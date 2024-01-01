Faruk Emre

Gazoz (Tribal Mix) Haydi dans, haydi dans Sana bıraktım ben kendimi Kaderimin ucunda Tatmaya razıyım sevgilim Acı tatlı ne varsa Haydi şimdi tam zamanı O dilinin ucunda Duymaya razıyım sevgilim Yalan dolan ne varsa Aşk da böyle bir şey zaten Türlü dünya halleri Hüzünlü komedi neşeli parodi Oynatır hep filmleri Aşk da böyle bir şey zaten Türlü dünya halleri Hem orta şekerli hem acı biberli Yaşatır hep günleri Başıma ne, ne, ne, ne, geldiyse Hep senin yüzünden Sevgilim bu son olsun bir daha Çıkma hiç sözümden Bu gece gel, gel, gel, gel, gelsene İki gazoz içelim Çalıyor bak bizim deli dolu şarkımız Haydi dans edelim

Gazoz Haydi dans, haydi dans Sana bıraktım ben kendimi Kaderimin ucunda Tatmaya razıyım sevgilim Acı tatlı ne varsa Haydi şimdi tam zamanı O dilinin ucunda Duymaya razıyım sevgilim Yalan dolan ne varsa Aşk da böyle bir şey zaten Türlü dünya halleri Hüzünlü komedi neşeli parodi Oynatır hep filmleri Aşk da böyle bir şey zaten Türlü dünya halleri Hem orta şekerli hem acı biberli Yaşatır hep günleri Başıma ne, ne, ne, ne, geldiyse Hep senin yüzünden Sevgilim bu son olsun bir daha Çıkma hiç sözümden Bu gece gel, gel, gel, gel, gelsene İki gazoz içelim Çalıyor bak bizim deli dolu şarkımız Haydi dans edelim

Gururumu Alt Ettim Bütün gece yalvarıp Sabahtan tanımayan Hiç bir zaman doymayan Asla ilişkide olamayan Bir kaç gün dayandın Beni kendine bağladın Alacağını aldın benden Tek kalemde harcadın Gecenin ateşi Bedenimde alevlendi Seni çok istedim Yüreğim kafeslendi Gururumu halletim Yeni ten gerek artık Beni nasıl mahvettin Hazırlan zorum artık Gururumu alt ettim Bana sen gerek artık Beni de sana benzettin Aşık olup yok ol artık Bütün gece yalvarıp Sabahtan tanımayan Hiç bir zaman doymayan Asla ilişkide olamayan Bir kaç gün dayandın Beni kendine bağladın Alacağını aldın benden Tek kalemde harcadın Gecenin ateşi Bedenimde alevlendi Seni çok istedim Yüreğim kafeslendi Gururumu halletim Yeni ten gerek artık Beni nasıl mahvettin Hazırlan zorum artık Gururumu alt ettim Bana sen gerek artık Beni de sana benzettin Aşık olup yok ol artık