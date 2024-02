Son Kez Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Önemi yok bundan sonra, bıraktım ardında Gün olur devran da döner, dönme istemiyorum Hafızamda hala hayalin, dudaklarımda tadın Bu aşka son bir defa selam veriyorum *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Önemi yok bundan sonra, çık git hayatımdan Ama bir aşk borcun var, geri istiyorum Hafızamda hala hayalin, dudaklarımda tadın Bu aşka son bir defa selam veriyorum *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Son... *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Son kez... Son kez... Son kez... Hayat okusun bildiğini Son

Heyecan Bulamam dedim bulamadım (bulamadım) *** Yıllar önce rastladım aşka Muhtelif yerlerden yürütüp Canım çekti gördüğüm anda O da tesadüf *** Bilir miydim ayrılacağımı Hüzün kadar sarsılacağımı Daldan dala savrulacağımı O da tesadüf *** Deliler gibi yanıyorum (yanıyorum) Yuvadan uçup gidiyorum (gidiyorum) Yaşım özneden büyük ama seni Adım adım, sayıp seviyorum (seviyorum) Heyecandan ismini bile (ismini bile) Kazıdım bitik yüreğime (yüreğime) Senin aşk diyen o diline bile Doyamadım telaşlanıyorum *** Heyecandan her gece hayalini Unutursam ağlama unut beni Bebeğim hayatta yok senin gibi Bulamam dedim bulamadım Aradım seni çıkıp sokaklara İsyanım sana değil tüm aşklara Geceden içip içip sabahlara Çıkamam dedim çıkamadım (bulamadım) *** Yıllar önce rastladım aşka Muhtelif yerlerden yürütüp Canım çekti gördüğüm anda O da tesadüf *** Bilir miydim ayrılacağımı Hüzün kadar sarsılacağımı Daldan dala savrulacağımı O da tesadüf *** Deliler gibi yanıyorum (yanıyorum) Yuvadan uçup gidiyorum (gidiyorum) Yaşım özneden büyük ama seni Adım adım, sayıp seviyorum (seviyorum) Heyecandan ismini bile (ismini bile) Kazıdım bitik yüreğime (yüreğime) Senin aşk diyen o diline bile Doyamadım telaşlanıyorum *** Heyecandan her gece hayalini Unutursam ağlama unut beni Bebeğim hayatta yok senin gibi Bulamam dedim bulamadım Aradım seni çıkıp sokaklara İsyanım sana değil tüm aşklara Geceden içip içip sabahlara Çıkamam dedim çıkamadım (Bulamam dedim bulamadım) *** Deliler gibi yanıyorum Yuvadan uçup gidiyorum Yaşım özneden büyük ama seni Adım adım, sayıp seviyorum *** Heyecandan her gece hayalini Unutursam ağlama unut beni Bebeğim hayatta yok senin gibi Bulamam dedim bulamadım Aradım seni çıkıp sokaklara İsyanım sana değil tüm aşklara Geceden içip içip sabahlara Çıkamam dedim çıkamadım (Bulamam dedim bulamadım)

Ayrılmam Gururla harcadım elimde kalanı Çiçekler aldım sarmadı yaramı Acı bile kendine getiriyor adamı Bir dikili ağacım yok *** İyileri yakacak, kötülere bakacak Daha iyi çıktımı, beni bile satacak Yolun ötesinden yüreğime akacak Aşka inancım yok *** Acıları tatmam gerek Açığı kapatmam gerek Kopunca senden, en hoş yerinden İki göbek atmam gerek *** Ne tende duygu, ne de biraz uyku Yürek de lazım çok Nazara inandım, büyüye inancım yok *** Ayrılmam Hadi kov beni yüreğinden Hiçbir yere terk etmem Seni zar zor buldum ben Aşktan vazgeçmek yok *** Ölsem de terk etmem Seni zar zor buldum ben Gideceğim çok yer yok Aşktan vazgeçmek yok *** Gururla harcadım elimde kalanı Çiçekler aldım sarmadı yaramı Acı bile kendine getiriyor adamı Bir dikili ağacım yok *** İyileri yakacak, kötülere bakacak Daha iyi çıktımı, beni bile satacak Yolun ötesinden yüreğime akacak Aşka inancım yok *** Acıları tatmam gerek Açığı kapatmam gerek Kopunca senden, en hoş yerinden İki göbek atmam gerek *** Ne tende duygu, ne de biraz uyku Yürek de lazım çok Nazara inandım, büyüye inancım yok *** Ayrılmam Hadi kov beni yüreğinden Hiçbir yere terk etmem Seni zar zor buldum ben Aşktan vazgeçmek yok *** Ölsem de terk etmem Seni zar zor buldum ben Gideceğim çok yer yok Aşktan vazgeçmek yok *** Ayrılmam Hadi kov beni yüreğinden Hiçbir yere terk etmem Seni zar zor buldum ben Aşktan vazgeçmek yok *** Ölsem de terk etmem Seni zar zor buldum ben Gideceğim çok yer yok Aşktan vazgeçmek yok

