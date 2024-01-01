Ezginin Günlüğü

Gül Kokusu Dün gece senden, geçmişten söz ettik Kalplerimize dokunup geçtin Bazı şarkılar sensiz söylenmiyor Gülsek ağlasak olmuyor, bitti *** Çok yakınında bi' gül var Çok büyük çok kırmızı Çok yakınında bi' gül var Çok sıcak çok alımlı, alev gibi *** Bazen rüzgârlar bile dinleyip susar Bazen yağmurlar duyar, gül kokusu konuşur Bazen yıldızlar bakar kayıp gidene Bazen şarkılar bile güle benzer, tutuşur *** Bazen yıldızlar bakar kayıp gidene Bazen şarkılar bile güle benzer, tutuşur *** Çok yakınında bi' gül var Çok büyük çok kırmızı Çok yakınında bi' gül var Çok sıcak çok alımlı, alev gibi *** Dün gece senden, geçmişten söz ettik Kalplerimize dokunup geçtin Bazı şarkılar sensiz söylenmiyor Gülsek ağlasak olmuyor, bitti

Eksik Bir Şey Eksik bir şey mi var? hayatımda Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var? hayatımda Gökyüzü bazen, ciğerime doluyor *** Öyle bir şey ki bu, kolay anlatamam Atsan atılmaz, satsan satamam Eksik bir şey mi var? anlayamam Bak çayım sigaram, her şeyim tamam Eksik bir şey mi var? anlayamam Bak çayım sigaram, her şeyim tamam *** Kalksam duraktan, dolmuş gibi Arka koltukta, unutulmuş gibi Terliklerimle, gelsem sana Sonunda aşkı, bulmuş gibi Terliklerimle, gelsem sana Sonunda aşkı, bulmuş gibi *** Eksik bir şey mi var? hayatımda Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var? hayatımda Gökyüzü bazen, ciğerime doluyor *** Kalksam duraktan, dolmuş gibi Arka koltukta, unutulmuş gibi Terliklerimle, gelsem sana Sonunda aşkı, bulmuş gibi Terliklerimle, gelsem sana Sonunda aşkı, bulmuş gibi Sonunda aşkı, bulmuş gibi Sonunda aşkı, bulmuş gibi

Kanto Yüreğinde isyan varsa gel yanıma Yanıma, yanı başıma Gizli bir rüyan varsa gel yanıma Yanıma, yanı başıma *** Kendinle kavgan varsa gel yanıma Yanıma, yanı başıma İmkânsız bir sevdan varsa gel yanıma Yanıma, yanı başıma *** Ateşe baca lazım Kitaba hoca lazım Bana bi' koca lazım O da bu gece lazım *** Ateşe baca lazım (ter-din-ni) Kitaba hoca lazım (te-ne-nen-ni) Bana bi' koca lazım (ter-din-ni) O da bu gece lazım *** Anlatsın da roman olsun Hediyesi zaman olsun Yalnız beni sevdiğini Söylesin de yalan olsun *** Ah Yanaklarım kiraz çilek Düşlerim pembe bulutlar Açıyorum çiçek miçek Eteklerim mor salkımlar *** Ah Aşkın zamanı mı var? Ah Aşkın zamanı mı var? *** Ateşe baca lazım Kitaba hoca lazım Bana bi' koca lazım O da bu gece lazım *** Ateşe baca lazım (ter-din-ni) Kitaba hoca lazım (te-ne-nen-ni) Bana bi' koca lazım (ter-din-ni) O da bu gece lazım *** Ah Yanaklarım kiraz çilek Düşlerim pembe bulutlar Açıyorum çiçek miçek Eteklerim mor salkımlar *** Ah Aşkın zamanı mı var? Ah Aşkın zamanı mı var? *** Ateşe baca lazım Kitaba hoca lazım Bana bi' koca lazım O da bu gece lazım *** Ateşe baca lazım (ter-din-ni) Kitaba hoca lazım (te-ne-nen-ni) Bana bi' koca lazım (ter-din-ni) O da bu gece lazım *** Ateşe baca lazım (ter-din-ni) Kitaba hoca lazım (te-ne-nen-ni) Bana bi' koca lazım (ter-din-ni) O da bu gece lazım *** O da bu gece lazım O da bu gece lazım

Son Tertip Beyoğlu'na çıktık yine, Allah (Allah) Sivilleri çektik yine, Allah (Allah) Biraz çapkın baktık, aynaları yaktık Düştük yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah *** Beyoğlu'na çıktık yine, Allah (Allah) Şişelerden aktık yine, Allah (Allah) Gözlere baktık, göğüslere daldık Düştük yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah *** Yol göründü askere Başvurduk mekteplere Her duvarda vizite Düştük yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah *** Kandil yanar, lamba söner Tütün, kâğıt, filler çeker Kedi, keman, şarap, kılçık Aşk da biter, bitmez günler *** Kandil yanar, lamba söner Vişne oje, topuklar mermer Ay, yıldız, ruj, parfüm Son tertip kalır asker *** Beyoğlu'nun orta yeri sinema Âşık oldum, duyurmayın anama Ah, bu dünyada hasretlik düştü payıma Ah, bu dünyada yalnızlık düştü payıma *** Daldık yine dalgalara, Allah Daldık yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah

Dargın Mıyız Bu sabah uyanırken tam Karşıma çıktın Bu sabah uyanırken tam Bu sabah uyanırken tam Karşıma çıktın Bu sabah uyanırken tam *** Kara karaydı gözlerinin akları Kara karaydı gözlerin *** Dargın mıyız, dargın mıyız Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız Dargın mıyız, dargın mıyız Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız Bu sabah uyanırken tam *** Sana üryani eriği hoşafı yaptım Yanına domatesli pilav yemedin *** Dargın mıyız, dargın mıyız Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız Dargın mıyız, dargın mıyız Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız Bu sabah uyanırken tam *** Durdun öyle karşımda mahzun Bana çok uzaklardan baktın Her bahar erguvanlar içinde yaşardık Bu bahar erguvan görmedim desem yeri *** Durdun öyle karşımda mahzun Bana çok uzaklardan baktın Her bahar erguvanlar içinde Bu bahar erguvan görmedim *** Dargın mıyız, dargın mıyız Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız Dargın mıyız, dargın mıyız Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız *** Bu sabah uyanırken tam Karşıma çıktın Bu sabah uyanırken tam

Ayrılık Treni Anladım, bu hayat bize artık hiç gülmeyecek Anladım, bu hayat bize artık hiç gülmeyecek Biraz acı, biraz rakı, böyle geçip gidecek Biraz hüzün, biraz üzüm, böyle sona erecek *** Anılardır eski günlerin yeri Ne yapsan yap dönmez geri Ayrılığın treni durmaz artık Döndü müydü tekerleri Ayrılığın treni durmaz artık Döndü müydü tekerleri *** İşte sevda buymuş, her değen tutuşmuş Bu ne tatlı bir belaymış, bırakmadı yakamı Ama olsun, acılar adam eder adamı *** Anladım, bu hayat bize artık hiç gülmeyecek Anladım, bu hayat bize artık hiç gülmeyecek Biraz acı, biraz rakı, böyle geçip gidecek Biraz hüzün, biraz üzüm, böyle sona erecek *** İşte sevda buymuş, her değen tutuşmuş Bu ne tatlı bir belaymış, bırakmadı yakamı Ama olsun, acılar adam eder adamı *** İşte sevda buymuş, her değen tutuşmuş Bu ne tatlı bir belaymış, bırakmadı yakamı Ama olsun, acılar adam eder adamı *** Ama olsun, acılar adam eder adamı

