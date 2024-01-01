Ezginin Günlüğü

Beyoğlu'na çıktık yine, Allah (Allah) Sivilleri çektik yine, Allah (Allah) Biraz çapkın baktık, aynaları yaktık Düştük yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah *** Beyoğlu'na çıktık yine, Allah (Allah) Şişelerden aktık yine, Allah (Allah) Gözlere baktık, göğüslere daldık Düştük yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah *** Yol göründü askere Başvurduk mekteplere Her duvarda vizite Düştük yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah *** Kandil yanar, lamba söner Tütün, kâğıt, filler çeker Kedi, keman, şarap, kılçık Aşk da biter, bitmez günler *** Kandil yanar, lamba söner Vişne oje, topuklar mermer Ay, yıldız, ruj, parfüm Son tertip kalır asker *** Beyoğlu'nun orta yeri sinema Âşık oldum, duyurmayın anama Ah, bu dünyada hasretlik düştü payıma Ah, bu dünyada yalnızlık düştü payıma *** Daldık yine dalgalara, Allah Daldık yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah Düştük yine dalgalara, Allah