Bataklık Bir sözünle zevke geldim Seni karşılıksız sevdim Biraz anlayışlı olsan, nerde *** Dokunur mu kalbe susmak Senin her şeyin konuşmak Biraz elverişli olsan, nerde *** Çıkıyorsun olmaz diyorsun İki kalp bir evde Hümanist olsun Basit olsun Ne kalır ki elde *** Yeter artık, aşksız bıraktık Sabotaj bazında Bu da ders olsun Magazinsel aşktan flaşlar Eziyet bazında *** Hiç kendime gelemem, bu düzende yürüyemem Gece tek nefes alamam, almasın beni yormasın Senin aşkına üyeyim, hadi gel bir delireyim Bu bataklığa batamam Batmasın, çok uzatmasın *** Hiç kendime gelemem, bu düzende yürüyemem Gece tek nefes alamam, almasın beni yormasın Senin aşkına üyeyim, hadi gel bir delireyim Bu bataklığa batamam Batmasın, çok uzatmasın *** Bir sözünle zevke geldim Seni karşılıklı sevdim Biraz anlayışlı olsan, nerde *** Dokunur mu kalbe susmak Senin her şeyin konuşmak Biraz elverişli olsan, nerde *** Çıkıyorsun olmaz diyorsun İki kalp bir evde Hümanist olsun Basit olsun Anlamsız olsun Ne kalır ki elde **** Yeter artık, aşksız bıraktık Sabotaj bazında Bu da ders olsun Magazinsel aşktan flaşlar Eziyet bazında *** Hiç kendime gelemem, bu düzende yürüyemem Gece tek nefes alamam, almasın beni yormasın Senin aşkına üyeyim, hadi gel bir delireyim Bu bataklığa batamam Batmasın, çok uzatmasın *** Hiç kendime gelemem Hiç kendime gelemem *** Uçuyorum özgür kol kanadım Biliyorum aşksız bir tarafım Sevgilim çok yalnızım, cansızım Tek çerçevede değerim yok *** Hiç kendime gelemem, bu düzende yürüyemem Gece tek nefes alamam, almasın beni yormasın Senin aşkına üyeyim, hadi gel bir delireyim Bu bataklığa batamam Batmasın, çok uzatmasın

Çık Git Farkındayım sevmez gönül rüyada Sen uyurken eşsiz meleklerdendin Sana kandığım günden beri aslında Nefes aldığım gerçek hayatım sendin *** Sonunu görmeden karşılıksız çok zor Adını istersen koy, ya da yüreksiz git Saf ve masum kalmayı Kaybetmektense Ve bu kadar gönlümde Büyümeden çek git *** Çık git bu gün kalbimden Çık git sebepsiz dönme Bıktım yürek harbinden Hal kalmadı gönlümde Hiç bir kaderde yazmaz Gönderdiğin sürgün İnsan sevince gülmek ister Bense yaş gördüm *** Çık git bu gün kalbimden Çık git sebepsiz dönme Bıktım yürek harbinden Hal kalmadı gönlümde Hiç bir kaderde yazmaz Gönderdiğin sürgün İnsan sevince gülmek ister Bense yaş gördüm *** Farkındayım sevmez gönül rüyada Sen uyurken eşsiz meleklerdendin Sana kandığım günden beri aslında Nefes aldığım gerçek hayatım sendin *** Sonunu görmeden karşılıksız çok zor Adını istersen koy, ya da yüreksiz git Saf ve masum kalmayı Kaybetmektense Ve bu kadar gönlümde Büyümeden çek git *** Çık git bu gün kalbimden Çık git sebepsiz dönme Bıktım yürek harbinden Hal kalmadı gönlümde Hiç bir kaderde yazmaz Gönderdiğin sürgün İnsan sevince gülmek ister Bense yaş gördüm *** Çık git bu gün kalbimden Çık git sebepsiz dönme Bıktım yürek harbinden Hal kalmadı gönlümde Hiç bir kaderde yazmaz Gönderdiğin sürgün İnsan sevince gülmek ister Bense yaş gördüm

