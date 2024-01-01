Ezginin Günlüğü

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Sabah olmuş, güller açmış, benim yârim uyanmış
Sabah olmuş, güller açmış, benim yârim uyanmış
Üsküdar allar giymiş, gök mavi boyanmış
Üsküdar allar giymiş, gök mavi boyanmış
***
Sabah oldu sen uyandın, güneşim doğdu birden
Sabah oldu sen uyandın, güneşim doğdu birden
Dünyam yeniden döndü dün kaldığı yerden
Dünyam yeniden döndü dün kaldığı yerden
***
Horoz çöplükte mutlu, kuşlar dalındayken
Usta tezgah başında, çocuklar oyundayken
Köylü köyünde güzeldir, ben senin koynundayken
Köylü köyünde güzeldir, ben senin koynundayken
***
Sabah olmuş, güller açmış, benim yârim uyanmış
Sabah olmuş, güller açmış, benim yârim uyanmış
Üsküdar allar giymiş, gök mavi boyanmış
Üsküdar allar giymiş, gök mavi boyanmış
-
Ben ne sarhoş ne de deliyim
Galiba aşkta acemiyim
İlk defa sevdim bir kuş gibiyim
Kanatlanıp ilk defa uçmuş gibiyim
Kendimi sokaklara atmak istiyorum
Caddelerde uzanıp yatmak istiyorum
Kaldırımlarda koşmak bir kuş gibi
Çarpmak ona buna sarhoş gibi
Kendimi sokaklara atmak istiyorum
Herkese selam verip hatır sormak istiyorum
Kadınlara teyzeciğim adamlara amca bey
Bebekleri eğilip öpmek istiyorum
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Saklarım hatıran diye yıllarca
Bırak saçından bir kaç tel çalayım
Ne olur eller gibi bir parça
Bırak aşkın rüyasına dalayım
Varsın kollarım dolaşsın boynunda
Sevdanın ateşi yansın koynunda
Haydi yalvarırım ne var ki bunda
Bırak bu gece seninle kalayım
Ah sular karardı soldu benzim
Adresim kayıp silindi izim
Vallahi billahi kimsesizim
Bırak bu gece seninle kalayım
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Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım
Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım
Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım
Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım
***
Gözlerinize güzel bakarım, saçlarınıza güller takarım
Ellerinize dokunup yakarım, âşıkçı geldi hanım
Önce aşk şarabından içerim, sonra sevip sevip kaçarım
Kalbinize derin yara açarım, âşıkçı geldi hanım, âşıkçı geldi hanım
***
Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım
Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım
***
Hayallerinizi itinayla yamarım, tepeden tırnağa aşkla boyarım
Yalanlarınıza kanmış gibi yaparım, âşıkçı geldi hanım
Düşlerinize girip gezerim, hem kalp hem ok çizerim
Her isme akrostiş yazarım, âşıkçı geldi hanım, âşıkçı geldi hanım
***
Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım
Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım
Eski sevgilileri kapıya bırakın, âşıkçı geldi hanım
Kalp kırıklıklarınızı çöpe atın, âşıkçı geldi hanım
***
Âşıkçı geldi hanım, âşıkçı geldi hanım
-
Açar kan kırmızı yediverenler
Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan
Ve kar yağar bir yandan
***
Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan
Ve kar yağar bir yandan
***
Seni baharmışın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi
Seni baharmışın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi
***
Bak ellerim buz tuttu, üşüyorum da
Zemheri de uzadıkça uzadı
Nelere, nelere baskın gelmez ki?
Seni düşünmenin tadı
***
Seni baharmışın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi
Seni baharmışın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi
***
Açar kan kırmızı yediverenler
Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan
Ve kar yağar bir yandan
***
Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan
Ve kar yağar bir yandan
Ve kar yağar bir yandan
Ve kar yağar bir yandan
-
Bir sabah biz, uyandık ki
Her yerde o şarkı
Bir meydanda toplandık ki
Yer gök aynı şarkı
***
Dün erkendi, yarın geç olacak
Şimdi tam zamanı
Ver elini yoksa geç olacak
Şimdi tam zamanı
***
Hani uyuyan dev uyanacaktı
Günah cehennemde yanacaktı
Siz bana yalan söylediniz
Hani iyiler kazanacaktı
Siz bana yalan söylediniz
Hani iyiler kazanacaktı
***
İstanbul, canım ablam
Biz sana ayıp ettik
Aşkta kazandık ama
Bak hayatta kaybettik
***
Yağ yağ yağmur ıslat bizi
Temizle aşk, lekelerimizi
Sen kalemsin ben defter
Baştan yaz hikayemizi
***
Hani uyuyan dev uyanacaktı
Günah cehennemde yanacaktı
Siz bana yalan söylediniz
Hani iyiler kazanacaktı
Siz bana yalan söylediniz
Hani iyiler kazanacaktı
***
İstanbul, canım ablam
Biz sana ayıp ettik
Aşkta kazandık ama
Bak hayatta kaybettik
***
Yağ yağ yağmur ıslat bizi
Temizle aşk, lekelerimizi
Sen kalemsin ben defter
Baştan yaz hikayemizi
***
Yağ yağ yağmur ıslat bizi
Temizle aşk, lekelerimizi
Sen kalemsin ben defter
Baştan yaz hikayemizi
Sen kalemsin ben defter
Baştan yaz hikayemizi
Sen kalemsin ben defter
Baştan yaz hikayemizi
-
Anne ben geldim
Dizlerin duruyor mu başımı koyacak?
Anne ben geldim, oğlun, hayırsızın
***
Anne ben geldim
Üstüm başım perişan
Çoktan paralandı ördüğün kazak
Üzerinde yeşil nakışlar olan
***
Anne ben geldim
Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan
Sarhoş ve sarsak
Üstüm başım perişan
***
Kurumuş kuyunun suyu
İncirin sütü çoktan çekilmiş
Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi
Ayrık otları, dikenler bürümüş
***
Kapıdaki çıngırak kararmış nemden
At nalı ve sarımsak duruyor ama
"Oğlum mektup yaz", diyen sesin hâlâ kulaklarımda
***
Anne ben geldim
Dizlerin duruyor mu başımı koyacak?
Anne ben geldim, oğlun, hayırsızın
-
Pazara çıktım pazara, seçemedim fasulya
Pazara çıktım pazara, seçemedim fasulya
Birden kalbim ağzıma geldi, bana öyle baktın ya
Kalbim birden ağzıma geldi, bana öyle baktın ya
***
Pazara çıktım pazara, seçemedim domates
Pazara çıktım pazara, seçemedim domates
Aklım başörtümden çıktı, halime güldü herkes
Başörtümden aklım çıktı, halime güldü herkes
***
Boyunu mu boyuma uydursam
Huyunu mu huyuma uydursam
Boyunu mu boyuma uydursam yoksa
Huyunu mu huyuma uydursam
***
Anneannem kısmet derdi
Yanyana iki resim koydursam
Anneannem kısmet derdi
Yanyana iki resim koydursam
***
Pazara çıktım pazara, güzelim kısmetsizim
Pazara çıktım pazara, güzelim kısmetsizim
Ne bohçam var ne de sandık, gülümsemektir çeyizim
Ne bohçam var ne de sandık, gülümsemektir çeyizim
***
Seçtim seçtim alamadım
Hiç birinde karar kılamadım
Fasulyeler bıyıklıydı
Domatesler kafadan çatlak
***
Seçtim seçtim alamadım
Hiç birinde karar kılamadım
Dolanıp durdum tezgah tezgah
Boyumca buldum, huyumca bulamadım
Boyumca buldum, huyumca bulamadım
***
Boyunu mu boyuma uydursam
Huyunu mu huyuma uydursam
Boyunu mu boyuma uydursam yoksa
Huyunu mu huyuma uydursam
***
Anneannem kısmet derdi
Yanyana iki resim koydursam
Anneannem kısmet derdi
Yanyana iki resim koydursam
***
Boyunu mu boyuma, huyunu mu huyuma
-
Seviyorum, ırmaklar gibi boşanıyor
sözcükler yüreğimden
***
Seviyorum, ırmaklar gibi boşanıyor
sözcükler yüreğimden
***
Seviyorum, bu sevdanın seninle
Bitmeyeceğine inanacak kadar
Sen gidersen, sana benzeyenler var
Sen gidersen, sana benzeyenler var
***
Seviyorum, hiç solmayan bir çiçeğe
Dal olmanın sevincini duyar gibi
***
Seviyorum, bu sevdanın seninle
Bitmeyeceğine inanacak kadar
Sen gidersen, sana benzeyenler var
Sen gidersen, sana benzeyenler var
***
Seviyorum, hiç solmayan bir çiçeğe
Dal olmanın sevincini duyar gibi
***
Seviyorum, bu sevdanın seninle
Bitmeyeceğine inanacak kadar
Sen gidersen, sana benzeyenler var
Sen gidersen, sana benzeyenler var
***
Sen gidersen, sana benzeyenler var
Sen gidersen, sana benzeyenler var
-
Seni seviyorum rakı bardağım
Haydarim şakşukam
Seni seviyorum peynir tabağım
Karışık meyvem mevsim salatam
***
Seni seviyorum çatal bıçak
Kül tablam sigaram
Seni seviyorum bozuk plak
İçimdeki derin yaram
***
Ayrılık vakti geldi, ayrıldık istemeden
Ayrılık vakti geldi, ayrıldık istemeden
Belki ruh belki ten belki yoktu hiç neden
Belki ruh belki ten belki yoktu hiç neden
