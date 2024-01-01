Ezginin Günlüğü

-
Kaç yıldızdan çektim suyumu, kaç haramiye içirdim bilmem
Kaç çocuk öldü susuzluktan, bereketli kuyuların başında
***
Bunlar bulut ben çizdim maviye, elimde kuş kanadı kalem
Bu bir kırmızı gül ben koydum dudağına, hokkamda kardeş kanı
***
Anlatma uyusun bırak deniz, anlatma uyusun dağlar
Anlatma uyusun bırak çocuk, anlatma uyusun toprak
***
Giden her gemiye sallanan mendil
Kaçan trenlerin dumanı, celladın alkışlandığı yer
İyi uykular sessizliğin günü, iyi uykular kayıp iklim
***
İyi uykular, iyi uykular
Uzanır elim bir kör gibi
Kuru bir dal bahçemdeki
Unutulmuş yangın yeri
***
Kaç yıldızdan çektim suyumu, kaç haramiye içirdim bilmem
Kaç çocuk öldü susuzluktan, bereketli kuyuların başında
-
Uyanır gece yarısı
Yoktan sevda yaparım
Uyanır gece yarısı
Yoktan sevda yaparım
Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım
Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım
***
Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim
Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim
Çağırırlar küçük adımı, karafakiden ben akarım
Çağırırlar küçük adımı, karafakiden ben akarım
Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım
Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım
***
Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya
Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya
Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya
Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya
***
Kalbim sevda kuyusu
Her gün yoldan çıkarım
Kalbim sevda kuyusu
Her gün yoldan çıkarım
Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım
Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım
***
Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim
Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim
Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım
Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım
Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım
Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım
***
Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya
Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya
Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya
Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya
Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya
Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya
Benim adım Ebruli
-
Bi' göz bakar içinde, kör değil
Görür görünmeyeni, zor değil
Elinde ne kaldı senin, cebinde ne kaldı senin
Kayıp giden bir balık, kâr değil
***
Bugün hesap günü, vakit tamam
Son ışıklar söner, biter akşam
Dışında karanlıkların, dışında yalnızlıkların
Hep kendi yolunda yürür zaman
***
Ah şu kalbim, nasıl da inandı sana
Ah şu kalbim, yalanlara dolanlara
Ah şu kalbim, nasıl da inandı sana
Ah şu kalbim, yalanlara dolanlara
***
Gezindiğin yollar hani ner'de?
İnandığın güzellikler hani?
Sen istedin öyle oldu, seninle ağladı güldü
Tükenip giden sevgiler hani?
***
Bi' gün gelirsin içinden rüyaların
Bir gün düşersin eline yine
Arayıp sormadan bulur, bakıp da görmeden bilir
Hep kendi yolunda yürür zaman
***
Ah şu kalbim, nasıl da inandı sana
Ah şu kalbim, yalanlara dolanlara
Ah şu kalbim, nasıl da inandı sana
Ah şu kalbim, yalanlara dolanlara
-
Sana kalsın yaz güneşim
Mendilim, tabakam, yeleğim
Yel eser, uykum dağılır
Tutulur ağzımda dilim
Yel eser, uykum dağılır
Tutulur ağzımda dilim
***
Göçerim, dağlar benim
Deliyim, dünya deli
Dudağımda bir türkü
Elimde denizin eli
Dudağımda bir türkü
Elimde denizin eli
***
Bugün aşk bur'dan geçer, mendili düşer
Gül alır güller satar, bembeyaz güller
Kanat kanat uçuşur göğümde eski türküler
Kanat kanat uçuşur göğümde eski türküler
***
Sana kalsın yol kilimim
Asıver heybemi duvara
Yel eser, yüreğim üşür
Pazara düştüm, pazara
Yel eser, yüreğim üşür
Pazara düştüm, pazara
***
Dönemem, yollar duman
Kalamam, kalbim deli
Dudağımda bir türkü
Elimde güneşin eli
Dudağımda bir türkü
Elimde güneşin eli
***
Bugün aşk bur'dan geçer, mendili düşer
Gül alır güller satar, bembeyaz güller
Kanat kanat uçuşur göğümde eski türküler
Kanat kanat uçuşur göğümde eski türküler
-
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
Hani hep duvarlara anlattığın
Hapislerden kalma sürgünlerden
***
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
Bulutlar taşıdığın yakut sürahide
Begonyalar büyüten eski alışkanlık
***
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten
***
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
***
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten
***
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
***
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
-
İner şafağın alacasında
Karıncalar ordusu şehre
İner kenar mahallelerden
Yürüyerek ve trenlerle
***
Su satan çocuklarıyla kapılarında vagonların
Çamaşırcı kadınlarıyla iner şehre
İner şehre Sincan'dan, iner şehre Mamak'tan
***
Battal Gazi Destanı ve Kan Kalesi
Ve kılıcıyla Ali'nin mızraklı ilmihalle
***
Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte
Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte
Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte
Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte
***
İner şafağın alacasında
Karıncalar ordusu şehre
İner kenar mahallelerden
Yürüyerek ve trenlerle
***
Battal Gazi Destanı ve Kan Kalesi
Ve kılıcıyla Ali'nin mızraklı ilmihalle
***
Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte
Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte
Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte
Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte
-
Biz faytona ne zaman bindik, en son ne zaman?
