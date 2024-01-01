Dut Ağacı (Konser) Şarkı Sözleri
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Ezginin Günlüğü
Dut Ağacı (Konser)
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Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
***
Yâri halvette gördüm
Danışmadım doyunca, ay can ay can
Yâri halvette gördüm
Danışmadım doyunca
***
Menim balam kime neyler?
Körpe balam kime neyler?
Menim balam ay balam, ay
Körpe balam ay balam
***
Kızıl üzük nahladı
Verdim anam sahladı
Kızıl üzük nahladı
Verdim anam sahladı
***
Anama kurban olum
Meni tez adahladı, ay can ay can
Anama kurban olum
Meni tez adahladı
***
Menim balam kime neyler?
Körpe balam kime neyler?
Menim balam ay balam, ay
Körpe balam ay balam
***
İstesen
Könlüm kimi zülfü perişan olmasın
Ol geder cevret mene
Ol geder cevret mene, ah etmek imkan olmasın
***
Derdi eşki gesdi can
Derdi eşdi gesdi can
Derdi eşdi gesdi can
Men hem şakirem
İsterem cismimde dert olsun, defi can olmasın
***
Gedirdim yavaş yavaş
Ayağıma değdi taş
Gedirdim yavaş yavaş
Ayağıma değdi taş
***
Senden mene yâr olmaz
Gel olah bacı gardaş, ay can ay can
Senden mene yâr olmaz
Gel olah bacı gardaş
***
Menim balam kime neyler?
Körpe balam kime neyler?
Menim balam ay balam, ay
Körpe balam ay balam
***
Menim balam ay balam, ay
Körpe balam ay balam