***
Taa kalbimden koparıp bir çiçek versem sana
Taa kalbimden koparıp bir çiçek versem sana
Bilmem mani olur muydum gözyaşlarına
Bilmem mani olur muydum gözyaşlarına
Bilmem mani olur muydum gözyaşlarına
Bilmem mani olur muydum gözyaşlarına
***
Seni seviyorum rakı bardağım
Haydarim şakşukam
Seni seviyorum peynir tabağım
Karışık meyvem mevsim salatam
***
Seni seviyorum çatal bıçak
Kül tablam sigaram
Seni seviyorum bozuk plak
İçimdeki derin yaram
-
Gittim gidilmez yere
Düştüm dilden dillere
***
Bin kere tekrarı olmaz
İnsan sever bir kere
Bin kere tekrarı olmaz
İnsan sever bir kere
***
Madem beni bırakıp gittin
Yazsınlar adımı bir mermere
Madem beni bırakıp gittin
Yazsınlar adımı bir mermere
***
Bin kere tekrarı olmaz
İnsan sever bir kere
Bin kere tekrarı olmaz
İnsan sever bir kere
-
Bir zamanlar ben de çocuktum
Cebimde misketlerim topacım vardı
Komşu teyze ekmeğe salça sürer
Annem de arada camdan bakardı
***
Bir zamanlar ben de çocuktum
Cebimde misketlerim topacım vardı
Komşu teyze ekmeğe salça sürer
Annem de arada camdan bakardı
***
Artık, kafam, tıklım tıklım kalabalık
Masamdaki kül tablası kadar
Önümde peynir rakı balık
Yani efkar
***
Ah bu akşam İstanbul gibiyim, halim yok ölmeye
Ah bu akşam İstanbul gibiyim, doyamam sevmeye
Ah bu akşam İstanbul gibiyim, gelemem bekleme
Ah bu akşam İstanbul gibiyim, dönemem geçmişe
***
Bir zamanlar, ben de çocuktum
Sonra birden büyüdüm başım göğe erdi
Bugün aşk var, yarın düş, öbür gün iş derken
Cebimde birikti dünyanın derdi
***
Bir zamanlar, ben de çocuktum
Sonra birden büyüdüm başım göğe erdi
Bugün aşk var, yarın düş, öbür gün iş derken
Cebimde birikti dünyanın derdi
***
Artık, kafam, tıklım tıklım kalabalık
Masamdaki kül tablası kadar
Önümde peynir rakı balık
Yani efkar
***
Ah bu akşam İstanbul gibiyim, halim yok ölmeye
Ah bu akşam İstanbul gibiyim, doyamam sevmeye
Ah bu akşam İstanbul gibiyim, gelemem bekleme
Ah bu akşam İstanbul gibiyim, dönemem geçmişe
Dönemem geçmişe, dönemem geçmişe
-
Ne akıl kaldı bende ne fikir
Ne ilaç kâr ediyor ne iksir
Bindim bi' alamete, gidiyorum kıyamete
Galiba âşık bu fakir
***
Ya büyü yaptın sen bana ya sihir
Ya şeytan tüyü taktın, muska ya da zehir
Bindim bi' alamete, gidiyorum kıyamete
Galiba âşık bu fakir
***
Herkes işbaşı yapar
Ben düşbaşına geçerim
Herkes uyurken mışıl mışıl
Ben tavana resmini çizerim
***
Herkes işbaşı yapar
Ben düşbaşı sevgilim
Aşk en güzel imtihan
Cebimde okunmuş şekerim
***
Ne gurur bıraktın bende ne kibir
Bazen rezil oluyorum, bazen vezir
Bindim bi' alamete, gidiyorum kıyamete
Galiba âşık bu fakir
***
Herkes işbaşı yapar
Ben düşbaşına geçerim
Herkes uyurken mışıl mışıl
Ben tavana resmini çizerim
***
Herkes işbaşı yapar
Ben düşbaşı sevgilim
Aşk en güzel imtihan
Cebimde okunmuş şekerim
***
Ne akıl kaldı bende ne fikir
Ne ilaç kâr ediyor ne iksir
Bindim bi' alamete, gidiyorum kıyamete
Galiba âşık bu fakir
***
Bindim bi' alamete, gidiyorum kıyamete
Galiba âşık bu fakir
Galiba âşık bu fakir
Çok fena âşık bu fakir