Ezginin Günlüğü

Ebruli Uyanır gece yarısı Yoktan sevda yaparım Uyanır gece yarısı Yoktan sevda yaparım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım *** Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim Çağırırlar küçük adımı, karafakiden ben akarım Çağırırlar küçük adımı, karafakiden ben akarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım *** Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya *** Kalbim sevda kuyusu Her gün yoldan çıkarım Kalbim sevda kuyusu Her gün yoldan çıkarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım *** Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım *** Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli

Aldatan Şarkı Bi' göz bakar içinde, kör değil Görür görünmeyeni, zor değil Elinde ne kaldı senin, cebinde ne kaldı senin Kayıp giden bir balık, kâr değil *** Bugün hesap günü, vakit tamam Son ışıklar söner, biter akşam Dışında karanlıkların, dışında yalnızlıkların Hep kendi yolunda yürür zaman *** Ah şu kalbim, nasıl da inandı sana Ah şu kalbim, yalanlara dolanlara Ah şu kalbim, nasıl da inandı sana Ah şu kalbim, yalanlara dolanlara *** Gezindiğin yollar hani ner'de? İnandığın güzellikler hani? Sen istedin öyle oldu, seninle ağladı güldü Tükenip giden sevgiler hani? *** Bi' gün gelirsin içinden rüyaların Bir gün düşersin eline yine Arayıp sormadan bulur, bakıp da görmeden bilir Hep kendi yolunda yürür zaman *** Ah şu kalbim, nasıl da inandı sana Ah şu kalbim, yalanlara dolanlara Ah şu kalbim, nasıl da inandı sana Ah şu kalbim, yalanlara dolanlara

İyi Uykular Türkiye Kaç yıldızdan çektim suyumu, kaç haramiye içirdim bilmem Kaç çocuk öldü susuzluktan, bereketli kuyuların başında *** Bunlar bulut ben çizdim maviye, elimde kuş kanadı kalem Bu bir kırmızı gül ben koydum dudağına, hokkamda kardeş kanı *** Anlatma uyusun bırak deniz, anlatma uyusun dağlar Anlatma uyusun bırak çocuk, anlatma uyusun toprak *** Giden her gemiye sallanan mendil Kaçan trenlerin dumanı, celladın alkışlandığı yer İyi uykular sessizliğin günü, iyi uykular kayıp iklim *** İyi uykular, iyi uykular Uzanır elim bir kör gibi Kuru bir dal bahçemdeki Unutulmuş yangın yeri *** Kaç yıldızdan çektim suyumu, kaç haramiye içirdim bilmem Kaç çocuk öldü susuzluktan, bereketli kuyuların başında

Memleket Türküsü Sana kalsın yaz güneşim Mendilim, tabakam, yeleğim Yel eser, uykum dağılır Tutulur ağzımda dilim Yel eser, uykum dağılır Tutulur ağzımda dilim *** Göçerim, dağlar benim Deliyim, dünya deli Dudağımda bir türkü Elimde denizin eli Dudağımda bir türkü Elimde denizin eli *** Bugün aşk bur'dan geçer, mendili düşer Gül alır güller satar, bembeyaz güller Kanat kanat uçuşur göğümde eski türküler Kanat kanat uçuşur göğümde eski türküler *** Sana kalsın yol kilimim Asıver heybemi duvara Yel eser, yüreğim üşür Pazara düştüm, pazara Yel eser, yüreğim üşür Pazara düştüm, pazara *** Dönemem, yollar duman Kalamam, kalbim deli Dudağımda bir türkü Elimde güneşin eli Dudağımda bir türkü Elimde güneşin eli *** Bugün aşk bur'dan geçer, mendili düşer Gül alır güller satar, bembeyaz güller Kanat kanat uçuşur göğümde eski türküler Kanat kanat uçuşur göğümde eski türküler

Kuşlar da Gitti Yalnızlık senin o konuşkan kuşun Hani hep duvarlara anlattığın Hapislerden kalma sürgünlerden *** Yalnızlık senin o konuşkan kuşun Bulutlar taşıdığın yakut sürahide Begonyalar büyüten eski alışkanlık *** Yalnızlık senin o konuşkan kuşun 40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten Yalnızlık senin o konuşkan kuşun 40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten *** Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun *** Yalnızlık senin o konuşkan kuşun 40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten Yalnızlık senin o konuşkan kuşun 40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten *** Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun *** Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun

Sesler ve Küller İner şafağın alacasında Karıncalar ordusu şehre İner kenar mahallelerden Yürüyerek ve trenlerle *** Su satan çocuklarıyla kapılarında vagonların Çamaşırcı kadınlarıyla iner şehre İner şehre Sincan'dan, iner şehre Mamak'tan *** Battal Gazi Destanı ve Kan Kalesi Ve kılıcıyla Ali'nin mızraklı ilmihalle *** Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte *** İner şafağın alacasında Karıncalar ordusu şehre İner kenar mahallelerden Yürüyerek ve trenlerle *** Battal Gazi Destanı ve Kan Kalesi Ve kılıcıyla Ali'nin mızraklı ilmihalle *** Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte

Fayton Biz faytona ne zaman bindik, en son ne zaman? Şapkası sünnet gözleri cennet hocam, o zaman Şapkası sünnet gözleri cennet hocam, o zaman *** Biz sinemaya ne zaman gittik, en son ne zaman? Elimizde yastık cebimizde fıstık hocam, o zaman Elimizde yastık cebimizde fıstık hocam, o zaman *** Biz bu denize ne zaman girdik, en son ne zaman? Martıların kanadına bindik hocam, o zaman Martıların kanadına bindik hocam, o zaman *** Biz ne zaman büyüdük, en son ne zaman? Çocuklara yasaklar koyduk, ne zaman, ne zaman? Biz ne zaman öldük, işte o zaman Adam olduk, sevdalanmayı unuttuk hocam Adam olduk, sevdalanmayı unuttuk hocam *** Biz hayatı ne zaman sevdik, ne zaman? Biz hayatı ne zaman sevdik, ne zaman? Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman *** Biz ne zaman büyüdük, en son ne zaman? Çocuklara yasaklar koyduk, ne zaman, ne zaman? Biz ne zaman öldük, işte o zaman Adam olduk, sevdalanmayı unuttuk hocam Adam olduk, sevdalanmayı unuttuk hocam *** Biz faytona ne zaman bindik, en son ne zaman? Şapkası sünnet gözleri cennet hocam, o zaman Şapkası sünnet gözleri cennet hocam, o zaman *** Biz okulu ne zaman kırdık, en son ne zaman? Bahar geldi aklımızı çeldi hocam, o zaman Bahar geldi aklımızı çeldi hocam, o zaman *** Biz hayatı ne zaman sevdik, en son ne zaman? Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman

Aşk Bitti Aşk bitti, elimden sanki minik bir balık kayıp gitti Aşk bitti, içimden sanki bi' şeyler kopup gitti *** Aşk hiç biter mi? Hiçbi'şey olmamış gibi boşlukta kaybolup gider mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Kalır adımızla bi' sokak duvarında Bi' ağaç kabuğunda, bi' takvim kenarında Kalır bi' çiçekte, bi' defter arasında Bi' tırnak yarasında, bi' dolmuş sırasında *** Kalır bi' odada, bi' yastık oyasında Bi' mum ışığında, bi' yer yatağında Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Kalır dilimizde yinelenen bi' şarkıda Bi' okul çıkışında, bi' çocuk bakışında Kalır bi' kitapta, bi' masal perisinde Bi' hasta odasında, bi' gece yarısında *** Kalır bi' durakta, yırtık bi' afişte Buruk bi' gülüşte, dağılmış yürüyüşte Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Kalır bi' sokakta, bi' genel telefonda Bi' soru yanıtında, bi' komşu suratında Kalır bi' pazarda, bi' kahve kokusunda Bi' tavşan niyetinde, bi çorap fiyatında *** Kalır bi' yosunda, bi' deniz kıyısında Bi' martı kanadında, bi' vapur bacasında Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? *** Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi?

Sevgi Duvarı Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi Dilimizde akşamdan kalma bir küfür, bir küfür Salonlar piyasalar sanat sevicileri Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni Yakanda bir amonyak amonyak çiçeği of Yalnızlığım benim sidikli kontesim Ne kadar rezil olursak o kadar iyi of Yalnızlığım benim sidikli kontesim Ne kadar rezil olursak o kadar iyi *** Kumkapı meyhanelerine dadandık Önümüzde Altınbaş, Altın Zincir, fasulye pilakisi Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır Paşalar Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi Öyle sıcak öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri Çöpçülerin elleriyle okşardım seni of Yalnızlığım benim, süpürge saçlım Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi of Yalnızlığım benim, süpürge saçlım Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi *** Baktım gökte bir kırmızı bir uçak Bol çelik bol yıldız bol insan Bir gece Sevgi Duvarını aştım Düştüğüm yer öyle açık ki düştüğüm yer öyle seçik ki Başucumda bi sen varsın bi de evren Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi of Yalnızlığım benim çoğul türkülerim Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi of Yalnızlığım benim çoğul türkülerim Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi

Yastıklı Şarkı Gün döküldü yastığa, gölge bitti Viran oldu düşler yine Bi' kapı, bi' pencere, bi' gökyüzü Damdan düşmüş evin içine *** Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu *** Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün *** Ay ışığı "Gel" dedi, "Gel peşimden" İnat olsun ele güne Düştüm onun peşine, rüzgâr oldum Sürdüm düşlerimi göğe *** Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu *** Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün *** Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün

Kara Sevda Ak bir yaban güvercini gibiydin aşk Vişnelere bulaştın, kirlendi beyazın Takılamayan telli duvak, verilemeyen mendil Düşlerde kaldın *** Ah, yüzüne kapanmış bütün kapılar senin Itır ve yasemin kokulu günah Çıkılamayan yıldız, gidilemeyen iklim Kim bilir hangi limanda hangi gemiye yüklenmiş *** Al üstüne mor giymiş kör kuyularda Sevdadan delirmiş Al üstüne mor giymiş kör kuyularda Sevdadan delirmiş *** Ak bir yaban güvercini gibiydin aşk Vişnelere bulaştın, kirlendi beyazın Takılamayan telli duvak, verilemeyen mendil Düşlerde kaldın *** Ah, yüzüne kapanmış bütün kapılar senin Itır ve yasemin kokulu günah Çıkılamayan yıldız, gidilemeyen iklim Düşlerde kaldın, düşlerde kaldın *** Al üstüne mor giymiş kör kuyularda Sevdadan delirmiş Al üstüne mor giymiş kör kuyularda Sevdadan delirmiş *** Ak bir yaban güvercini gibiydin aşk Vişnelere bulaştın, kirlendi beyazın Takılamayan telli duvak, verilemeyen mendil Düşlerde kaldın *** Ah, yüzüne kapanmış bütün kapılar senin Itır ve yasemin kokulu günah Çıkılamayan yıldız, gidilemeyen iklim Düşlerde kaldın, düşlerde kaldın