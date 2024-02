Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Önemi yok bundan sonra, bıraktım ardında Gün olur devran da döner, dönme istemiyorum Hafızamda hala hayalin, dudaklarımda tadın Bu aşka son bir defa selam veriyorum *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Önemi yok bundan sonra, çık git hayatımdan Ama bir aşk borcun var, geri istiyorum Hafızamda hala hayalin, dudaklarımda tadın Bu aşka son bir defa selam veriyorum *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Son... *** Son kez sar bedenimi Son kez yok et hayallerimi Son kez bırakalım akışına Hayat okusun bildiğini *** Son kez... Son kez... Son kez... Hayat okusun bildiğini Son