Şapkası sünnet gözleri cennet hocam, o zaman
Şapkası sünnet gözleri cennet hocam, o zaman
***
Biz sinemaya ne zaman gittik, en son ne zaman?
Elimizde yastık cebimizde fıstık hocam, o zaman
Elimizde yastık cebimizde fıstık hocam, o zaman
***
Biz bu denize ne zaman girdik, en son ne zaman?
Martıların kanadına bindik hocam, o zaman
Martıların kanadına bindik hocam, o zaman
***
Biz ne zaman büyüdük, en son ne zaman?
Çocuklara yasaklar koyduk, ne zaman, ne zaman?
Biz ne zaman öldük, işte o zaman
Adam olduk, sevdalanmayı unuttuk hocam
Adam olduk, sevdalanmayı unuttuk hocam
***
Biz hayatı ne zaman sevdik, ne zaman?
Biz hayatı ne zaman sevdik, ne zaman?
Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman
Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman
***
Biz ne zaman büyüdük, en son ne zaman?
Çocuklara yasaklar koyduk, ne zaman, ne zaman?
Biz ne zaman öldük, işte o zaman
Adam olduk, sevdalanmayı unuttuk hocam
Adam olduk, sevdalanmayı unuttuk hocam
***
Biz faytona ne zaman bindik, en son ne zaman?
Şapkası sünnet gözleri cennet hocam, o zaman
Şapkası sünnet gözleri cennet hocam, o zaman
***
Biz okulu ne zaman kırdık, en son ne zaman?
Bahar geldi aklımızı çeldi hocam, o zaman
Bahar geldi aklımızı çeldi hocam, o zaman
***
Biz hayatı ne zaman sevdik, en son ne zaman?
Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman
Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman
Çocuktuk sevdalandık hocam, o zaman
-
Aşk bitti, elimden sanki minik bir balık kayıp gitti
Aşk bitti, içimden sanki bi' şeyler kopup gitti
***
Aşk hiç biter mi?
Hiçbi'şey olmamış gibi boşlukta kaybolup gider mi?
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Kalır adımızla bi' sokak duvarında
Bi' ağaç kabuğunda, bi' takvim kenarında
Kalır bi' çiçekte, bi' defter arasında
Bi' tırnak yarasında, bi' dolmuş sırasında
***
Kalır bi' odada, bi' yastık oyasında
Bi' mum ışığında, bi' yer yatağında
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Kalır dilimizde yinelenen bi' şarkıda
Bi' okul çıkışında, bi' çocuk bakışında
Kalır bi' kitapta, bi' masal perisinde
Bi' hasta odasında, bi' gece yarısında
***
Kalır bi' durakta, yırtık bi' afişte
Buruk bi' gülüşte, dağılmış yürüyüşte
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Kalır bi' sokakta, bi' genel telefonda
Bi' soru yanıtında, bi' komşu suratında
Kalır bi' pazarda, bi' kahve kokusunda
Bi' tavşan niyetinde, bi çorap fiyatında
***
Kalır bi' yosunda, bi' deniz kıyısında
Bi' martı kanadında, bi' vapur bacasında
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
***
Aşk hiç biter mi?
Aşk hiç biter mi?
