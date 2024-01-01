Ezginin Günlüğü

Aşk bitti, elimden sanki minik bir balık kayıp gitti Aşk bitti, içimden sanki bi' şeyler kopup gitti *** Aşk hiç biter mi? Hiçbi'şey olmamış gibi boşlukta kaybolup gider mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Kalır adımızla bi' sokak duvarında Bi' ağaç kabuğunda, bi' takvim kenarında Kalır bi' çiçekte, bi' defter arasında Bi' tırnak yarasında, bi' dolmuş sırasında *** Kalır bi' odada, bi' yastık oyasında Bi' mum ışığında, bi' yer yatağında Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Kalır dilimizde yinelenen bi' şarkıda Bi' okul çıkışında, bi' çocuk bakışında Kalır bi' kitapta, bi' masal perisinde Bi' hasta odasında, bi' gece yarısında *** Kalır bi' durakta, yırtık bi' afişte Buruk bi' gülüşte, dağılmış yürüyüşte Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Kalır bi' sokakta, bi' genel telefonda Bi' soru yanıtında, bi' komşu suratında Kalır bi' pazarda, bi' kahve kokusunda Bi' tavşan niyetinde, bi çorap fiyatında *** Kalır bi' yosunda, bi' deniz kıyısında Bi' martı kanadında, bi' vapur bacasında Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi?