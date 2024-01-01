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7/24 Dinle Hatırlasana Sevgilim

Hatırlasana Sevgilim Şarkı Sözleri

Ezginin Günlüğü Hatırlasana Sevgilim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ezginin Günlüğü Hatırlasana Sevgilim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatırlasana Sevgilim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ezginin Günlüğü

Ezginin Günlüğü

Hatırlasana Sevgilim

  • Gemiler Gibi

  • Hatırlasana Sevgilim

  • Ağlarken

  • Ah Bu Dertler

  • Asla

  • Su Samuru

  • Avunsam Hayalinle

  • Aldım Başımı Gidiyorum

  • Sen

  • Tarlaya Ektim Soğan

  • Hatırlasana Sevgilim(Remix)

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