Düşman Ft. Hadise Puslu günlerde geçtin aklımdan Sanki yalvardım sen gel demiştin ardımdan Puslu günlerde geçtin aklımdan Sanki yalvardım sen gel demiştin ardımdan *** Dur yalvarıyorsun, çıldırıyorsun, anlamıyorsun Bitecek bir gün diye Gelme, gelme, gitme, görme, sevme hiç düşme Benim düştüğüm gibi bu aşka *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece *** Puslu günlerde geçtin aklımdan Sanki yalvardım sen gel demiştin ardımdan Puslu günlerde geçtin aklımdan Sanki yalvardım sen gel demiştin ardımdan *** Dur yalvarıyorsun, çıldırıyorsun, anlamıyorsun Bitecek bir gün diye Gelme, gelme, gitme, görme, sevme hiç düşme Benim düştüğüm gibi bu aşka *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece *** Pişman oldum, düşman oldum Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece

Gram Bütün acıları yazıyorum vasiyetime Sana yakışanı yapıp onu oku o zaman Gram acımadı kötü diye vaziyetime Sana yakışanı yapıp onu koru o zaman *** Bütün acıları yazıyorum vasiyetime Sana yakışanı yapıp onu oku o zaman Gram acımadı kötü diye vaziyetime Sana yakışanı yapıp onu koru o zaman *** İzine alışalım huyuna çalışalım Dışı buz içi balım neredesin O beni unutacak, birine alışacak İki kez acınacak yerdesin *** Yüzüme bakmasın ama bırakmasın Onu ayartmasınlar Beni yakan güneş onu da yakmasın İşi abartmasınlar *** Yüzüme bakmasın ama bırakmasın Onu ayartmasınlar Beni yakan güneş onu da yakmasın Yeter uzatmasınlar *** Bütün acıları yazıyorum vasiyetime Sana yakışanı yapıp onu oku o zaman Gram acımadı kötü diye vaziyetime Sana yakışanı yapıp onu koru o zaman *** İzine alışalım huyuna çalışalım Dışı buz içi balım neredesin O beni unutacak, birine alışacak İki kez acınacak yerdesin *** Yüzüme bakmasın ama bırakmasın Onu ayartmasınlar Beni yakan güneş onu da yakmasın İşi abartmasınlar *** Yüzüme bakmasın ama bırakmasın Onu ayartmasınlar Beni yakan güneş onu da yakmasın Yeter uzatmasınlar *** Takıp o zilleri beline Atıp kederleri derine Geçip güzellerin önüne O gül dudaktan öpmek lazım *** Giderse gitsin nereye Verip o günleri geriye Sabahtan akşama rakıya Girip bir uçtan çıkmak lazım *** Takıp o zilleri beline Atıp kederleri derine Geçip güzellerin önüne O gül dudaktan öpmek lazım *** Giderse gitsin nereye Verip o günleri geriye Sabahtan akşama rakıya Girip bir uçtan çıkmak lazım

Hadi Çal İkimiz için aynı bedende Bir ufak deli kalp diyecekler Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapayalnız *** Sabah üstünü örtmediğimde Saçını sevip aşk dediğimde Geceler kopacak, yeniden doğacak gün apansız *** Seni öptüğüm ilk gece bahçede Yüreğim duruyor orada öylece Hadi git getir al, uyanınca otur yanıma *** Denedim, yetecek mi ki sabrımız? Bitecek mi gönül deli kahrımız? Hadi ben bir hata yapıp ayrıldım, aynını sen yapma *** Hadi çal giderken kapımı Nefes aldığım süre seninim Kapadım bütün yollarımı Bebeğin, gülün, serserinim *** Hadi çal giderken kapımı Nefes aldığım süre seninim Kapadım bütün yollarımı Bebeğin, gülün, serserinim *** İkimiz için aynı bedende Bir ufak deli kalp diyecekler Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapayalnız *** Sabah üstünü örtmediğimde Saçını sevip aşk dediğimde Geceler kopacak, yeniden doğacak gün apansız *** Seni öptüğüm ilk gece bahçede Yüreğim duruyor orada öylece Hadi git getir al, uyanınca otur yanıma *** Denedim, yetecek mi ki sabrımız? Bitecek mi gönül deli kahrımız? Hadi ben bir hata yapıp ayrıldım, aynını sen yapma *** Hadi çal giderken kapımı Nefes aldığım süre seninim Kapadım bütün yollarımı Bebeğin, gülün, serserinim *** Hadi çal giderken kapımı Nefes aldığım süre seninim Kapadım bütün yollarımı Bebeğin, gülün, serserinim *** Hadi çal giderken kapımı Nefes aldığım süre seninim Kapadım bütün yollarımı Bebeğin, gülün, serserinim *** Hadi çal giderken kapımı Nefes aldığım süre seninim Kapadım bütün yollarımı Bebeğin, gülün, serserinim *** Hadi çal giderken kapımı Nefes aldığım süre seninim Kapadım bütün yollarımı Bebeğin, gülün, serserinim *** Hadi çal giderken kapımı Nefes aldığım süre seninim Kapadım bütün yollarımı Bebeğin, gülün, serserinim

