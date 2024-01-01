Ezginin Günlüğü

Oyun Yundun yıkandın suyumda, yangınımdan ziyansız çıktın Bulutuma dokundun, güneşimi tuttun, dağlarımı, denizimi, göğümü aştın Dize geldi zaman, eğildi önünde Dize geldi zaman, eğildi önünde *** Ah efendim bırak beni, bir başım var alıp gideyim Ah efendim bırak gideyim, oyun bu, sen kazandın ben kaybettim Ah efendim bırak beni, bir başım var alıp gideyim Ah efendim bırak gideyim, oyun bu, sen kazandın ben kaybettim *** Küçücüktüm, neler neler gelirdi aklıma hâlâ gelir Sarhoş olurdum geceden, yıldızlara böceklere hesap verirdim sade Ah efendim, bir başım var alıp gideyim, ben kaybettim, ben kaybettim Bir başım var alıp gideyim, ben kaybettim, ben kaybettim *** Geldin oturdun soframa, yaktın beni, canımı küle çevirdin Ateşim suyum gülüm vardı, yedin beni her şeyimi tükettin Dize geldi zaman, eğildi önünde Dize geldi zaman, eğildi önünde *** Ah efendim bırak beni, bir başım var alıp gideyim Ah efendim hiç anlamadın, sen kazandın ama ben haklıydım Ah efendim bırak beni, bir başım var alıp gideyim Ah efendim hiç anlamadın, sen kazandın ama ben haklıydım Sen kazandın ama ben haklıydım, sen kazandın ama ben haklıydım Sen kazandın ama ben haklıydım

Bekle Beni Tek bir haber bile çıkmasa uzaklardan Saçma da olsa bekleyişin Yalnız sen olsan bile bekleyen beni Bekle beni Bırak beklemekten usanmış dostlarım Öldüğümü sansınlar benim *** İçme anılar gibi acı İçme sakın o şaraptan İçme anılar gibi acı İçme sakın o şaraptan *** Yağmurlar içinde bekle beni Karlar tozarken bekle Ortalık ağarırken bekle beni Kimseler beklemezken bekle *** Bırak beklemekten usanmış dostlarım Öldüğümü sansınlar benim *** İçme anılar gibi acı İçme sakın o şaraptan İçme anılar gibi acı İçme sakın o şaraptan *** Yağmurlar içinde bekle beni Karlar tozarken bekle Ortalık ağarırken bekle beni Kimseler beklemezken bekle *** Yağmurlar içinde bekle beni Karlar tozarken bekle Ortalık ağarırken bekle beni Kimseler beklemezken bekle

Bir Eflatun Ölüm Orda duruyorsun, terkedilmiş, beyaz ve nazlı Git diyorlar gidiyorsun, kal diyorlar ne bir ses ne bir şarkı *** Kırgınım saçılmış bir nar gibi Sessiz akan bir ırmağım geceden *** Git dersen giderim, kalırım kal dersen Söylenmemiş sahipsiz bir şarkıyım Git dersen giderim, kal dersen kalırım

Düşler Sokağı Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi Aşk tuttu elimden benim Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi Ceplerimde hacıyatmazlar *** Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi Aşk tuttu elimden benim Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi Ceplerimde hacıyatmazlar *** Yağmur yağsa, uykum kaçsa Bir kuş konsa badi parmağıma Ağlardım bir başıma Bir kuş konsa badi parmağıma Ağlardım bir başıma *** Sevdadandır, sevdadandır Sevdadandır dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma Sevdadandır dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma *** Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla Düş sattım aldanmışlara Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi Sevdiğim başka sevenim başka *** Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla Düş sattım aldanmışlara Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi Sevdiğim başka sevenim başka *** Yağmur yağsa, uykum kaçsa Bir kuş konsa badi parmağıma Ağlardım bir başıma Bir kuş konsa badi parmağıma Ağlardım bir başıma *** Sevdadandır, sevdadandır Sevdadandır dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma Sevdadandır dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma

Küçüğüm Bugün güneş doğmayacak, bugün sen çok öleceksin Biraz düşlerine eğil, orda bir şey bulacaksın Bugün unut mavileri, çiçeğe su verme unut Biraz daha sen olursun, kalbindeki rengi büyüt Biraz daha sen olursun, kalbindeki rengi büyüt *** Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun *** Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor *** Senin küçük baharında unuttuğun bir şeyler var Gelir geçer sokaklardan, sokaklara girer çıkar Mavi penceresinde gün, telaşlı rengârenk kuşlar Kanatlarında bir alev, düşlerine konar kalkar Kanatlarında bir alev, düşlerine konar kalkar *** Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun *** Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor

