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7/24 Dinle Farid Farjad

Farid Farjad

Klasik Müzik

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01

Sarı Gelin

Farid Farjad 03:36
02

Nefrin

Farid Farjad 05:03
03

Golha

Farid Farjad 04:42
04

Snaneh

Farid Farjad 02:49
05

Ayrılık

Farid Farjad 04:34
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Çalma Listeleri

Farid Farjad

Farid Farjad

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