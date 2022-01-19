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7/24 Dinle Ezginin Günlüğü

Ezginin Günlüğü

Romantik Müzik

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01

Eksik Bir Şey

02

Kanto (Bana Bir Koca Lazım)***

03

Son Mektup ****

04

Dargın mıyız

05

Yaralı Kuş

... KAPAT
**
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Albümler

Çeyrek Ezginin Günlüğü

Dargın mıyız Ezginin Günlüğü

Çalma Listeleri

Ayrılık Şarkıları

Ayrılık Şarkıları

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