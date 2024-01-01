Ezginin Günlüğü

Gel otur yanıbaşıma, anlat İstanbul Sokakların dili yok mu kendince Uzan denize karşı, çek sabah dumanını Sarayların sahibi kim kaldı *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi sevda, geçip gidiyor, geçip gidiyor *** Gözlerin gibi bir rüya Gördüğüm yetmiyor ki Kalbim açıkta bir gemi Yolculuk bitmiyor *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor *** İçim Galata Kulesi, taş taş üstünde Sabahı et gönlünce eteğimde Gel otur yanıbaşıma, anlat hallerini Susuşların dili var kendince *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi sevda, geçip gidiyor, geçip gidiyor *** Gözlerin gibi bir rüya Gördüğüm yetmiyor ki Kalbim açıkta bir gemi Yolculuk bitmiyor *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor