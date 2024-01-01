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Cennet Şarkı Sözleri

Ezginin Günlüğü Cennet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ezginin Günlüğü Cennet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cennet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ezginin Günlüğü

Ezginin Günlüğü

Cennet

  • Şehir

  • Kanrevan İçindeyim

  • Dünya Bana Doğru Eğildiğinde

  • Beni Uykumdan Al

  • Cehennemden Cennete

  • Canan

  • Sepet

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