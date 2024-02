Ezginin Günlüğü

Dut ağacı boyunca Dut yemedim doyunca Dut ağacı boyunca Dut yemedim doyunca *** Yâri halvette gördüm Danışmadım doyunca, ay can ay can Yâri halvette gördüm Danışmadım doyunca *** Menim balam kime neyler? Körpe balam kime neyler? Menim balam ay balam, ay Körpe balam ay balam *** Kızıl üzük nahladı Verdim anam sahladı Kızıl üzük nahladı Verdim anam sahladı *** Anama kurban olum Meni tez adahladı, ay can ay can Anama kurban olum Meni tez adahladı *** Menim balam kime neyler? Körpe balam kime neyler? Menim balam ay balam, ay Körpe balam ay balam *** İstesen Könlüm kimi zülfü perişan olmasın Ol geder cevret mene Ol geder cevret mene, ah etmek imkan olmasın *** Derdi eşki gesdi can Derdi eşdi gesdi can Derdi eşdi gesdi can Men hem şakirem İsterem cismimde dert olsun, defi can olmasın *** Gedirdim yavaş yavaş Ayağıma değdi taş Gedirdim yavaş yavaş Ayağıma değdi taş *** Senden mene yâr olmaz Gel olah bacı gardaş, ay can ay can Senden mene yâr olmaz Gel olah bacı gardaş *** Menim balam kime neyler? Körpe balam kime neyler? Menim balam ay balam, ay Körpe balam ay balam *** Menim balam ay balam, ay Körpe balam ay balam