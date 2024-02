Ezginin Günlüğü

Çok rahatsın çünkü sana nereden baksan görünüyorum Fazla incittim şu gururumu senin için oraya gelirken Belki sen de haklıydın bu cüreti bana bakışıp aldın ya Çöz gömleğimin düğmelerini tabi beni ele geçirirsen.. *** Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Güzel çirkin ayırmam ama Oduna da gül bakmam Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Benim saplantım tek bir aşk *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama *** Yol vereyim bu gece hayallerime de Beni bi güzel uyutuversin Sen kendini gösterdin bana Seni yüreğime savunurken Yok tek kelime et bana Yasak aşk için sana mı düşücem, üzülücem? Aç gözlerinin perdelerini Tabi beni bi daha görürsen *** Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Güzel çirkin ayırmam ama *** Oduna da gül bakmam..hah hah Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Benim saplantım tek bir aşk *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama *** Her şeye rağmen aklım sende hala Gözlerinin cayır cayır yangınında *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama Arama, arama, arama, arama... *** Belki sen de haklıydın bu cüreti bana bakışıp aldın ya Çöz gömleğimin düğmelerini tabi beni ele geçirirsen.. Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Benim saplantım tek bir aşk, aşk, aşk, aşk, aşk

Ey İstanbul'da efkar dudakların var Koynunda hasret dolu sokakların var Ne umutlarla gelir sana insanlar Ne çektiğini bilir aldatılanlar İçinde hem ağlayan hem de gülen var *** Hüzün yağar akşamüstleri, iner evlere gecenin sesi Ah ıslak yağmurlu caddeler solgun renkli yüzler Ah yaşlı ve genç şarkılarda dans eden ümitler *** Her anında İstanbul, her durumda İstanbul Herkesi aynı anda kandırır şu İstanbul *** Ey İstanbul sende çok senelerim var İçinde gözyaşlarım sevinçlerim var Beni sana bağlayan çok sebebim var Sende vefa yoksa da güzelliğin var Bir gün senden sessizce çekip gitmek var *** Hüzün yağar akşamüstleri, iner evlere gecenin sesi Ah ıslak yağmurlu caddeler solgun renkli yüzler Ah yaşlı ve genç hayallerde dans eden ümitler *** Her anında İstanbul, her durumda İstanbul Herkesi aynı anda kandırır şu İstanbul