Ezginin Günlüğü

Bugün güneş doğmayacak, bugün sen çok öleceksin Biraz düşlerine eğil, orda bir şey bulacaksın Bugün unut mavileri, çiçeğe su verme unut Biraz daha sen olursun, kalbindeki rengi büyüt Biraz daha sen olursun, kalbindeki rengi büyüt *** Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun *** Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor *** Senin küçük baharında unuttuğun bir şeyler var Gelir geçer sokaklardan, sokaklara girer çıkar Mavi penceresinde gün, telaşlı rengârenk kuşlar Kanatlarında bir alev, düşlerine konar kalkar Kanatlarında bir alev, düşlerine konar kalkar *** Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun *** Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor