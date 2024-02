Zor geliyor yıllar sonra sana hoşça kal demek Bitti sevgilim çok üzgünüm Öldürüyor yavaş yavaş insanı ayrılıklar Bazen iyidir ayrılıklar *** Biz senle sönene kadar yandık Artık adı aşk değil alışkanlık *** Küçük bir öpücük bırak dudağıma böyledir adet Usulca Allah'a emanet ederek bana veda et Tükendi gücümüz bizim de sonumuz böyle yazılmış Ne varsa geride hakkım sana helal sen de helal et *** Küçük bir öpücük bırak dudağıma böyledir adet Usulca Allah'a emanet ederek bana veda et Tükendi gücümüz bizim de sonumuz böyle yazılmış Ne varsa geride hakkım sana helal sen de helal et *** Zor geliyor yıllar sonra sana hoşça kal demek Bitti sevgilim çok üzgünüm Öldürüyor yavaş yavaş insanı ayrılıklar Bazen iyidir ayrılıklar *** Biz senle sönene kadar yandık Artık adı aşk değil alışkanlık *** Küçük bir öpücük bırak dudağıma böyledir adet Usulca Allah'a emanet ederek bana veda et Tükendi gücümüz bizim de sonumuz böyle yazılmış Ne varsa geride hakkım sana helal sen de helal et *** Küçük bir öpücük bırak dudağıma böyledir adet Usulca Allah'a emanet ederek bana veda et Tükendi gücümüz bizim de sonumuz böyle yazılmış Ne varsa geride hakkım sana helal sen de helal et *** Küçük bir öpücük bırak dudağıma böyledir adet Usulca Allah'a emanet ederek bana veda et Tükendi gücümüz bizim de sonumuz böyle yazılmış Ne varsa geride hakkım sana helal sen de helal et