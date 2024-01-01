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7/24 Dinle İstanbul Gibi

İstanbul Gibi Şarkı Sözleri

Ezginin Günlüğü İstanbul Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ezginin Günlüğü İstanbul Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İstanbul Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ezginin Günlüğü

Ezginin Günlüğü

İstanbul Gibi

  • Vakt-i Kerahat

  • Acemi Aşık

  • Aşkın Rüyası

  • Aşıkçı

  • Diyarbekir

  • Hikayemiz

  • Oğul

  • Pazara Çıktım

  • Sabah Olmuş

  • Sen Gidersen

  • İnsan Sever Bir Kere

  • İstanbul Gibi

  • Şeytan Tüyü

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