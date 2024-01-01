Sevda Yorgunu Şarkı Sözleri
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Ezginin Günlüğü
Sevda Yorgunu
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Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
Hani hep duvarlara anlattığın
Hapislerden kalma sürgünlerden
***
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
Bulutlar taşıdığın yakut sürahide
Begonyalar büyüten eski alışkanlık
***
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten
***
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
***
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten
Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten
***
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
***
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bi' yokuşun
-
Yokuşlardan Yoruldu Örselendi Yüreğim
Gün Kadar Yılgın Sen Gibi Uzak
Dargın Sabahların Biçare Suskunluğu
Ömür Kadar Kısa Hasret Gibi Uzun
Sevda Yorgunuyum Yollarına Vurgunum
Gitti Giden Sevdalım Ciğerim Yanar
Sevda Yorgunuyum Bende Onun Kuluyum
Yanarım Aşkına Yar
Yokuşlardan Yoruldu Örselendi Yüreğim
Gün Kadar Yılgın Sen Gibi Uzak
Dargın Sabahların Biçare Suskunluğu
Ömür Kadar Kısa Hasret Gibi Uzun
Sevda Yorgunuyum Yollarına Vurgunum
Gitti Giden Sevdalım Ciğerim Yanar
Sevda Yorgunuyum Bende Onun Kuluyum
Yanarım Aşkına Yar