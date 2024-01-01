Ezginin Günlüğü

Yalnızlık senin o konuşkan kuşun Hani hep duvarlara anlattığın Hapislerden kalma sürgünlerden *** Yalnızlık senin o konuşkan kuşun Bulutlar taşıdığın yakut sürahide Begonyalar büyüten eski alışkanlık *** Yalnızlık senin o konuşkan kuşun 40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten Yalnızlık senin o konuşkan kuşun 40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten *** Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun *** Yalnızlık senin o konuşkan kuşun 40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten Yalnızlık senin o konuşkan kuşun 40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten *** Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun *** Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun Yaralı, dili lal, kanadı kırık Vurulmuş başında bi' yokuşun