-
Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa
Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi
Dilimizde akşamdan kalma bir küfür, bir küfür
Salonlar piyasalar sanat sevicileri
Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni
Yakanda bir amonyak amonyak çiçeği
of Yalnızlığım benim sidikli kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi
of Yalnızlığım benim sidikli kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi
***
Kumkapı meyhanelerine dadandık
Önümüzde Altınbaş, Altın Zincir, fasulye pilakisi
Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır Paşalar
Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi
Öyle sıcak öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri
Çöpçülerin elleriyle okşardım seni
of Yalnızlığım benim, süpürge saçlım
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi
of Yalnızlığım benim, süpürge saçlım
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi
***
Baktım gökte bir kırmızı bir uçak
Bol çelik bol yıldız bol insan
Bir gece Sevgi Duvarını aştım
Düştüğüm yer öyle açık ki düştüğüm yer öyle seçik ki
Başucumda bi sen varsın bi de evren
Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi
of Yalnızlığım benim çoğul türkülerim
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi
of Yalnızlığım benim çoğul türkülerim
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi
-
Gün döküldü yastığa, gölge bitti
Viran oldu düşler yine
Bi' kapı, bi' pencere, bi' gökyüzü
Damdan düşmüş evin içine
***
Vay vay sevdin onu
Vay vay sevdin onu
Vay vay sevdin onu
Vay vay sevdin onu
***
Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün
Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün
Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün
Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün
***
Ay ışığı "Gel" dedi, "Gel peşimden"
İnat olsun ele güne
Düştüm onun peşine, rüzgâr oldum
Sürdüm düşlerimi göğe
***
Vay vay sevdin onu
Vay vay sevdin onu
Vay vay sevdin onu
Vay vay sevdin onu
***
Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün
Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün
Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün
Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün
***
Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün
Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün
Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün
Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün
-
Ak bir yaban güvercini gibiydin aşk
Vişnelere bulaştın, kirlendi beyazın
Takılamayan telli duvak, verilemeyen mendil
Düşlerde kaldın
***
Ah, yüzüne kapanmış bütün kapılar senin
Itır ve yasemin kokulu günah
Çıkılamayan yıldız, gidilemeyen iklim
Kim bilir hangi limanda hangi gemiye yüklenmiş
***
Al üstüne mor giymiş kör kuyularda
Sevdadan delirmiş
Al üstüne mor giymiş kör kuyularda
Sevdadan delirmiş
***
Ak bir yaban güvercini gibiydin aşk
Vişnelere bulaştın, kirlendi beyazın
Takılamayan telli duvak, verilemeyen mendil
Düşlerde kaldın
***
Ah, yüzüne kapanmış bütün kapılar senin
Itır ve yasemin kokulu günah
Çıkılamayan yıldız, gidilemeyen iklim
Düşlerde kaldın, düşlerde kaldın
***
Al üstüne mor giymiş kör kuyularda
Sevdadan delirmiş
Al üstüne mor giymiş kör kuyularda
Sevdadan delirmiş
***
Ak bir yaban güvercini gibiydin aşk
Vişnelere bulaştın, kirlendi beyazın
Takılamayan telli duvak, verilemeyen mendil
Düşlerde kaldın
***
Ah, yüzüne kapanmış bütün kapılar senin
Itır ve yasemin kokulu günah
Çıkılamayan yıldız, gidilemeyen iklim
Düşlerde kaldın, düşlerde kaldın
-
Üç sandığım var bir odanın içinde
Üç günlük ömrüm, Arap benim peşimde
Üç sandığım var bir odanın içinde
Üç günlük ömrüm, Arap benim peşimde
***
Ner'de selvi boyum, ner'de eski huyum
Ner'de adalı yarim, ner'de sandurakim
Ner'de selvi boyum, ner'de eski huyum
Ner'de adalı yarim, ner'de sandurakim
***
Yıkıldı bağım, kadehim yere düştü
Kırıldı testim, şarabım göğe uçtu
Yıkıldı bağım, kadehim yere düştü
Kırıldı testim, şarabım göğe uçtu
***
Sandığım kilitte, al fesim kalıpta
Mastor oldum başım duman, dert yanar ocakta
Sandığım kilitte, al fesim kalıpta
Mastor oldum başım duman, dert yanar ocakta
***
Açtım sandığımı, kuşandım geldim
Ne ben çağırdım, ne sen kal dedin
***
Tükendi mecalim, kimse bilmez halim
Mastor oldum, başım duman, boynuna vebalim
Mastor oldum, başım duman, boynuna vebalim
***
Üç sandığım var bir odanın içinde
Üç günlük ömrüm, Arap benim peşimde