Nefes Nefes almasın içimde Uzak olmasın tenimden Sarsılmasın, kaybolmasın Tozpembe gülüşün *** Ve sen eski sen değilsin Tadın en mükemmelinde Kurtulmasın, kaybolmasın Göklerden öpüşün *** Acıma kalbime, onu tüketmek zor Bu gece aldığım tadı yok etmek zor Acıma kalbime, onu tüketmek zor Bu gece aldığım tadı yok etmek zor *** Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna *** Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna *** Ve sen eski sen değilsin Tadın en mükemmelinde Kurtulmasın, kaybolmasın Göklerden öpüşün *** Acıma kalbime, onu tüketmek zor Bu gece aldığım tadı yok etmek zor Acıma kalbime, onu tüketmek zor Bu gece aldığım tadı yok etmek zor *** Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna *** Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna *** Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna

Sana Değmez Sen beni ömründe bir an sevseydin Benden sana dert olmaz bunu bil Nasıl güllerin pembe dilleri varsa Senin gülden bedenin var bunu bil Verdiğin en mükemmel aşk ızdırabım Boş yere etme şikayet tutar ahım Bir kere insan yerine koy aşkımı Sevdim anlatamadım *** Sana değmez. Bu sitemler sana değmez Kalbime bir hançer sapla vur gitsin Beni aldattın bunu bile bile kahrettin Sana kızmıyorum Sana son sözüm... Unut gitsin *** Sana değmez. Bu sitemler sana değmez Kalbime bir hançer sapla vur gitsin Beni aldattın bunu bile bile kahrettin Sana kızmıyorum Sana son sözüm... Unut gitsin *** Sen beni ömründe bir an sevseydin Benden sana dert olmaz bunu bil Nasıl güllerin pembe dilleri varsa Senin gülden bedenin var bunu bil Verdiğin en mükemmel aşk ızdırabım Boş yere etme şikayet tutar ahım Bir kere insan yerine koy aşkımı Sevdim anlatamadım *** Sana değmez. Bu sitemler sana değmez Kalbime bir hançer sapla vur gitsin Beni aldattın bunu bile bile kahrettin Sana kızmıyorum Sana son sözüm... Unut gitsin *** Sana değmez. Bu sitemler sana değmez Kalbime bir hançer sapla vur gitsin Beni aldattın bunu bile bile kahrettin Sana kızmıyorum Sana son sözüm... Unut gitsin *** Sana değmez. Bu sitemler sana değmez Kalbime bir hançer sapla vur gitsin Beni aldattın bunu bile bile kahrettin Sana kızmıyorum Sana son sözüm... Unut gitsin

Şeytan Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok *** Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok *** Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun Sebebi çok *** Şeytan diyor ki yanaş şuna Adını anma sataş şuna Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok *** Can üzülür buna taş değil Çekilecek gibi aşk değil Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen yok *** Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok *** Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok *** Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun Sebebi çok *** Şeytan diyor ki yanaş şuna Adını anma sataş şuna Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok *** Can üzülür buna taş değil Çekilecek gibi aşk değil Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen yok *** Şeytan diyor ki yanaş şuna Adını anma sataş şuna Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok *** Can üzülür buna taş değil Çekilecek gibi aşk değil Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen yok *** Sebebi çok *** Şeytan diyor ki yanaş şuna Adını anma sataş şuna Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok *** Can üzülür buna taş değil Çekilecek gibi aşk değil Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen yok