan Ve kar yağar bir yandan

Hikayemiz Bir sabah biz, uyandık ki Her yerde o şarkı Bir meydanda toplandık ki Yer gök aynı şarkı *** Dün erkendi, yarın geç olacak Şimdi tam zamanı Ver elini yoksa geç olacak Şimdi tam zamanı *** Hani uyuyan dev uyanacaktı Günah cehennemde yanacaktı Siz bana yalan söylediniz Hani iyiler kazanacaktı Siz bana yalan söylediniz Hani iyiler kazanacaktı *** İstanbul, canım ablam Biz sana ayıp ettik Aşkta kazandık ama Bak hayatta kaybettik *** Yağ yağ yağmur ıslat bizi Temizle aşk, lekelerimizi Sen kalemsin ben defter Baştan yaz hikayemizi *** Hani uyuyan dev uyanacaktı Günah cehennemde yanacaktı Siz bana yalan söylediniz Hani iyiler kazanacaktı Siz bana yalan söylediniz Hani iyiler kazanacaktı *** İstanbul, canım ablam Biz sana ayıp ettik Aşkta kazandık ama Bak hayatta kaybettik *** Yağ yağ yağmur ıslat bizi Temizle aşk, lekelerimizi Sen kalemsin ben defter Baştan yaz hikayemizi *** Yağ yağ yağmur ıslat bizi Temizle aşk, lekelerimizi Sen kalemsin ben defter Baştan yaz hikayemizi Sen kalemsin ben defter Baştan yaz hikayemizi Sen kalemsin ben defter Baştan yaz hikayemizi

Oğul Anne ben geldim Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne ben geldim, oğlun, hayırsızın *** Anne ben geldim Üstüm başım perişan Çoktan paralandı ördüğün kazak Üzerinde yeşil nakışlar olan *** Anne ben geldim Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan Sarhoş ve sarsak Üstüm başım perişan *** Kurumuş kuyunun suyu İncirin sütü çoktan çekilmiş Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi Ayrık otları, dikenler bürümüş *** Kapıdaki çıngırak kararmış nemden At nalı ve sarımsak duruyor ama "Oğlum mektup yaz", diyen sesin hâlâ kulaklarımda *** Anne ben geldim Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne ben geldim, oğlun, hayırsızın

Pazara Çıktım Pazara çıktım pazara, seçemedim fasulya Pazara çıktım pazara, seçemedim fasulya Birden kalbim ağzıma geldi, bana öyle baktın ya Kalbim birden ağzıma geldi, bana öyle baktın ya *** Pazara çıktım pazara, seçemedim domates Pazara çıktım pazara, seçemedim domates Aklım başörtümden çıktı, halime güldü herkes Başörtümden aklım çıktı, halime güldü herkes *** Boyunu mu boyuma uydursam Huyunu mu huyuma uydursam Boyunu mu boyuma uydursam yoksa Huyunu mu huyuma uydursam *** Anneannem kısmet derdi Yanyana iki resim koydursam Anneannem kısmet derdi Yanyana iki resim koydursam *** Pazara çıktım pazara, güzelim kısmetsizim Pazara çıktım pazara, güzelim kısmetsizim Ne bohçam var ne de sandık, gülümsemektir çeyizim Ne bohçam var ne de sandık, gülümsemektir çeyizim *** Seçtim seçtim alamadım Hiç birinde karar kılamadım Fasulyeler bıyıklıydı Domatesler kafadan çatlak *** Seçtim seçtim alamadım Hiç birinde karar kılamadım Dolanıp durdum tezgah tezgah Boyumca buldum, huyumca bulamadım Boyumca buldum, huyumca bulamadım *** Boyunu mu boyuma uydursam Huyunu mu huyuma uydursam Boyunu mu boyuma uydursam yoksa Huyunu mu huyuma uydursam *** Anneannem kısmet derdi Yanyana iki resim koydursam Anneannem kısmet derdi Yanyana iki resim koydursam *** Boyunu mu boyuma, huyunu mu huyuma

Sabah Olmuş Sabah olmuş, güller açmış, benim yârim uyanmış Sabah olmuş, güller açmış, benim yârim uyanmış Üsküdar allar giymiş, gök mavi boyanmış Üsküdar allar giymiş, gök mavi boyanmış *** Sabah oldu sen uyandın, güneşim doğdu birden Sabah oldu sen uyandın, güneşim doğdu birden Dünyam yeniden döndü dün kaldığı yerden Dünyam yeniden döndü dün kaldığı yerden *** Horoz çöplükte mutlu, kuşlar dalındayken Usta tezgah başında, çocuklar oyundayken Köylü köyünde güzeldir, ben senin koynundayken Köylü köyünde güzeldir, ben senin koynundayken *** Sabah olmuş, güller açmış, benim yârim uyanmış Sabah olmuş, güller açmış, benim yârim uyanmış Üsküdar allar giymiş, gök mavi boyanmış Üsküdar allar giymiş, gök mavi boyanmış

Sen Gidersen Seviyorum, ırmaklar gibi boşanıyor sözcükler yüreğimden *** Seviyorum, ırmaklar gibi boşanıyor sözcükler yüreğimden *** Seviyorum, bu sevdanın seninle Bitmeyeceğine inanacak kadar Sen gidersen, sana benzeyenler var Sen gidersen, sana benzeyenler var *** Seviyorum, hiç solmayan bir çiçeğe Dal olmanın sevincini duyar gibi *** Seviyorum, bu sevdanın seninle Bitmeyeceğine inanacak kadar Sen gidersen, sana benzeyenler var Sen gidersen, sana benzeyenler var *** Seviyorum, hiç solmayan bir çiçeğe Dal olmanın sevincini duyar gibi *** Seviyorum, bu sevdanın seninle Bitmeyeceğine inanacak kadar Sen gidersen, sana benzeyenler var Sen gidersen, sana benzeyenler var *** Sen gidersen, sana benzeyenler var Sen gidersen, sana benzeyenler var

Vakt-i Kerahat Seni seviyorum rakı bardağım Haydarim şakşukam Seni seviyorum peynir tabağım Karışık meyvem mevsim salatam *** Seni seviyorum çatal bıçak Kül tablam sigaram Seni seviyorum bozuk plak İçimdeki derin yaram *** Ayrılık vakti geldi, ayrıldık istemeden Ayrılık vakti geldi, ayrıldık istemeden Belki ruh belki ten belki yoktu hiç neden Belki ruh belki ten belki yoktu hiç neden *** Taa kalbimden koparıp bir çiçek versem sana Taa kalbimden koparıp bir çiçek versem sana Bilmem mani olur muydum gözyaşlarına Bilmem mani olur muydum gözyaşlarına Bilmem mani olur muydum gözyaşlarına Bilmem mani olur muydum gözyaşlarına *** Seni seviyorum rakı bardağım Haydarim şakşukam Seni seviyorum peynir tabağım Karışık meyvem mevsim salatam *** Seni seviyorum çatal bıçak Kül tablam sigaram Seni seviyorum bozuk plak İçimdeki derin yaram

İnsan Sever Bir Kere Gittim gidilmez yere Düştüm dilden dillere *** Bin kere tekrarı olmaz İnsan sever bir kere Bin kere tekrarı olmaz İnsan sever bir kere *** Madem beni bırakıp gittin Yazsınlar adımı bir mermere Madem beni bırakıp gittin Yazsınlar adımı bir mermere *** Bin kere tekrarı olmaz İnsan sever bir kere Bin kere tekrarı olmaz İnsan sever bir kere

İstanbul Gibi Bir zamanlar ben de çocuktum Cebimde misketlerim topacım vardı Komşu teyze ekmeğe salça sürer Annem de arada camdan bakardı *** Bir zamanlar ben de çocuktum Cebimde misketlerim topacım vardı Komşu teyze ekmeğe salça sürer Annem de arada camdan bakardı *** Artık, kafam, tıklım tıklım kalabalık Masamdaki kül tablası kadar Önümde peynir rakı balık Yani efkar *** Ah bu akşam İstanbul gibiyim, halim yok ölmeye Ah bu akşam İstanbul gibiyim, doyamam sevmeye Ah bu akşam İstanbul gibiyim, gelemem bekleme Ah bu akşam İstanbul gibiyim, dönemem geçmişe *** Bir zamanlar, ben de çocuktum Sonra birden büyüdüm başım göğe erdi Bugün aşk var, yarın düş, öbür gün iş derken Cebimde birikti dünyanın derdi *** Bir zamanlar, ben de çocuktum Sonra birden büyüdüm başım göğe erdi Bugün aşk var, yarın düş, öbür gün iş derken Cebimde birikti dünyanın derdi *** Artık, kafam, tıklım tıklım kalabalık Masamdaki kül tablası kadar Önümde peynir rakı balık Yani efkar *** Ah bu akşam İstanbul gibiyim, halim yok ölmeye Ah bu akşam İstanbul gibiyim, doyamam sevmeye Ah bu akşam İstanbul gibiyim, gelemem bekleme Ah bu akşam İstanbul gibiyim, dönemem geçmişe Dönemem geçmişe, dönemem geçmişe