Küçük Hanım'ın Şarkısı Uyudu ada vapuru bu gece dizlerimde, dizlerimde Karanlığa karışıyor bir çocuk, yıldız doldurmuş ceplerine Ah, sevdasız kaldım, böyle geçmez bu bahar Gül kokuyor, gül kokuyor *** El etti geçti bir deli martı, yarama değdi kundurası Küçük hanım dün kırlara kaçtı, kırıldı yolda sandukası Böyle geçmez bu bahar, bu bahar *** Uzaktan ada vapuru geçiyor, savuruyor bak dumanını Yüreğime dokunuyor bu sızı, dil yarası, dil yarası Ah, sevdasız kaldım, kalbim şimdi kıyıya vuruyor *** El etti geçti bir deli rüzgâr, küçük hanım hülyaya dalar Çok eskiden düşlerde gülerdi, artık onun da geçmişi var Böyle geçmez bu bahar, bu bahar *** Uyudu ada vapuru bu gece dizlerimde, dizlerimde Karanlığa karışıyor bir çocuk, yıldız doldurmuş ceplerine Ah, sevdasız kaldım, aklım şimdi kıyıya vuruyor

Kül Vakti Tut elimden beni Kaldır göçelim adalara bu gece Yağım tükendi, kandilim söndü Yana yana bu gece *** Canımı alsın dar sokaklar Vakitsiz uykular Uyanırım, eli annemin Gönlümü okşar *** Düştüm eyvah dalgalara yâr Ay dokundu geçti bana yâr Çıkar beni kollarında yâr Kurut sakız ağacında yâr Yüreğim yanar *** Nar ağacında bir kucak zakkum Hangi yazdan kalma? Canımı al benim, al ışığımı Hüznüme dokunma *** Denize bandım ekmeğimi Sana getirdim yâr Suya karıştım şarkılarla Gelmiyor bahar *** Kimse bilmiyor derdimi Ateşe attım kendimi Geçti zamanı ateşin, aşkın Şimdi kül vakti *** Bu deniz annemin evi Çivit kokardı mendili Sebebi yok, ağlar dururdu Her seher vakti *** Düştüm eyvah dalgalara yâr Ay dokundu geçti bana yâr Çıkar beni kollarında yâr Kurut sakız ağacında yâr Yüreğim yanar

Martı Gece gündüz bana birdir ah güzelim Çünkü gözlerim hep kördür Kanatsız kuş olmak zordur ah güzelim Denize varmayan ırmak *** Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni Geç beni geç beni geç kanadım ol *** Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda Ben kendi yoluma gideceğim güneş kendi yoluna *** Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni Geç beni geç beni geç kanadım ol *** Takıldım gittim peşinden ah güzelim Bir gemiydi benim sevdiğim Yelkeninde bir beyaz gül ah güzelim Dumanında sevda sözleri *** Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni Geç beni geç beni geç kanadım ol *** Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda Ben kendi yoluma gideceğim güneş kendi yoluna *** Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni Geç beni geç beni geç kanadım ol *** Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol Uç beni uç beni uç yavru kuş ol uç beni Geç beni geç beni geç kanadım ol *** Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol

Şehir Yeni bir ülke bulamazsın Başka bir deniz bulamazsın Yeni bir ülke bulamazsın Başka bir deniz bulamazsın *** Bu şehir arkandan gelecektir Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın Bu şehir arkandan gelecektir Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın Aynı mahallede kocayacaksın *** Yeni bir ülke bulamazsın Başka bir deniz bulamazsın Yeni bir ülke bulamazsın Başka bir deniz bulamazsın *** Bu şehir arkandan gelecektir Aynı evde kır düşecek saçlarına *** Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin Geleceksin bu şehre sonunda Başka bir şey umma Başka şey umma *** Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin Geleceksin bu şehre sonunda Başka bir şey umma Başka şey umma

Şimdi Sevişme Vakti Çıplak heykeller yapmalıyım, çırılçıplak heykeller Nefis rüyalarınız için, çırılçıplak heykeller Bir kere duyursam güzelliğini, tadını Sonra ah, oturup hüngür hüngür ağlasam Boş geçirdiğim, bağırmadığım günlere Kiraz mevsiminin sevişme vakti olduğunu Kiraz mevsiminin sevişme vakti olduğunu *** Sana nasıl bulsam nasıl bilsem Nasıl etsem nasıl yapsam da Sana nasıl bulsam nasıl bilsem Nasıl etsem nasıl yapsam da Meydanlarda bağırsam, sokak başlarında sazımı çalsam Anlatsam şu kiraz mevsiminin Para kazanmak değil sevişme vakti olduğunu Sevişme vakti olduğunu *** Sana nasıl bulsam nasıl bilsem Nasıl etsem nasıl yapsam da Sana nasıl bulsam nasıl bilsem Nasıl etsem nasıl yapsam da Meydanlarda bağırsam, sokak başlarında sazımı çalsam Anlatsam şu kiraz mevsiminin Para kazanmak değil sevişme vakti olduğunu Sevişme vakti olduğunu *** Çıplak heykeller yapmalıyım, çırılçıplak heykeller Nefis rüyalarınız için, çırılçıplak heykeller