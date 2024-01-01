Ezginin Günlüğü

-
Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi
Aşk tuttu elimden benim
Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi
Ceplerimde hacıyatmazlar
***
Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi
Aşk tuttu elimden benim
Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi
Ceplerimde hacıyatmazlar
***
Yağmur yağsa, uykum kaçsa
Bir kuş konsa badi parmağıma
Ağlardım bir başıma
Bir kuş konsa badi parmağıma
Ağlardım bir başıma
***
Sevdadandır, sevdadandır
Sevdadandır dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma
Sevdadandır dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma
***
Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla
Düş sattım aldanmışlara
Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi
Sevdiğim başka sevenim başka
***
Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla
Düş sattım aldanmışlara
Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi
Sevdiğim başka sevenim başka
***
Yağmur yağsa, uykum kaçsa
Bir kuş konsa badi parmağıma
Ağlardım bir başıma
Bir kuş konsa badi parmağıma
Ağlardım bir başıma
***
Sevdadandır, sevdadandır
Sevdadandır dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma
Sevdadandır dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma
-
Tek bir haber bile çıkmasa uzaklardan
Saçma da olsa bekleyişin
Yalnız sen olsan bile bekleyen beni
Bekle beni
Bırak beklemekten usanmış dostlarım
Öldüğümü sansınlar benim
***
İçme anılar gibi acı
İçme sakın o şaraptan
İçme anılar gibi acı
İçme sakın o şaraptan
***
Yağmurlar içinde bekle beni
Karlar tozarken bekle
Ortalık ağarırken bekle beni
Kimseler beklemezken bekle
***
Bırak beklemekten usanmış dostlarım
Öldüğümü sansınlar benim
***
İçme anılar gibi acı
İçme sakın o şaraptan
İçme anılar gibi acı
İçme sakın o şaraptan
***
Yağmurlar içinde bekle beni
Karlar tozarken bekle
Ortalık ağarırken bekle beni
Kimseler beklemezken bekle
***
Yağmurlar içinde bekle beni
Karlar tozarken bekle
Ortalık ağarırken bekle beni
Kimseler beklemezken bekle
-
Orda duruyorsun, terkedilmiş, beyaz ve nazlı
Git diyorlar gidiyorsun, kal diyorlar ne bir ses ne bir şarkı
***
Kırgınım saçılmış bir nar gibi
Sessiz akan bir ırmağım geceden
***
Git dersen giderim, kalırım kal dersen
Söylenmemiş sahipsiz bir şarkıyım
Git dersen giderim, kal dersen kalırım
-
Bugün güneş doğmayacak, bugün sen çok öleceksin
Biraz düşlerine eğil, orda bir şey bulacaksın
Bugün unut mavileri, çiçeğe su verme unut
Biraz daha sen olursun, kalbindeki rengi büyüt
Biraz daha sen olursun, kalbindeki rengi büyüt
***
Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda
İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun
Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda
İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun
***
Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor
Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor
***
Senin küçük baharında unuttuğun bir şeyler var
Gelir geçer sokaklardan, sokaklara girer çıkar
Mavi penceresinde gün, telaşlı rengârenk kuşlar
Kanatlarında bir alev, düşlerine konar kalkar
Kanatlarında bir alev, düşlerine konar kalkar
***
Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda
İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun
Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda
İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun
***
Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor
Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor
-
Uyudu ada vapuru bu gece dizlerimde, dizlerimde
Karanlığa karışıyor bir çocuk, yıldız doldurmuş ceplerine
Ah, sevdasız kaldım, böyle geçmez bu bahar
Gül kokuyor, gül kokuyor
***
El etti geçti bir deli martı, yarama değdi kundurası
Küçük hanım dün kırlara kaçtı, kırıldı yolda sandukası
Böyle geçmez bu bahar, bu bahar
***
Uzaktan ada vapuru geçiyor, savuruyor bak dumanını
Yüreğime dokunuyor bu sızı, dil yarası, dil yarası
Ah, sevdasız kaldım, kalbim şimdi kıyıya vuruyor
***
El etti geçti bir deli rüzgâr, küçük hanım hülyaya dalar
Çok eskiden düşlerde gülerdi, artık onun da geçmişi var
Böyle geçmez bu bahar, bu bahar
***
Uyudu ada vapuru bu gece dizlerimde, dizlerimde
Karanlığa karışıyor bir çocuk, yıldız doldurmuş ceplerine
Ah, sevdasız kaldım, aklım şimdi kıyıya vuruyor
-
Tut elimden beni
Kaldır göçelim adalara bu gece
Yağım tükendi, kandilim söndü
Yana yana bu gece
***
Canımı alsın dar sokaklar
Vakitsiz uykular
Uyanırım, eli annemin
Gönlümü okşar
***
Düştüm eyvah dalgalara yâr
Ay dokundu geçti bana yâr
Çıkar beni kollarında yâr
Kurut sakız ağacında yâr
Yüreğim yanar
***
Nar ağacında bir kucak zakkum
Hangi yazdan kalma?
Canımı al benim, al ışığımı
Hüznüme dokunma
***
Denize bandım ekmeğimi
Sana getirdim yâr
Suya karıştım şarkılarla
Gelmiyor bahar
***
Kimse bilmiyor derdimi
Ateşe attım kendimi
Geçti zamanı ateşin, aşkın
Şimdi kül vakti
***
Bu deniz annemin evi
Çivit kokardı mendili
Sebebi yok, ağlar dururdu
Her seher vakti
***
Düştüm eyvah dalgalara yâr
Ay dokundu geçti bana yâr
Çıkar beni kollarında yâr
Kurut sakız ağacında yâr
Yüreğim yanar
-
Gece gündüz bana birdir ah güzelim
Çünkü gözlerim hep kördür
Kanatsız kuş olmak zordur ah güzelim
Denize varmayan ırmak
***
Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni
Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol
Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni
Geç beni geç beni geç kanadım ol
***
Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında
Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında
Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda
Ben kendi yoluma gideceğim güneş kendi yoluna
***
Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni
Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol
Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni
Geç beni geç beni geç kanadım ol
***
Takıldım gittim peşinden ah güzelim
Bir gemiydi benim sevdiğim
Yelkeninde bir beyaz gül ah güzelim
Dumanında sevda sözleri
***
Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni
Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol
Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni
Geç beni geç beni geç kanadım ol
***
Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında
Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında
Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda
Ben kendi yoluma gideceğim güneş kendi yoluna
***
Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni
Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol
Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni
Geç beni geç beni geç kanadım ol
***
Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni
Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol
Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni
Geç beni geç beni geç kanadım ol
***
Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni
Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol
-
Yundun yıkandın suyumda, yangınımdan ziyansız çıktın
Bulutuma dokundun, güneşimi tuttun, dağlarımı, denizimi, göğümü aştın
Dize geldi zaman, eğildi önünde
Dize geldi zaman, eğildi önünde
***
Ah efendim bırak beni, bir başım var alıp gideyim
Ah efendim bırak gideyim, oyun bu, sen kazandın ben kaybettim
Ah efendim bırak beni, bir başım var alıp gideyim
Ah efendim bırak gideyim, oyun bu, sen kazandın ben kaybettim
***
Küçücüktüm, neler neler gelirdi aklıma hâlâ gelir
Sarhoş olurdum geceden, yıldızlara böceklere hesap verirdim sade
Ah efendim, bir başım var alıp gideyim, ben kaybettim, ben kaybettim
Bir başım var alıp gideyim, ben kaybettim, ben kaybettim
***
Geldin oturdun soframa, yaktın beni, canımı küle çevirdin
Ateşim suyum gülüm vardı, yedin beni her şeyimi tükettin
Dize geldi zaman, eğildi önünde
Dize geldi zaman, eğildi önünde
***
Ah efendim bırak beni, bir başım var alıp gideyim
Ah efendim hiç anlamadın, sen kazandın ama ben haklıydım
Ah efendim bırak beni, bir başım var alıp gideyim
Ah efendim hiç anlamadın, sen kazandın ama ben haklıydım
Sen kazandın ama ben haklıydım, sen kazandın ama ben haklıydım
Sen kazandın ama ben haklıydım
-
Yeni bir ülke bulamazsın
Başka bir deniz bulamazsın
Yeni bir ülke bulamazsın
Başka bir deniz bulamazsın
***
Bu şehir arkandan gelecektir
Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın
Bu şehir arkandan gelecektir
Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın
Aynı mahallede kocayacaksın
***
Yeni bir ülke bulamazsın
Başka bir deniz bulamazsın
Yeni bir ülke bulamazsın
Başka bir deniz bulamazsın
***
Bu şehir arkandan gelecektir
Aynı evde kır düşecek saçlarına
***
Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin
Geleceksin bu şehre sonunda
Başka bir şey umma
Başka şey umma
***
Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin
Geleceksin bu şehre sonunda
Başka bir şey umma
Başka şey umma
-
Çıplak heykeller yapmalıyım, çırılçıplak heykeller
Nefis rüyalarınız için, çırılçıplak heykeller
Bir kere duyursam güzelliğini, tadını
Sonra ah, oturup hüngür hüngür ağlasam
Boş geçirdiğim, bağırmadığım günlere
Kiraz mevsiminin sevişme vakti olduğunu
Kiraz mevsiminin sevişme vakti olduğunu
***
Sana nasıl bulsam nasıl bilsem
Nasıl etsem nasıl yapsam da
Sana nasıl bulsam nasıl bilsem
Nasıl etsem nasıl yapsam da
Meydanlarda bağırsam, sokak başlarında sazımı çalsam
Anlatsam şu kiraz mevsiminin
Para kazanmak değil sevişme vakti olduğunu
Sevişme vakti olduğunu
***
Sana nasıl bulsam nasıl bilsem
Nasıl etsem nasıl yapsam da
Sana nasıl bulsam nasıl bilsem
Nasıl etsem nasıl yapsam da
Meydanlarda bağırsam, sokak başlarında sazımı çalsam
Anlatsam şu kiraz mevsiminin
Para kazanmak değil sevişme vakti olduğunu
Sevişme vakti olduğunu
***
Çıplak heykeller yapmalıyım, çırılçıplak heykeller
Nefis rüyalarınız için, çırılçıplak heykeller
-
Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni
Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni
Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez
***
Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini
Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz
Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru
Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş
***
Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın
Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene
Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın
Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e
***
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama
***
Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni
Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni
Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez
***
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama
***
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama