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7/24 Dinle İlk Aşk

İlk Aşk Şarkı Sözleri

Ezginin Günlüğü İlk Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ezginin Günlüğü İlk Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ezginin Günlüğü

Ezginin Günlüğü

İlk Aşk

  • Bilmiyorum Ne Olacak

  • İlk Aşk

  • İstanbul

  • 1980

  • Zerdaliler

  • Akıntıya Karşı

  • Sevmek Kolay

  • Teninle Konuşmak

  • Mutlu Aşk Vardır

  • Selluka

  • Yalnız Kuş

  • Bana Kalsın

  • Uyan Ali'm

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