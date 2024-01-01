Faruk Deniz

Angi dag daha buyuk, sana olan askimdan Hangi deniz daha derin, Benim duygularimdan Gozlerinde yas gorsem, Ben olurum kahrimdan Bu kadar aci vermez, Kursun yesem bagrimdan Aglama melegim, aglama bebegim, yaziktir o gozlerine Aglama birtanem, aglama nurtanem, ben aglarim senin yerine Askim sonsuzdur bende, Canimsin bedenimde Bir sir gibi saklarim, Ben seni yuregimde Inan icim yaniyor, Bakinca gozlerine Dusurdugun her damla, Koz olur yuregime AGLAMA...