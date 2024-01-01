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7/24 Dinle Sevda Yorgunu

Sevda Yorgunu Şarkı Sözleri

Ezginin Günlüğü Sevda Yorgunu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ezginin Günlüğü Sevda Yorgunu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevda Yorgunu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ezginin Günlüğü

Ezginin Günlüğü

Sevda Yorgunu

  • Kuşlar da Gitti

  • Sevda Yorgunu (Akustik Versiyon)

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