Son Tertip Şarkı Sözleri
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Ezginin Günlüğü
Son Tertip
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Beyoğlu'na çıktık yine, Allah (Allah)
Sivilleri çektik yine, Allah (Allah)
Biraz çapkın baktık, aynaları yaktık
Düştük yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah
***
Beyoğlu'na çıktık yine, Allah (Allah)
Şişelerden aktık yine, Allah (Allah)
Gözlere baktık, göğüslere daldık
Düştük yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah
***
Yol göründü askere
Başvurduk mekteplere
Her duvarda vizite
Düştük yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah
***
Kandil yanar, lamba söner
Tütün, kâğıt, filler çeker
Kedi, keman, şarap, kılçık
Aşk da biter, bitmez günler
***
Kandil yanar, lamba söner
Vişne oje, topuklar mermer
Ay, yıldız, ruj, parfüm
Son tertip kalır asker
***
Beyoğlu'nun orta yeri sinema
Âşık oldum, duyurmayın anama
Ah, bu dünyada hasretlik düştü payıma
Ah, bu dünyada yalnızlık düştü payıma
***
Daldık yine dalgalara, Allah
Daldık yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah