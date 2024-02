Ezginin Günlüğü

Uyanır gece yarısı Yoktan sevda yaparım Uyanır gece yarısı Yoktan sevda yaparım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım *** Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim Çağırırlar küçük adımı, karafakiden ben akarım Çağırırlar küçük adımı, karafakiden ben akarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım *** Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya *** Kalbim sevda kuyusu Her gün yoldan çıkarım Kalbim sevda kuyusu Her gün yoldan çıkarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım *** Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım *** Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli

Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi Dilimizde akşamdan kalma bir küfür, bir küfür Salonlar piyasalar sanat sevicileri Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni Yakanda bir amonyak amonyak çiçeği of Yalnızlığım benim sidikli kontesim Ne kadar rezil olursak o kadar iyi of Yalnızlığım benim sidikli kontesim Ne kadar rezil olursak o kadar iyi *** Kumkapı meyhanelerine dadandık Önümüzde Altınbaş, Altın Zincir, fasulye pilakisi Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır Paşalar Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi Öyle sıcak öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri Çöpçülerin elleriyle okşardım seni of Yalnızlığım benim, süpürge saçlım Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi of Yalnızlığım benim, süpürge saçlım Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi *** Baktım gökte bir kırmızı bir uçak Bol çelik bol yıldız bol insan Bir gece Sevgi Duvarını aştım Düştüğüm yer öyle açık ki düştüğüm yer öyle seçik ki Başucumda bi sen varsın bi de evren Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi of Yalnızlığım benim çoğul türkülerim Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi of Yalnızlığım benim çoğul türkülerim Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi