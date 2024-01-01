Ağlama Meleğim Şarkı Sözleri
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Faruk Deniz
Ağlama Meleğim
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Angi dag daha buyuk, sana olan askimdan
Hangi deniz daha derin,
Benim duygularimdan
Gozlerinde yas gorsem,
Ben olurum kahrimdan
Bu kadar aci vermez,
Kursun yesem bagrimdan
Aglama melegim, aglama bebegim, yaziktir o gozlerine
Aglama birtanem, aglama nurtanem, ben aglarim senin yerine
Askim sonsuzdur bende,
Canimsin bedenimde
Bir sir gibi saklarim,
Ben seni yuregimde
Inan icim yaniyor,
Bakinca gozlerine
Dusurdugun her damla,
Koz olur yuregime
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