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7/24 Dinle Ezo

Ezo

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Git Diyemem Ft Rafet El Roman

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Son Kez (Akustik)

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Güzel Ayrılık

... KAPAT
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Albümler

Güzel Ayrılık Ezo

Son Kez Ezo

Git Diyemem Ezo

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