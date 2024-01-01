Ezginin Günlüğü

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Yağmurlar ve sen, ayrıldık neden?
Sen yokken bu dünya nasıl dönüyor bilmem
Aşk geldi kapımı çaldı, aklımı başımdan aldı
Yani şimdi dünyanın bütün derdi bana mı kaldı?
***
Kalsın, bana kalsın, hayat çiçek, sen balsın
Kalsın, bana kalsın, hayat güzel, sen varsın
**
Ay bana kalsın, güller bana
Şarkılar bana kalsın, geceler bana
Ay bana kalsın, güller bana
Yalnızlık bana kalsın, kediler bana
***
Yağmurlar ve sen, gözyaşlarım neden?
Hem sevip hem ayrılmak kader miymiş bilmem
Aşk tuttu dağı deldi, balık olup denize daldı
Yani şimdi dünyayı kurtarmak bana mı kaldı?
-
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Her şey mal mülk...
***
Bak deme bana bakamam gözüne
Gül deme bana gülemem yüzüne
***
Bak deme bana bakamam gözüne
Gül deme bana gülemem yüzüne
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi...
***
Benim de gözüm artık açıldı
Her yanıma kısmet saçıldı
İstemem ne aşk ne karakter
Dünya para üstüne döner
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Yok deme bana sen de ben gibisin
İsteseler canını verirsin
***
Yok deme bana sen de ben gibisin
İsteseler canını verirsin
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi...
***
Benim de gözüm artık açıldı
Her yanıma kısmet saçıldı
İstemem ne aşk ne karakter
Dünya para üstüne döner
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
-
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar
Kalbimde sevgin oldukça
Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar
Yanımda sen olmayınca
***
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım
Kalbimde sevgin oldukça
Neye yarar olsa da altın tacım
Yanımda sen olmayınca
***
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
-
Bu kaçıncı ayrılışın bakmadan gözyaşıma
Bırakıp gittin beni yine yalnız başıma
Yanına mı kalır sandım sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
***
Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz
Canın isterse ararsın, istemezse aramaz
Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz
Canın isterse ararsın, istemezse aramaz
***
Hep susuyorsam, sabrediyorsam
Sanma ki senin aşkından ölüyorum
Sabır taşına benzedim diye
Aptal sanma gününü bekliyorum
***
Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
***
Bugüne kadar olmamış hiç bırakıp da giden
Sana göre hava hoş beni yok ki düşünen
Gün olup intikam saati deli gibi çalacak
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
***
Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz
Canın isterse ararsın, istemezse aramaz
Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz
Canın isterse ararsın, istemezse aramaz
***
Hep susuyorsam, sabrediyorsam
Sanma ki senin aşkından ölüyorum
Sabır taşına benzedim diye
Aptal sanma gününü bekliyorum
***
Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
-
Ben beni kendi içimde
Bilmem arasam bulur muyum
Yaşanmamış genç yıllarımı
Ve sebebini suskunluğumun
***
Buluşsam orada kendimle
Ve yaratsam ellerimle
Küçük bir sırça köşk misali
Dostlarımla benim evrenimde
***
Boş yer değil yok inanmam
Koşarım yine ardından
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil yaşatan
***
Boş yer değil yok inanmam
Koşarım yine ardından
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil, bil yaşatan
***
Cesaretim olur o zaman
Düşünmeye içtenlikle
Açık seçik ve hiç korkmadan
Sonuna dek dürüst ve sevgiyle
***
Boş yer değil yok inanmam
Koşarım yine ardından
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil yaşatan
***
Boş yer değil yok inanmam
Koşarım yine ardından
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil, bil yaşatan
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