Sen Böyle Değildin Sen böyle değildin, bunda bir iş var Sebepsiz ağlıyorsun, demek ki aşk var İçinde yaz geceleri, yıldızlar Başında kavak yelleri, hülyalar *** Bu gece bendensin Söyle o da gelsin Sığınalım yıllara, zaman sensin *** Yanarsam aldırma Düşerim, kaldırma Buna kibir derler, beni anla *** Sen böyle değildin yâr Ah, demek ayrılık var *** Yıkılsın bu gönül sarayı Toprağa, daşlara uzan Azat et kalbini mavilere Uçup gitsin yuvadan *** Sen böyle değildin yâr Ah, demek ayrılık var *** Bu gece bendensin Söyle o da gelsin Sığınalım yıllara, zaman sensin *** Yanarsam aldırma Düşerim, kaldırma Buna kibir derler, beni anla *** Sen böyle değildin yâr Ah, demek ayrılık var *** Sen böyle değildin, bunda bir iş var Sebepsiz ağlıyorsun, demek ki aşk var İçinde yaz geceleri, yıldızlar Başında kavak yelleri, hülyalar

Yan Kalbim Gözlerim doluyor aman, sen neredesin? Gözlerim doluyor aman, sen neredesin? Ellerim donuyor aman, sen neredesin? Ellerim donuyor aman, sen neredesin? *** Yan kalbim yan, külden adam olur san Yan kalbim yan, külden adam olur san Yan kalbim yan, kaçamazsın sevdadan *** Seni diye tuttum kedimi, dizlerime yatırdım Seve seve tüylerini, uykulara götürdüm Çekmecemde resmin vardı, baka baka bitirdim Gözlerimde sana güller, papatyalar getirdim *** Yan kalbim yan, külden adam olur san Yan kalbim yan, külden adam olur san Yan kalbim yan, kaçamazsın sevdadan *** Gözlerim dalıyor aman, sen neredesin? Gözlerim dalıyor aman, sen neredesin? Herkes geliyor aman, sen neredesin? Herkes geliyor aman, sen neredesin? *** Seni diye tuttum kedimi, dizlerime yatırdım Seve seve tüylerini, uykulara götürdüm Çekmecemde resmin vardı, baka baka bitirdim Gözlerimde sana güller, papatyalar getirdim *** Yan kalbim yan, külden adam olur san Yan kalbim yan, külden adam olur san Yan kalbim yan, kaçamazsın sevdadan Yan kalbim yan, kaçamazsın sevdadan

Aşk Olsun Avcı vurdu, yaralıyım Giyindim, kuşandım, karalıyım Sen de çek git, sen çek git istersen Ben doğuştan buralıyım Sen de çek git, sen çek git istersen Ben doğuştan buralıyım *** Karıştı aklım, gittin diye sen Ah, çözmek gerek yeniden Silindi yüzün, ne gelir elden? Ah, çizmek gerek yeniden *** Eskitir adamı yıllar birden Formatlamak gerek yeniden "Bu hayat beni yordu" dersen Aşkla yıkan o zaman, yenilen *** Aşk olsun da düş olsun İster sonunda yaş olsun Günler, gecelerde yaşananları Kim unuttuysa taş olsun Günler, gecelerde yaşananları Kim unuttuysa taş olsun *** Aşk olsun güzelim, aşk olsun *** Eskitir adamı yıllar birden Formatlamak gerek yeniden "Bu hayat beni yordu" dersen Aşkla yıkan o zaman, yenilen *** Aşk olsun da düş olsun İster sonunda yaş olsun Günler, gecelerde yaşananları Kim unuttuysa taş olsun Günler, gecelerde yaşananları Kim unuttuysa taş olsun Kim unuttuysa taş olsun Kim unuttuysa taş olsun *** Aşk olsun güzelim, aşk olsun

Gemiler Gibi Gel otur yanıbaşıma, anlat İstanbul Sokakların dili yok mu kendince Uzan denize karşı, çek sabah dumanını Sarayların sahibi kim kaldı *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi sevda, geçip gidiyor, geçip gidiyor *** Gözlerin gibi bir rüya Gördüğüm yetmiyor ki Kalbim açıkta bir gemi Yolculuk bitmiyor *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor *** İçim Galata Kulesi, taş taş üstünde Sabahı et gönlünce eteğimde Gel otur yanıbaşıma, anlat hallerini Susuşların dili var kendince *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi sevda, geçip gidiyor, geçip gidiyor *** Gözlerin gibi bir rüya Gördüğüm yetmiyor ki Kalbim açıkta bir gemi Yolculuk bitmiyor *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor *** Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat Gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor