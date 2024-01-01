Bir Eflatun Ölüm Şarkı Sözleri
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Ezginin Günlüğü
Bir Eflatun Ölüm
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Orda duruyorsun, terkedilmiş, beyaz ve nazlı
Git diyorlar gidiyorsun, kal diyorlar ne bir ses ne bir şarkı
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Kırgınım saçılmış bir nar gibi
Sessiz akan bir ırmağım geceden
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Git dersen giderim, kalırım kal dersen
Söylenmemiş sahipsiz bir şarkıyım
Git dersen giderim, kal dersen kalırım