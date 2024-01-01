Son Kez Şarkı Sözleri
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Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Önemi yok bundan sonra, bıraktım ardında
Gün olur devran da döner, dönme istemiyorum
Hafızamda hala hayalin, dudaklarımda tadın
Bu aşka son bir defa selam veriyorum
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Önemi yok bundan sonra, çık git hayatımdan
Ama bir aşk borcun var, geri istiyorum
Hafızamda hala hayalin, dudaklarımda tadın
Bu aşka son bir defa selam veriyorum
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Son...
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Son kez...
Son kez...
Son kez...
Hayat okusun bildiğini
Son
-
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Önemi yok bundan sonra, bıraktım ardında
Gün olur devran da döner, dönme istemiyorum
Hafızamda hala hayalin, dudaklarımda tadın
Bu aşka son bir defa selam veriyorum
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Önemi yok bundan sonra, çık git hayatımdan
Ama bir aşk borcun var, geri istiyorum
Hafızamda hala hayalin, dudaklarımda tadın
Bu aşka son bir defa selam veriyorum
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Son...
***
Son kez sar bedenimi
Son kez yok et hayallerimi
Son kez bırakalım akışına
Hayat okusun bildiğini
***
Son kez...
Son kez...
Son kez...
Hayat okusun bildiğini
Son