Cennet Şarkı Sözleri
Ezginin Günlüğü Cennet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ezginin Günlüğü Cennet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cennet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yeni bir ülke bulamazsın
Başka bir deniz bulamazsın
Yeni bir ülke bulamazsın
Başka bir deniz bulamazsın
***
Bu şehir arkandan gelecektir
Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın
Bu şehir arkandan gelecektir
Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın
Aynı mahallede kocayacaksın
***
Yeni bir ülke bulamazsın
Başka bir deniz bulamazsın
Yeni bir ülke bulamazsın
Başka bir deniz bulamazsın
***
Bu şehir arkandan gelecektir
Aynı evde kır düşecek saçlarına
***
Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin
Geleceksin bu şehre sonunda
Başka bir şey umma
Başka şey umma
***
Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin
Geleceksin bu şehre sonunda
Başka bir şey umma
Başka şey umma
-
Bağışlayın beni sevdalarım
Kendimi parçalara ayıramadım
Alın gidin korkularımı
Saçlarımı ellerinizle okşayın
Hiçbir ayrılık yeniden yaratmıyor artık beni
***
Alın gidin korkularımı
Saçlarımı ellerinizle okşayın
Ve bütün ayrılıklar sabah olunca alıyor nefesimi
***
Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim
Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur, ne olur
Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim
Cennetin izindeyim kurtar ne olur
***
Aşk ağır yükler bindirdi küçülen omuzlarıma
Kalplerinizden kaçtım hep
Varıp gittim en karanlıklara
Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma
Cehennemden düştüm hep beni hiç görmediler
***
Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma
Seviştim ve yoruldum varıp gittim en yalnızlıklara
***
Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim
Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur, ne olur
Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim
Cennetin izindeyim kurtar ne olur
***
Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim
Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur, ne olur
Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim
Cennetin izindeyim kurtar ne olur
-
Gözlerini kapat yavaşça
Aşk konacak uykuna
Göz yaşlarını ört usulca
Düş ağlayacak aşkına
Dünya bana doğru eğildiğinde
Güneşlik bir veda yeter bana
Geç ateşten
Yan kalbimden
Beni unut ve öyle gel
Al ellerimi
Ver düşlerini
Acıyı tat ve öyle gel
Geç ateşten
Yan kalbimden
Beni unut ve öyle gel
Al ellerimi
Ver düşlerini
Acıyı tat ve öyle gel
***
Düş gördüğümde
Kül renginde
Ellerin boğacak beni
Maviye çalacak akan kanım
Beni öldürdüğün yerde
***
Dünya bana doğru eğildiğinde
Güneşlik bir veda yeter bana
Geç ateşten
Yan kalbimden
Beni unut ve öyle gel
Al ellerimi
Ver düşlerini
Acıyı tat ve öyle gel
Geç ateşten
Yan kalbimden
Beni unut ve öyle gel
Al ellerimi
Ver düşlerini
Acıyı tat ve öyle gel
***
Geç ateşten
Yan kalbimden
Beni unut ve öyle gel
Al ellerimi
Ver düşlerini
Acıyı tat ve öyle gel
-
Şarkılarım güneşten gelir, ah
Bütün denizleri bana getirir (getirir)
Sıcak bir yaz ve bir yudum aşk (aşk, aşk)
Büyülü mavi aynamın içindedir (içindedir)
Büyülü mavi aynamın içindedir (içindedir)
***
Hafifçe gel kendini düşlere ver (düşlere ver)
Gülerek ağlamak çok güzel, ah
Yarım mutluluklar beni tam doğuramaz, ah
Kırık hikayeler dokunulmayı bekler (bekler)
Kırık hikayeler dokunulmayı bekler
Beni al uykumdan (al uykumdan)
Balık kokan kumsallara batır
Beni al uykumdan, ah
Meltemi dudaklarımdan kaldır
***
Ağcadey kov vatşey kuflaş, hey uykudayım
Tatlı bir mavi düşün ortasındayım (du-dak, tak-tak, du-dak)
***
Doğaya bütün her şeyimi verdim (her şeyimi verdim)
Yine de aşkım altında kalmadı
Ben duvarlarını yıktım attım (yıktım attım, yıktım attım)
Yine de bir gören olmadı
Yine de bir gören olmadı (olmadı)
***
Şeytanları defettim düşler ülkemden
Tanrı beni mükafatlandırdı
Cennete girmeden önce
Daha yenecek meyveler vardı (vardı)
Daha yenecek meyveler vardı (vardı)
Beni al uykumdan
Balık kokan kumsallara yatır (yatır)
Beni al uykumdan
Meltemi dudaklarımdan kaldır, ah
Beni al uykumdan
Balık kokan kumsallara yatır
Beni al uykumdan
Meltemi dudaklarımdan kaldır (kaldır, kaldır)
-
Cehennemden geldim cennete gidicem
Seviştiğim dünyayı da yanımda götürücem
Acılarımı gömdüm günahlarımı yaktım
Dövüştüğüm sevdaları aşkında büyütücem
***
Yalanlardan dumanlandım ben
Doğup batmakta hep takıldım kaldım
Kavgalardan bulandım ben
Batıp doğmakta hep yalanmış baldım, yalanmış baldım
***
Şeytanımı öldürdüm bebeğimi büyütücem
Yandığım dünyayı da kalbinde küçültücem
Denizleri taşırdım bulutları delicem
Şişedeki küllerimi topraklara serpicem
***
Yalanlardan dumanlandım ben
Doğup batmakta hep takıldım kaldım
Kavgalardan bulandım ben
Batıp doğmakta hep yalanmış baldım, yalanmış baldım
***
"Hadi uyu... güzel düşler gör... hadi uyu"
***
Dikenlerle oynaştım, güllerimi öpücem
Kurumayan dudağımı yaralara bölücem
***
Yalanlardan dumanlandım ben
Doğup batmakta hep takıldım kaldım
Kavgalardan bulandım ben
Batıp doğmakta hep yalanmış baldım
***
Yalanlardan dumanlandım ben
Doğup batmakta hep takıldım kaldım
***
Dah dah dah dah
Dah dah (evet) did did
Did did dah dah
Dah dah (evet) did did (burdayım)
Did dah dah dah
Dah dah (evet) dah dah
(Dur Rahman) dih dah (duydum)
Ah ah (tamam) ah (tamam) ah
-
Dağlara yol eyledim kalplere aşk derledim
Beni bir sevda vurmuş canana ben neyledim
***
Geceyi gündüz ettim çiçegi dost belledim
Canan uykudan kalkmış aşkı cennet eyledim
***
Bebeler meme emer topraklar yağmur bekler
Canan yanımda olmayınca bu can ateşlere girer
***
Kuşlar uçar göklerde şarkılarım hep dillerde
Gurbet çekmek ne zormuş canan uzak ellerde
-
Bağ bahçesi üzüm verir evlere
Bulutlar eşlik eder ellere
Tadı mayhoş içecekler var sepetimde
Gelin buluşalım pembe düşlerde
***
Dağ evleri büyülü mavi oyuncaklardır
Aşıklar kara üzüm toplamışlardır
Gelin uzanalım kokulu çimenlere
Tadı mayhoş içecekler var sepetimde