Aşk Bitti Şarkı Sözleri
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Ezginin Günlüğü
Aşk Bitti
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Aşk bitti, elimden sanki minik bir balık kayıp gitti
Aşk bitti, içimden sanki bi' şeyler kopup gitti
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Aşk hiç biter mi?
Hiçbi'şey olmamış gibi boşlukta kaybolup gider mi?
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Kalır adımızla bi' sokak duvarında
Bi' ağaç kabuğunda, bi' takvim kenarında
Kalır bi' çiçekte, bi' defter arasında
Bi' tırnak yarasında, bi' dolmuş sırasında
***
Kalır bi' odada, bi' yastık oyasında
Bi' mum ışığında, bi' yer yatağında
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Kalır dilimizde yinelenen bi' şarkıda
Bi' okul çıkışında, bi' çocuk bakışında
Kalır bi' kitapta, bi' masal perisinde
Bi' hasta odasında, bi' gece yarısında
***
Kalır bi' durakta, yırtık bi' afişte
Buruk bi' gülüşte, dağılmış yürüyüşte
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Kalır bi' sokakta, bi' genel telefonda
Bi' soru yanıtında, bi' komşu suratında
Kalır bi' pazarda, bi' kahve kokusunda
Bi' tavşan niyetinde, bi çorap fiyatında
***
Kalır bi' yosunda, bi' deniz kıyısında
Bi' martı kanadında, bi' vapur bacasında
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?